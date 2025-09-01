Trump nařídil, že nové vládní budovy musí být stavěny v klasicistním stylu

Kultura

Americký prezident Donald Trump výnosem nařídil, že všechny nové budovy federální vlády musí být pokud možno stavěny ve stylu inspirovaném řeckou a římskou architekturou, podobně jako například Bílý dům či Kapitol, kde sídlí Kongres. Republikánský prezident tak obnovil svůj dřívější boj proti modernismu a brutalismu ve vládní architektuře. 
Čtvrteční exekutivní příkaz s názvem "Učiňme federální architekturu opět krásnou" navazuje na podobný výnos, který Trump vydal ke konci svého předchozího působení v Bílém domě. Nařizuje, aby všechny nové federální budovy ve Washingtonu byly postaveny v klasicistním stylu a aby tento a tradiční styly po celé zemi sloužily jako vodítko pro výstavbu.

Nynější výnos republikánského prezidenta však zachází o krok dál tím, že odmítá zásady pro federální architekturu z 60. let, podle kterých by se vláda měla vyhýbat "oficiálnímu stylu" a nechat se vést soudobými architekty. Přijetí těchto zásad vedlo k výstavbě řady modernistických budov po celé zemi, píše deník The Washington Post.

