Nedávejte ministerstvo kultury Motoristům, resort rozloží, varují umělci Babiše

Možným adeptem na funkci ministra kultury je nový poslanec Motoristů a bývalý frontman kapely J.A.R. Oto Klempíř. Jeho jméno zmínil hned po volbách před novináři čestný prezident Motoristů Filip Turek a Klempíř následně řekl, že pokud by nabídku na ministra kultury dostal, vzal by ji.
"Vítěz voleb, hnutí ANO, ve svém volebním programu slibuje zvýšení nedůstojných platů v kultuře, podporu velkorysých projektů nových kulturních institucí a zajímá se o životní podmínky mladých tvůrců. Hájí kulturu na všech úrovních, a to jak v tradičních formách, tak v oblasti živé kultury, filmového průmyslu a ochrany památek," píše se v dopise.
"Strana Motoristé sobě, z níž má podle aktuálních informací vzejít kandidát na ministra kultury, oproti tomu nabízí spíše rozklad toho, co v resortu kultury funguje. Odmítá sérii opatření, která vedou k nápravě pracovních podmínek v kultuře, a explicitně také vyjadřuje nedůvěru v dotační řízení a nezávislé odborné komise, což vzbuzuje obavy z politické kontroly produkce umění. Popírá tak aktuálně přijatou podobu strategického dokumentu Státní kulturní politiky 2026-2030, v němž je posílení nezávislosti, rozmanitosti a odolnosti kulturní infrastruktury jednou z hlavních priorit," stojí v textu.
Mezi signatáři dopisu jsou například čerstvý držitel Ceny ministerstva kultury za výtvarné umění Miloš Vojtěchovský, výtvarnice Eva Koťátková, spisovatelka Klára Vlasáková, režisérka Hana Nováková, režiséři Vladimír Turner, Vladimíra Škultéty, Ondřej Erban Lukáš Jiřička, výtvarnice a filmařka Marie Lukáčová, performerka Miřenka Čechová nebo spisovatelka Alena Zemančíková.
Mezi signatáře patří také pedagogové a studenti všech vysokých uměleckých škol z Prahy i některých mimopražských škol, literáti, historici umění, architekti, kurátoři, galeristé nebo hudebníci.
Dopis zmiňuje také situaci v kultuře na Slovensku. Na adresáty apeluje, aby vzali v úvahu obavy o svobodu uměleckého projevu a budoucnost kultury a zohlednili je při výběru a jmenování ministra či ministryně kultury.