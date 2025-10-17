Kultura

Nedávejte ministerstvo kultury Motoristům, resort rozloží, varují umělci Babiše

ČTK ČTK
před 4 hodinami
Na 500 umělců podepsalo otevřený dopis určený prezidentovi Petru Pavlovi a předsedovi hnutí ANO a pravděpodobnému příštímu premiérovi Andreji Babišovi, ve kterém je žádají, aby v jednáních o vládě neobsazovali ministerstvo kultury zástupcem strany Motoristé sobě. Ti u signatářek a signatářů vzbuzují obavy ze snahy o politickou kontrolu umělecké produkce, stojí v dopise.
Pražská divočina? To ani nechtějte vědět, říká Oto Klempíř
Pražská divočina? To ani nechtějte vědět, říká Oto Klempíř | Foto: Landscape festival

Možným adeptem na funkci ministra kultury je nový poslanec Motoristů a bývalý frontman kapely J.A.R. Oto Klempíř. Jeho jméno zmínil hned po volbách před novináři čestný prezident Motoristů Filip Turek a Klempíř následně řekl, že pokud by nabídku na ministra kultury dostal, vzal by ji.

"Vítěz voleb, hnutí ANO, ve svém volebním programu slibuje zvýšení nedůstojných platů v kultuře, podporu velkorysých projektů nových kulturních institucí a zajímá se o životní podmínky mladých tvůrců. Hájí kulturu na všech úrovních, a to jak v tradičních formách, tak v oblasti živé kultury, filmového průmyslu a ochrany památek," píše se v dopise.

Související

O některých jménech není pochyb. V Babišově vládě jsou známé tváře i pár překvapení

Andrej Babiš, Alena Schillerová, Karel Havlíček, ANO, volby

"Strana Motoristé sobě, z níž má podle aktuálních informací vzejít kandidát na ministra kultury, oproti tomu nabízí spíše rozklad toho, co v resortu kultury funguje. Odmítá sérii opatření, která vedou k nápravě pracovních podmínek v kultuře, a explicitně také vyjadřuje nedůvěru v dotační řízení a nezávislé odborné komise, což vzbuzuje obavy z politické kontroly produkce umění. Popírá tak aktuálně přijatou podobu strategického dokumentu Státní kulturní politiky 2026-2030, v němž je posílení nezávislosti, rozmanitosti a odolnosti kulturní infrastruktury jednou z hlavních priorit," stojí v textu.

Mezi signatáři dopisu jsou například čerstvý držitel Ceny ministerstva kultury za výtvarné umění Miloš Vojtěchovský, výtvarnice Eva Koťátková, spisovatelka Klára Vlasáková, režisérka Hana Nováková, režiséři Vladimír Turner, Vladimíra Škultéty, Ondřej Erban Lukáš Jiřička, výtvarnice a filmařka Marie Lukáčová, performerka Miřenka Čechová nebo spisovatelka Alena Zemančíková.

Související

Kultura není okrajovou záležitostí

Parlamentní volby 2025m Motoristé, Klempíř

Mezi signatáře patří také pedagogové a studenti všech vysokých uměleckých škol z Prahy i některých mimopražských škol, literáti, historici umění, architekti, kurátoři, galeristé nebo hudebníci.

Dopis zmiňuje také situaci v kultuře na Slovensku. Na adresáty apeluje, aby vzali v úvahu obavy o svobodu uměleckého projevu a budoucnost kultury a zohlednili je při výběru a jmenování ministra či ministryně kultury.

 
Mohlo by vás zajímat

Ve věku 96 let zemřel výtvarník Milan Dobeš, vystavoval i s Warholem

Ve věku 96 let zemřel výtvarník Milan Dobeš, vystavoval i s Warholem

KVÍZ: Poirot, Columbo nebo Jessica Fletcherová? Poznáte detektiva podle tří indicií?

KVÍZ: Poirot, Columbo nebo Jessica Fletcherová? Poznáte detektiva podle tří indicií?
Infografika

Legendy humoru Šimek a Grossmann se vrací na vinylu. Znovu vychází Návštěvní dny

Legendy humoru Šimek a Grossmann se vrací na vinylu. Znovu vychází Návštěvní dny

Je to skutečně kamarád? Česká televize natáčí nový seriál o zneužití důvěry

Je to skutečně kamarád? Česká televize natáčí nový seriál o zneužití důvěry
kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah dopis ministerstvo kultury Motoristé sobě Oto Klempíř ANO 2011 Andrej Babiš vláda umění umělec

Právě se děje

Aktualizováno před 8 minutami
"Další válku nechystáme, zbraně ale neodevzdáme," říká Hamás a chce tříleté příměří

ŽIVĚ
"Další válku nechystáme, zbraně ale neodevzdáme," říká Hamás a chce tříleté příměří

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 19 minutami
Pákistán podle Tálibánu svými údery porušil příměří, Afghánistán chystá odpověď

Pákistán podle Tálibánu svými údery porušil příměří, Afghánistán chystá odpověď

Na bombardování příhraniční oblasti se Afghánistán chystá odpovědět.
před 23 minutami
Gruzínský sen pokračuje v razii. Nechal prohledat domy politiků včetně expremiéra

Gruzínský sen pokračuje v razii. Nechal prohledat domy politiků včetně expremiéra

Domovní prohlídky navazují na širší zásah vládnoucí strany Gruzínský sen proti bývalým vysoce postaveným představitelům.
Aktualizováno před 53 minutami
"Máte krásné sako, fakt stylové," chválil Zelenského Trump na summitu

ŽIVĚ
"Máte krásné sako, fakt stylové," chválil Zelenského Trump na summitu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 57 minutami
Tunel Putin-Trump. Rusko chce vybudovat spojnici mezi Aljaškou a Čukotkou

Tunel Putin-Trump. Rusko chce vybudovat spojnici mezi Aljaškou a Čukotkou

Tunel pojmenovaný po prezidentech Vladimiru Putinovi a Donaldu Trumpovi by také měl symbolizovat jednotu.
před 1 hodinou
Bacha, hraje Jágr. Soupeř popsal, jak se chystal na legendu. Zato novic byl nadšený

Bacha, hraje Jágr. Soupeř popsal, jak se chystal na legendu. Zato novic byl nadšený

Avizovaný první start hvězdné osmašedesátky v tomto ročníku extraligy byl pro Moravany tématem při snování taktických plánů.
před 1 hodinou
Ve věku 96 let zemřel výtvarník Milan Dobeš, vystavoval i s Warholem

Ve věku 96 let zemřel výtvarník Milan Dobeš, vystavoval i s Warholem

Dobeš vystavoval s ikonami výtvarného umění včetně Andyho Warhola či Victora Vasarelyho
Další zprávy