Spisovatelka Atwoodová satirizuje zákaz knih se sexuálními motivy ve školách

před 4 hodinami
Kanadská spisovatelka Margaret Atwoodová na sociálních sítích zveřejnila krátkou povídku, ve které si satirickým způsobem bere na mušku zákaz knih se sexuálními motivy zavedený ve školách v kanadské provincii Alberta. Zákaz se dotkl i autorčina nejslavnějšího románu Příběh služebnice, který některé školní knihovny ze svého knižního fondu odstranily, napsal web stanice BBC.
Kanadská spisovatelka Margaret Atwoodová je jednou z nejoceňovanějších literárních autorek současnosti.
Kanadská spisovatelka Margaret Atwoodová je jednou z nejoceňovanějších literárních autorek současnosti. | Foto: Liam Sharp/Penguin Random House

Ministerstvo školství Alberty v červenci nařídilo školním knihovnám odstranit materiály obsahující explicitní sexuální obsah do 1. října.

Atwoodová v neděli na sociální síti X uvedla, že napsala povídku pro sedmnáctileté o dvou "velmi, velmi hodných dětech" jménem John a Mary vzhledem k tomu, že její oceňované dílo některé školy v Albertě již neshledávají za vhodné.

"Nikdy se nešťourali v nose, nemuseli na záchod a neměli beďary. Vyrostli, vzali se a měli pět dětí bez toho, aniž by měli sex," píše Atwoodová na začátku příběhu. Spisovatelka v něm kritizuje premiérku Alberty Daniellu Smithovou, která zákaz knih podpořila, a přirovnala ji k postavám v Příběhu služebnice, dystopickém románu o totalitním patriarchátu.

Atwoodová se proti zákazu knih v Albertě neohradila poprvé. V pátek vyzvala obyvatele, aby si pořídili výtisk Příběhu služebnice před tím, než se začne pořádat veřejné pálení knihy.

Margaret Atwood, 2022

Premiérka Alberty některé školní obvody kritizovala kvůli knihám, které se rozhodly z polic školních knihoven odstranit, včetně románu Atwoodové, píše BBC. Podle Smithové neodpovídají charakteru titulů s explicitním obsahem, na které se provincie snaží zaměřit.

Ačkoli mají školy v Albertě čas na splnění nařízení až do října, některé z nich již zveřejnily seznamy zakázaných knih. Správní rada veřejných škol ve městě Edmonton minulý týden oznámila, že ze školních knihoven odstraní více než 200 knih včetně díla Atwoodové. Mezi dalšími zakázanými klasickými tituly na seznamu je dystopický román 1984 od George Orwella, autobiografie Vím, proč pták v kleci zpívá od Mayi Angelou a vědeckofantastický román Konec civilizace od Aldouse Huxleyho.

 
