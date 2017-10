Kevin Spacey po mně chtěl sex, tvrdí herec Anthony Rapp. Spacey si nic nepamatuje, ale omlouvá se

před 25 minutami

Na hollywoodský seznam těch, kteří se dopustili sexuálního obtěžování, přibyl i hvězdný herec Kevin Spacey. Sex měl požadovat po tehdy čtrnáctiletém herci Anthonym Rappovi. Nyní šestačtyřicetiletý muž se se svou zkušeností svěřil v rozhovoru pro web BuzzFeed News.

Aféra amerického producenta Harveyho Weinsteina, kterého ze znásilnění obvinilo několik žen, přiměla řadu obětí sexuálního zneužívání svěřit se se svými traumaty. Mezi obviněnými se objevilo i jméno oscarové hvězdy Kevina Spaceyho (58).

Americký herec Anthony Rapp (46) tvrdí, že když mu bylo 14 let, pokusil se ho Kevin Spacey svést. Spacey prohlásil, že si na několik desetiletí starou událost nepamatuje. I tak se ale omluvil.

"Upřímně si to nepamatuji. Pokud jsem se skutečně choval tak, jak popisuje, dlužím mu nejhlubší omluvu za hrubě nevhodné opilecké chování," prohlásil Spacey.

Rapp situaci, která se stala v roce 1986 během večírku ve Spaceyho bytě, popsal v rozhovoru pro web BuzzFeed News.

"Zvedl mě, jako ženich zvedá nevěstu, když ji přenáší přes práh společné domácnosti. Nejdříve jsem se nijak neošíval, protože jsem nevěděl, co se to děje. Pak si na mě lehl. Pokoušel se mě svést, bylo mi jasné, že mu jde o sex," řekl na adresu hvězdného herce, jemuž tehdy bylo 26 let.

O Spaceym se dlouho spekulovalo, že je homosexuál. K tomu herec nyní poznamenal, že měl vztahy s muži i ženami, ale že se nakonec rozhodl žít jako gay.

Kevin Spacey je známý mimo jiné z filmů Sedm (1995), Obvyklí podezřelí (1995), Americká krása (1999) nebo ze seriálu Domek z karet.

Rapp, který jako herec působí od dětství, hraje v novém sci-fi seriálu Star Trek: Discovery.