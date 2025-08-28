Kultura

Soška Jezulátka se po 37 letech vrací do Bravantic, vyhnaným Němcům připomínala vlast

ČTK ČTK
před 17 hodinami
Do Bravantic na Novojičínsku se po 37 letech vrátí kopie sošky Pražského Jezulátka. Přesune se tam z německého města Meerholz, kde od roku 1988 připomínala rodnou vlast Němcům vyhnaným po skončení druhé světové války z Bravantic. Věřící ji tehdy ze země museli tajně propašovat. Nyní se na Novojičínsko vrací především proto, že už téměř nikdo z původní bravantické komunity není naživu.
Foto: Jan Langer

Soška se do bravantického kostela svatého Valentina vrátí 30. srpna. Událost bude součástí slavnostní česko-německé bohoslužby.

"V německém Meerholzu nedaleko Frankfurtu nad Mohanem v posledních dekádách připomínala vyhnaným Němcům z Bravantic rodnou vlast. Jezulátko patřilo k bravantickému kostelu od roku 1903 do roku 1988. Tehdy ji za hranice odvezli němečtí rodáci z vesnice. Měli k tomu souhlas tehdejších českých farníků," uvedl mluvčí ostravsko-opavského biskupství Ondřej Elbel.

Místostarostka Věra Šustková (Bravantice pro občany) řekla, že to bylo sice se souhlasem věřících, ale bez oficiálního požehnání úřadů. "Byla to tajná akce. Dobrodružství. Proto jsme o tom raději nemluvili," řekla. Dnes už je situace jiná, když jsou po smrti oba hlavní aktéři - pracovnice fary a její kamarád z mládí, který památku ze země odvezl. Soška navíc byla ve špatném stavu a v Německu byla restaurována. "Vycestovala do exilu, kde byla zachráněna. Nyní se z exilu v podstatě vrací," řekla místostarostka.

Elbel doplnil, že soška pro původní obyvatele znamenala mnoho. Připomínala jim rodiště, které museli po druhé světové válce opustit. V Meerholzu se u ní každoročně scházeli v den svátku svatého Valentina. Připomínali si, že v Bravanticích se ten den slaví pouť.

U Jezulátka se v Meerholzu modlili také o Vánocích. Před třemi lety se právě svátky Božího Narození mohly stát sošce osudnými. "Na jejich konci v roce 2023 totiž v betlémě vystaveném v kostele v Meerholzu vypukl požár. Farníkům se podařilo Pražské Jezulátko vynést z hořícího chrámu. Soška ale upadla na zem, a vyvázla proto s lehkými šrámy," popsal.

Nyní se soška vrací do Bravantic. Po osmdesáti letech od vyhnání Němců už totiž není téměř nikdo z původních bravantických obyvatel naživu. Jejich přáním však bylo, aby potomci a farníci z Meerholzu jednou sošku jako symbol smíření vrátili do domovského kostela. A tak se také stane. Slavnostní přijetí sochy se uskuteční v sobotu 30. srpna při návštěvě potomků německých rodáků. Mše začne ve 14:00.

V roce 1930 měly Bravantice bezmála 1200 obyvatel. Ještě na konci války byly převážně německou obcí. Žilo zde jen 15 rodin českých zemědělských dělníků. I proto v meziválečném období fungovaly v Bravanticích dvě německé školy a jen jedna česká menšinová škola. Po válce musela většina německých obyvatel odejít. Z Němců zůstali jen ti ve smíšených manželstvích, což bylo několik desítek žen a mužů. Obec pak postupně osídlilo české obyvatelstvo z blízkého okolí, ale také ze vzdálenějších míst a z Volyně.

 
