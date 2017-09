Ringo Starr vydává devatenáctou sólovku. Mám více energie než před dvaceti pěti lety, říká

před 50 minutami

Píseň We’re On The Road Again nahrál Starr s Paulem McCartneym, Joe Walshem, Edgarem Winterem a Stevem Lukatherem. | Video: Ringo Starr / YouTube

Bubeník Ringo Starr (77) vydává 15. září již devatenácté sólové album Give More Love, které nahrál s řadou přátel. Nechybí mezi nimi ani další ex-Beatle Paul McCartney. Na desce bude deset písní a také bonusy, včetně nově natočené verze skladby Back Off Boogaloo, již Ringo složil v 80. letech a nyní ji při stěhování znovu objevil. Další tři bonusové kousky jsou výsledkem spolupráce na Starrově akci 2016 Peace & Love Birthday. V rozhovoru s publicistou Davidem Wildem Starr řekl, že má nyní více energie, než měl před pětadvaceti lety. “Teď hudbu nahrávám doma, v místnostech pro hosty. Většinou to dám hned napodruhé, je v tom pak daleko více emocí, než když se píseň učím do zblbnutí."

