Kultura

Podcast Přepište dějiny: Věčně přepisovaný Karel Hynek Mácha

Martin Groman Michal Stehlík Martin Groman, Michal Stehlík
Aktualizováno před 5 hodinami
Poslední dvě staletí nabídla české literatuře jen málo osobností, které by v sobě nesly tolik "přepsaných osudů" jako Karel Hynek Mácha. Veřejný obraz básníka, který se narodil 16. listopadu 1810, prošel několika historickými podobami. A jen málo z nich vystihovalo jeho reálný charakter.
Obraz básníka. Podobizna Karla Hynka Máchy z velké expozice, která byla uspořádána v roce 2010 v pražském Klementinu.
Obraz básníka. Podobizna Karla Hynka Máchy z velké expozice, která byla uspořádána v roce 2010 v pražském Klementinu. | Foto: Jan Langer

Protože 19. století přineslo probuzení zdejšímu písemnictví, začali k němu Češi chovat romantický vztah. A právě pod jeho vlivem si svého "největšího poetu" dlouho představovali jako rozervanou složitou osobnost, utápějící se v chmurách. Karel Hynek Mácha (původně pokřtěný jako Ignác) však nepatřil k zmateným rozervancům, spíše jej charakterizuje notná dávka pragmatismu a - dnešním slovníkem - sebepropagace i marketingu.

Když v roce 1987 režisér František Vláčil natočil svůj poslední film Mág, nechal v jedné scéně Josefa Kajetána Tyla vmést Máchovi do tváře výčitku, že je pozér. Ten moment nepochybně odráží kus pravdy. Mácha se po Praze pohyboval v červeném plášti, aby nebyl k přehlédnutí. Vedle toho si ale dal v roce 1836 dost práce s výtiskem svého Máje a za rekordně krátký čas se mu pak podařilo ve velmi obtížných podmínkách prodat celý jeho náklad. Toho by nepraktický zmatenec byl schopen jen sotva.

Podcast věnovaný Karlu Hynku Máchovi si můžete poslechnout zde:

Stejně tak Mácha coby student filozofické fakulty rychle dokázal vyhodnotit své pracovní vyhlídky - a přejít na mnohem slibnější práva. Po jejich absolvování nastoupil do prvního zaměstnání v Litoměřicích, které se mu záhy staly osudnými.

Předčasná smrt, která jej ve městě na břehu Labe zastihla v pouhých 26 letech, působí tím tragičtěji, že se právě v den, kdy byl ukládán do hrobu, měl původně ženit - 8. listopadu 1836. Celé generace českých dětí pak vyrůstaly na komiksu Obrázky z českých dějin a pověstí, které tento dojemný moment z Máchova života silně akcentovaly.

Související

Přepište dějiny: Zabláceným středověkem jede Jan Žižka z dobrého barber shopu

Jan Žižka, film, 2022
Podcast

Fakt, že jeho milá "Lori" Eleonora Šomková mu porodila syna Ludvíka již 2. října - a že tedy budoucí novomanželé již měli potomka - zůstal dětským čtenářům zamlčen. Ti dospělí si ale představu o vztahu básníka a jeho milenky utvářeli na základě Máchových deníků. Přesněji řečeno jejich čistě sexuální stránky, již si z nich veřejnost vypreparovala k zapamatování.

Máchův další obraz pak formovaly třaskavé česko-německé vztahy. Do jejich komplikovaných zákrut se příliš nehodil fakt, že básníkova vyvolená hovořila německy a česky se učit odmítala. A to tím spíše, že ostatky KHM byly vyvoleny k tomu, aby se staly symbolem. Po odstoupení českého pohraničí Hitlerovi byly v Litoměřicích 1. listopadu 1938 demonstrativně exhumovány, aby "neležely v německé půdě" - a převezeny do Prahy. Na jejich druhé uložení však došlo až 7. května 1939, tedy již po obsazení zbytku Čech a Moravy a vzniku protektorátu. Přestože tak šlo o manifestační obřad, "německé půdy" nakonec český básník fakticky ušetřen nezůstal.

Samostatnou kapitolu pak představuje přijetí jeho největšího díla dobovou kritikou. V zahraničí se sice dočkalo ocenění, ale domácí mladé vlastenecké společnosti přišlo málo uvědomělé. Důraz kladla na národ, nikoli na literární kvalitu.

Realistického veřejného obrazu se každopádně Karel Hynek Mácha nedočkal dodnes, jen různě odstíněných přepisů své osobnosti.

Vítejte u podcastu Přepište dějiny, k poslechu na platformách: Soundcloud, Spreaker, Spotify, Apple Podcasty a Google Podcasty.

Podcast Přepište dějiny
Autor fotografie: Aktuálně.cz

Podcast Přepište dějiny

K poslechu zde na platformách SoundCloud, SpreakerSpotify, Apple Podcast a Google Podcast.

 
Mohlo by vás zajímat

Jak Havel zápasil s pocitem selhání. Je tu komiks o budoucím prezidentovi v roce 1977

Jak Havel zápasil s pocitem selhání. Je tu komiks o budoucím prezidentovi v roce 1977

KVÍZ: Řehoř Samsa i strýc Pepin. Dokážete spojit literární postavy s jejich knihami?

KVÍZ: Řehoř Samsa i strýc Pepin. Dokážete spojit literární postavy s jejich knihami?
Infografika

Einstein, fotbal i přelet Atlantiku. To vše inspirovalo skladatele Bohuslava Martinů

Einstein, fotbal i přelet Atlantiku. To vše inspirovalo skladatele Bohuslava Martinů
Přehled

Papež ve Vatikánu podpořil existenci kin. Sešel se s Blanchettovou nebo Mortensenem

Papež ve Vatikánu podpořil existenci kin. Sešel se s Blanchettovou nebo Mortensenem
kultura Magazín.Aktuálně.cz Podcasty Aktuálně.cz Přepište dějiny - Groman & Stehlík Karel Hynek Mácha Litoměřice máj literatura

Právě se děje

před 28 minutami
Zatčený starosta albánské Tirany bude zřejmě řídit město z vězeňské cely

Zatčený starosta albánské Tirany bude zřejmě řídit město z vězeňské cely

Ústavní soud zrušil jeho odvolání z funkce a premiér Edi Rama oznámil, že v Tiraně nevyhlásí předčasné volby
před 32 minutami
Tančící ženy, nadšení influenceři. Írán skrývá represe disentu za zdánlivé uvolnění

Tančící ženy, nadšení influenceři. Írán skrývá represe disentu za zdánlivé uvolnění

Íránský režim skrývá přísnější postih disentu za zdánlivá uvolnění nejviditelnějších opatření, jako je nošení hidžábu nebo pouliční akce.
před 1 hodinou
Putin ví, jak rozložit Evropu. Expert předpovídá, kde by Rusko zaútočilo jako první

Putin ví, jak rozložit Evropu. Expert předpovídá, kde by Rusko zaútočilo jako první

Rusku nejde jenom o Ukrajinu, chce nabourat evropskou jednotu. Možná to zkusí za několik let útokem na Estonsko, píše ve své knize Carlo Masala.
před 1 hodinou
Generace Z bere do rukou budoucnost Mexika. Ulice zaplavily protesty proti kartelům

Generace Z bere do rukou budoucnost Mexika. Ulice zaplavily protesty proti kartelům

Tisíce Mexičanů vyšly v sobotu do ulic metropole Mexika a dalších měst protestovat proti násilí drogových kartelů a vládní politice.
před 2 hodinami
Jak Havel zápasil s pocitem selhání. Je tu komiks o budoucím prezidentovi v roce 1977

Jak Havel zápasil s pocitem selhání. Je tu komiks o budoucím prezidentovi v roce 1977

Michael Žantovský a ilustrátorka Štěpánka Jíslová vypráví příběh o politické perzekuci Václava Havla i o jeho boji s pochybnostmi o sobě samém.
před 2 hodinami
Velká imigrační reforma. Zpřísnění podmínek pro migranty má pomoci sjednotit Británii

Velká imigrační reforma. Zpřísnění podmínek pro migranty má pomoci sjednotit Británii

Reforma po vzoru Dánska má vládním labouristům pomoci zbrzdit vzestup protiimigrační strany Reform UK.
Aktualizováno před 2 hodinami
Finský prezident: Příměří na Ukrajině letos nebude, korupční skandál nahrává Kremlu

ŽIVĚ
Finský prezident: Příměří na Ukrajině letos nebude, korupční skandál nahrává Kremlu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy