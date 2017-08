Obrazem: Interpol v Praze oslavili 15 let alba Turn On the Bright Lights, které ovlivnilo řadu kapel

před 33 minutami

Na turné k 30. narozeninám desky The Joshua Tree vyjeli letos U2. Patnáctiny svého debutového alba Turn On the Bright Lights, jež vzniklo také jako reakce na situaci po 11. září 2001, slaví na šňůře i newyorští Interpol. Album - tak jako U2 - hrají vždy celé. Pražský koncert ve velké Lucerně se sice podařilo zaplnit slušně, publikum ale zkoušel nedobrý zvuk a vedro. Škoda, že se kapelu nepodařilo pozvat některému z českých festivalů. Na venkovním pódiu by indierockové skladby, které citují z hudby kapel Joy Divison nebo Ride a které později ovlivily vlnu skupin okolo Editors či The Killers, vyzněly lépe.

