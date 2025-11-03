Objeven poklad barona Liebiega. Byl zakopán na zahradě zámku Nový Falkenburk

Jakou hodnotu poklad má, se bude teprve zjišťovat. Jenom materiálově ale obsahuje zhruba 50 kilogramů stříbra. Historická hodnota je nevyčíslitelná, řekl novinářům archeolog Severočeského muzea v Liberci Petr Brestovanský.
"Jsou to unikátní věci. Nejsme schopní nic podobného nikde jinde najít, replikovat," řekl Brestovanský. Ve třech bednách bylo zhruba 400 předmětů, řada z nich byla opatřena erbem rodu, a to včetně archivních lahví.
Liebiegové výrazně ovlivňovali dění v Liberci i okolí ve druhé polovině 19. a první polovině 20. století. Patřila jim kdysi významná textilní továrna, která byla za minulého režimu známá pod názvem Textilana. Dodnes se v Liberci po nich jmenuje vila, palác i městečko, jež zbudovali pro ubytování svých pracovníků. Věci, které užívali k běžnému životu, se ale po nich nedochovali. "Pro nás je to jedinečná věc, jak nahlédnout do všedního dne Liebiegů," dodal archeolog. Liebiegům podle něj zámek Nový Falkenburk patřil od roku 1901.
Poklad na zahradě zámku našli členové spolku Lokace artefaktů. Tip dostali od známého hledače pokladů Josefa Mužíka. "V roce 1996 byl kontaktován jedním členem rodiny Liebiegů, že se na zámku Nový Falkenburk nachází jejich rodinný poklad, který tam ve spěchu na konci války zakopali," řekl v pondělí novinářům předseda spolku Pavel Podrazský. V areálu zámku, který je nyní dětským domovem, hledali nadšenci poslední asi rok a půl. Podle Podrazského byl na jiném místě, než si člen rodiny Liebiegů myslel, že je ukrytý. Nakonec ho našli členové spolku pod smetištěm, před tím prozkoumali několik hektarů půdy. "Smetiště bylo až poslední místo, kde jsme ho měli hledat," uvedl Podrazský.
Původně, někdy v roce 1945, byly bedny zakopané nějakých 10 až 20 centimetrů pod povrchem. Kvůli smetišti ale museli archeologové odkrýt výrazně větší vrstvu. "Díky tomu zámeckému smeťáku, kdy sem za dob komunistů všechno odhazovali, se to nasbíralo téměř až do dvou metrů," dodal Podrazský.
Nalezené předměty nyní čeká restaurování, což potrvá několik měsíců. Poté se zřejmě stanou součástí stálé expozice muzea v Liberci. "Mám velikou radost z toho, že se tyto věci našly a že budou umístěny v muzeu," řekla novinářům členka kdysi významného libereckého rodu, Angelika Wiegenerová, rozená Liebiegová. Jako dítě na Nový Falkenburk jezdila na prázdniny, což si ale pamatuje jen mlhavě, protože na konci války jí byly teprve čtyři roky.