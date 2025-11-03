Kultura

Objeven poklad barona Liebiega. Byl zakopán na zahradě zámku Nový Falkenburk

ČTK ČTK
před 52 minutami
Poklad barona Liebiega našli archeologové na zahradě zámku Nový Falkenburk v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Ve třech bednách byl ukrytý stříbrný kuchyňský servis, střelné zbraně a několik lahví vína. Potomci známého rodu libereckých průmyslníků ho tam zakopali na konci druhé světové války před nuceným odsunem do Německa.
Poklad barona Liebiega, jehož součástí je stříbrný kuchyňský servis, dlouhé střelné zbraně, lovecké tesáky a několik lahví vína. Na snímku archeolog Petr Brestovanský.
Poklad barona Liebiega, jehož součástí je stříbrný kuchyňský servis, dlouhé střelné zbraně, lovecké tesáky a několik lahví vína. Na snímku archeolog Petr Brestovanský. | Foto: Profimedia.cz

Jakou hodnotu poklad má, se bude teprve zjišťovat. Jenom materiálově ale obsahuje zhruba 50 kilogramů stříbra. Historická hodnota je nevyčíslitelná, řekl novinářům archeolog Severočeského muzea v Liberci Petr Brestovanský.

"Jsou to unikátní věci. Nejsme schopní nic podobného nikde jinde najít, replikovat," řekl Brestovanský. Ve třech bednách bylo zhruba 400 předmětů, řada z nich byla opatřena erbem rodu, a to včetně archivních lahví.

Liebiegové výrazně ovlivňovali dění v Liberci i okolí ve druhé polovině 19. a první polovině 20. století. Patřila jim kdysi významná textilní továrna, která byla za minulého režimu známá pod názvem Textilana. Dodnes se v Liberci po nich jmenuje vila, palác i městečko, jež zbudovali pro ubytování svých pracovníků. Věci, které užívali k běžnému životu, se ale po nich nedochovali. "Pro nás je to jedinečná věc, jak nahlédnout do všedního dne Liebiegů," dodal archeolog. Liebiegům podle něj zámek Nový Falkenburk patřil od roku 1901.

Poklad na zahradě zámku našli členové spolku Lokace artefaktů. Tip dostali od známého hledače pokladů Josefa Mužíka. "V roce 1996 byl kontaktován jedním členem rodiny Liebiegů, že se na zámku Nový Falkenburk nachází jejich rodinný poklad, který tam ve spěchu na konci války zakopali," řekl v pondělí novinářům předseda spolku Pavel Podrazský. V areálu zámku, který je nyní dětským domovem, hledali nadšenci poslední asi rok a půl. Podle Podrazského byl na jiném místě, než si člen rodiny Liebiegů myslel, že je ukrytý. Nakonec ho našli členové spolku pod smetištěm, před tím prozkoumali několik hektarů půdy. "Smetiště bylo až poslední místo, kde jsme ho měli hledat," uvedl Podrazský.

