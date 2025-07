Neříkej mi mami! Režisérka uvedla ve Varech film o ženě, která má vztah s migrantem

Norská režisérka Niny Knagová na karlovarském festivalu osobně uvedla nízkorozpočtový snímek Neříkej mi mami o ženě středního věku, která prožívá intenzivní vztah s mladým syrským emigrantem. Její celovečerní debut uvádí festival v hlavní soutěži. Snímek především ukazuje složitost lidské povahy, řekla před plným Velkým sálem hotelu Thermal.

"Božínku, vás tady ale je," řekla režisérka při pohledu do plného sálu. "Je pro nás obrovská čest soutěžit s tolika skvělými filmy z celého světa," dodala.

Drama Neříkej mi mami (Se meg) je prvním celovečerním snímkem castingové režisérky Knagové. S Katherine Valen Zeinerovou se zároveň podílela na scénáři.

Hlavní postavou příběhu je Eva, kterou ztvárnila Pia Tjeltaová. Přestože její manžel, starosta Jostein (Kristoffer Joner), zradil její důvěru, chce podpořit jeho politickou kampaň a začne pomáhat v místním azylovém centru. Zde se sblíží s osmnáctiletým uprchlíkem Amirem (Tarek Zayat), jenž ji okouzlí svým básnickým talentem. Čím více si ho ale pouští k tělu, tím méně má nad celou situací kontrolu.

"Eva je postava, která mě fascinuje i zneklidňuje - nutí nás konfrontovat se s nepříjemnými pravdami o touze, svobodě a identitě," popsala svou hrdinku filmařka Knagová.

Svůj snímek neoznačuje jako love story. "To, co začíná jako zdánlivě jednoduchý milostný příběh, se rozvine v něco mnohem znepokojivějšího: ve studii ega, vykořisťování a rafinovaných způsobů, jimiž ospravedlňujeme své sobectví, zatímco tvrdíme, že jde o lásku nebo péči. Jak se Evina posedlost prohlubuje, mění se z hrdinky na antagonistku vlastního života. V širším měřítku se film zamýšlí nad tím, jak se západní společnosti chovají k lidem prchajícím před válkou a chudobou, a klade si otázku, co se stane, když nás osobní touha zaslepí před strukturální nespravedlností," sdělila.