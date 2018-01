Národní divadlo poprvé v Česku uvede operu Billy Budd. Vypráví krutý příběh z napoleonských válek

před 1 hodinou

První premiérou Opery Národního divadla v novém roce bude 18. ledna Billy Budd od Benjamina Brittena. V České republice se dílo o nevinnosti i potlačované sexualitě, napsané dle stejnojmenného románu Hermana Melvilla, hraje poprvé. Režie se ujal Daniel Špinar, kapitána Vereho zazpívá Štefan Margita.

Opera Billy Budd, která obsahuje pouze mužské charaktery, patří k vrcholným hudebně-dramatickým dílům 20. století. Vypráví příběh, jenž se odehrál na britské válečné lodi během napoleonských válek. Národní divadlo operu uvede v české premiéře.

Chlapec Billy se v představení stane předmětem nenávisti sadistického manipulátora, zbrojmistra Claggarta, který Billyho falešně obviní z podněcování ke vzpouře. Chlapec svého trýznitele neúmyslně zabije a je odsouzen k smrti. Kapitán Vere stojí před rozhodnutím, zda udělit milost nevinnému, nebo dodržet válečný zákon.

„Má role mě fascinuje nejen pěveckým, ale i hereckým pojetím. Navíc jsem si ji chtěl vždy zazpívat, nyní to bude pro mě debut. Před patnácti lety jsem tuto nádhernou Brittenovu operu slyšel v Paříži a velmi mne zasáhla, okouzlila a naprosto nadchla," popisuje svou roli Štefan Margita.

Režie opery se ujal Daniel Špinar, titulní roli ztvární americký barytonista Christopher Bolduc. Jako Claggart se představí izraelský basbarytonista Gidon Saks. V opeře bude zpívat i Štefan Margita, vystoupí v roli Kapitána Vereho.

Orchestr a Sbor Státní opery má řídit Christopher Ward, jenž mimo jiné působí jako šéfdirigent Sárského státního divadla v Saarbrückenu. Billyho Budda považuje za "velkolepé mistrovské dílo, vyzařující obrovskou energii a sílu".

Naše pojetí bude výtvarnější

Režisér Daniel Špinar řekl, že operu pojímá snově a lehce surrealisticky. "Ačkoliv se jedná o příběh ve válečných časech, hudba je to dost křehká. A to chci podpořit. Naše pojetí by také mělo být výtvarnější, než se běžně dělá."

Zatímco barytonista Bolduc bude v titulní roli Billyho Budda debutovat, Gidon "Claggart" Saks má s touto operou řadu zkušeností. Poprvé ji nastudoval v roce 1991 pro Skotskou operu. Dvakrát se podílel i na její nahrávce, za tu pod taktovkou Daniela Hardinga získal cenu Grammy.

Premiéru opery Billy Budd dirigoval sám autor Benjamin Britten v Londýně 1. prosince 1951. Roli Kapitána Vereho zpíval Brittenův životní partner, tenorista Peter Pears.