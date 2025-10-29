Literatura

Kdo chtěl navždy umlčet Rudolfa Diesela? Vychází skutečný příběh slavného vynálezce

Petra Smítalová Petra Smítalová
před 4 hodinami
Kniha Záhadné zmizení Rudolfa Diesela (Familium) od Douglase Brunta je fascinující biografií i detektivním příběhem zároveň. Zaměřuje se na dodnes trvající nejasnosti okolo smrti slavného vynálezce dieselového motoru Rudolfa Diesela.
Rudolf Diesel, německý strojní inženýr a vynálezce spalovacího motoru na naftu.
Rudolf Diesel, německý strojní inženýr a vynálezce spalovacího motoru na naftu. | Foto: Profimedia.cz

Americký spisovatel Douglas Brunt, bývalý prezident a generální ředitel firmy zabývající se kybernetickou bezpečností, který se vyjma psaní věnuje i moderování populárního kulturního podcastu, vydal tuto knihu v roce 2023. Po několika románech tak vstoupil na žánrové pole portrétní literatury.

Brunt v knize zkoumá události z února 1913, kdy Rudolf Diesel záhadně zmizel během své cesty parníkem přes Severní moře. Jeho smrt byla tehdy označována za nehodu nebo sebevraždu, nicméně autor rozvíjí také spekulace o možném spiknutí: Mohlo jít o vraždu z politických či ekonomických důvodů, protože dieselový motor představoval hrozbu pro dva nejmocnější muže své doby, německého císaře Viléma II. a amerického miliardáře Johna D. Rockefellera?

Obálka knihy Záhadné zmizení Rudolfa Diesela.
Obálka knihy Záhadné zmizení Rudolfa Diesela. | Foto: Familium

Jisté je, že večer 29. září 1913 nastoupil Diesel v Antverpách na parník SS Dresden společnosti Great Eastern Railway. Mířil do Londýna, kde se měl setkat se zástupci Královského námořnictva, aby společně projednali možnost pohánět britské ponorky dieselovým motorem. Na palubě lodi povečeřel a kolem desáté večer se odebral do své kajuty. Pak už ho nikdo živého neviděl. Ráno byla jeho kajuta prázdná, na posteli měl rozloženou noční košili a hodinky nechal na místě, kde na ně bylo z lůžka dobře vidět. Jeho klobouk a úhledně složený kabát byly nalezeny pod zábradlím na zadní palubě.

Bruntova práce vychází z historických dokumentů, dobových záznamů a novinových zpráv, přičemž postupně rekonstruuje složité souvislosti, které přibližují osud slavného vynálezce a zároveň odhalují širší kontext geopolitických a průmyslových změn na počátku 20. století. Kniha tak není jen biografií významné osobnosti, ale také obrazem doby, jež významně ovlivnila směřování moderního světa. "Bruntova odvážná, ale překvapivě obhajitelná teorie je mimořádně zábavným zážitkem," napsal americký týdeník Publishers Weekly.

Související

Žid, který za války míchal koktejly Němcům. Vychází kniha Barman z hotelu Ritz

Philippe Collin

"Na pozadí dramatických událostí přelomu 19. a 20. století se prolínají příběhy konstruktérů, mocnářů i obyčejných lidí. Kniha nabízí technické i historické poznatky, zavede vás do Francie, Anglie i Německa a ukáže Dieselovu cestu k úspěchu i jeho tragické zmizení. Je to velmi silný příběh, který rozšiřuje obzory a vybízí k zamyšlení," napsal o knize Svatopluk Holata, publicista a zakladatel ankety Dědeček automobil.

Záhadné zmizení Rudolfa Diesela nabízí napínavý příběh plný nevyřešených záhad a intrik, stejně jako objektivní pohled na fakta a nechává prostor pro vlastní interpretaci. Douglas Brunt se díky své schopnosti poutavě vyprávět stal známým autorem několika bestsellerů, napsal například román Trophy Son (2017) o důsledcích mimořádného tlaku na výkon ve vrcholovém sportu, politický thriller The Means (2014) o ambicích a moci v nejvyšších patrech americké politiky nebo noir román Ghosts of Manhattan (2012) o profesní i životní krizi pětatřicetiletého finančníka na Wall Street.

 
Mohlo by vás zajímat

Poněkud podivný milostný dopis z ambasády. USA zrušily vízum spisovateli Soyinkovi

Poněkud podivný milostný dopis z ambasády. USA zrušily vízum spisovateli Soyinkovi

„Proč najednou lidé volí nevzdělané a přímo šílené politiky?“ ptá se Magda Vášáryová

„Proč najednou lidé volí nevzdělané a přímo šílené politiky?“ ptá se Magda Vášáryová

Neviditelná gorila. Vyšla kniha o psychologickém experimentu, který by oklamal i vás

Neviditelná gorila. Vyšla kniha o psychologickém experimentu, který by oklamal i vás

Viewegh má novou přítelkyni i knihu. Je o vztazích, víně, politice a nemoci

Viewegh má novou přítelkyni i knihu. Je o vztazích, víně, politice a nemoci
literatura kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah kniha životopis portrét vynálezce zmizení

Právě se děje

před 17 minutami

"Opatruj se v nebi." Reportáž z místa tragédie, kde se 158 lidí umačkalo k smrti

Většina mrtvých byli mladí lidé do 30 let, třetina ženy. "Chybíš nám. Jednoho dne tě tam nahoře navštívíme," píše se v jednom z dopisů na památníku.
Aktualizováno před 24 minutami
Další výpadek eDokladů: aplikace je už přes šest hodin nedostupná

Další výpadek eDokladů: aplikace je už přes šest hodin nedostupná

Digitální informační agentura (DIA), která systém provozuje, na nápravě stále pracuje.
před 44 minutami
Proti Okamurovi. Proti SPD. Před Hrad přišli další demonstranti proti vládě

Proti Okamurovi. Proti SPD. Před Hrad přišli další demonstranti proti vládě

Aktuálně.cz přibližuje středeční večerní akci Štítu demokracie, který protestuje proti nově tvořené vládní a sněmovní koalici ANO, SPD a Motoristé.
Aktualizováno před 50 minutami
Zadržená dvojice se přiznala ke krádeži v Louvru. Kde jsou šperky, ale neprozradila

Zadržená dvojice se přiznala ke krádeži v Louvru. Kde jsou šperky, ale neprozradila

Skupina zlodějů převlečená za dělníky pronikla do muzea Louvre přes balkon pomocí výsuvného žebříku a zmocnila se vzácných šperků.
Aktualizováno před 57 minutami
Česko má nejdražší elektřinu v celé Evropské unii, ukázalo srovnání

Česko má nejdražší elektřinu v celé Evropské unii, ukázalo srovnání

Hlavním důvodem vysokých cen je kombinace vysokých distribučních poplatků, daní a nízké úrovně mezd ve srovnání se západní Evropou
Aktualizováno před 57 minutami
Fruhvirtová vstoupila úspěšně do turnaje v Indii, který před třemi lety vyhrála

Fruhvirtová vstoupila úspěšně do turnaje v Indii, který před třemi lety vyhrála

Linda Fruhvirtová porazila Francouzku Astrid Lew Yan Foonovou, Nikola Bartůňková naopak nestačila na Kimberly Birrellovou z Austrálie.
Aktualizováno před 58 minutami

Vichr 200 km/h drtí Kubu. Hurikán Melissa ničí Karibik bez slitování

Vichr 200 km/h drtí Kubu. Hurikán Melissa ničí Karibik bez slitování
Prohlédnout si 12 fotografií
Ve východní části Kuby by v horách mohlo spadnout značné množství dešťových srážek, což by mohlo způsobit život ohrožující bleskové záplavy a sesuvy půdy. Části ostrova čelí větru o rychlosti až 200 kilometrů v hodině a vlnám o výšce až 3,6 metru.
Americké Národní centrum pro hurikány (NHC) varovalo, že východní Kuba čelí „život ohrožující bouřkové vlně, bleskovým záplavám a sesuvům půdy“ a také ničivým hurikánovým větrům.
Další zprávy