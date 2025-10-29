Kdo chtěl navždy umlčet Rudolfa Diesela? Vychází skutečný příběh slavného vynálezce

Americký spisovatel Douglas Brunt, bývalý prezident a generální ředitel firmy zabývající se kybernetickou bezpečností, který se vyjma psaní věnuje i moderování populárního kulturního podcastu, vydal tuto knihu v roce 2023. Po několika románech tak vstoupil na žánrové pole portrétní literatury.
Brunt v knize zkoumá události z února 1913, kdy Rudolf Diesel záhadně zmizel během své cesty parníkem přes Severní moře. Jeho smrt byla tehdy označována za nehodu nebo sebevraždu, nicméně autor rozvíjí také spekulace o možném spiknutí: Mohlo jít o vraždu z politických či ekonomických důvodů, protože dieselový motor představoval hrozbu pro dva nejmocnější muže své doby, německého císaře Viléma II. a amerického miliardáře Johna D. Rockefellera?
Jisté je, že večer 29. září 1913 nastoupil Diesel v Antverpách na parník SS Dresden společnosti Great Eastern Railway. Mířil do Londýna, kde se měl setkat se zástupci Královského námořnictva, aby společně projednali možnost pohánět britské ponorky dieselovým motorem. Na palubě lodi povečeřel a kolem desáté večer se odebral do své kajuty. Pak už ho nikdo živého neviděl. Ráno byla jeho kajuta prázdná, na posteli měl rozloženou noční košili a hodinky nechal na místě, kde na ně bylo z lůžka dobře vidět. Jeho klobouk a úhledně složený kabát byly nalezeny pod zábradlím na zadní palubě.
Bruntova práce vychází z historických dokumentů, dobových záznamů a novinových zpráv, přičemž postupně rekonstruuje složité souvislosti, které přibližují osud slavného vynálezce a zároveň odhalují širší kontext geopolitických a průmyslových změn na počátku 20. století. Kniha tak není jen biografií významné osobnosti, ale také obrazem doby, jež významně ovlivnila směřování moderního světa. "Bruntova odvážná, ale překvapivě obhajitelná teorie je mimořádně zábavným zážitkem," napsal americký týdeník Publishers Weekly.
"Na pozadí dramatických událostí přelomu 19. a 20. století se prolínají příběhy konstruktérů, mocnářů i obyčejných lidí. Kniha nabízí technické i historické poznatky, zavede vás do Francie, Anglie i Německa a ukáže Dieselovu cestu k úspěchu i jeho tragické zmizení. Je to velmi silný příběh, který rozšiřuje obzory a vybízí k zamyšlení," napsal o knize Svatopluk Holata, publicista a zakladatel ankety Dědeček automobil.
Záhadné zmizení Rudolfa Diesela nabízí napínavý příběh plný nevyřešených záhad a intrik, stejně jako objektivní pohled na fakta a nechává prostor pro vlastní interpretaci. Douglas Brunt se díky své schopnosti poutavě vyprávět stal známým autorem několika bestsellerů, napsal například román Trophy Son (2017) o důsledcích mimořádného tlaku na výkon ve vrcholovém sportu, politický thriller The Means (2014) o ambicích a moci v nejvyšších patrech americké politiky nebo noir román Ghosts of Manhattan (2012) o profesní i životní krizi pětatřicetiletého finančníka na Wall Street.