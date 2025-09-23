Literatura

Žid, který za války míchal koktejly Němcům. Vychází kniha Barman z hotelu Ritz

Petra Smítalová Petra Smítalová
před 6 hodinami
Paříž padla do spárů nacistů, ale v hotelu Ritz se dál pije šampaňské. Za barem stojí Frank Meier, který se snaží přežít ve smrtící společnosti kolaborantů, odbojářů a německých uniforem. Čtyři roky míchá koktejly Němcům, Coco Chanel, vdově Ritzové či Jeanu Cocteauovi. Většina z hostů ale netuší, jaké tajemství rakouský emigrant a veterán z roku 1914 skrývá.
Francouzský novinář a producent Philippe Collin vydal svůj románový debut s názvem Barman z hotelu Ritz.
Francouzský novinář a producent Philippe Collin vydal svůj románový debut s názvem Barman z hotelu Ritz. | Foto: Profimedia.cz

nakladatelství Vyšehrad vychází román Barman z hotelu Ritz. Jeho autorem je francouzský novinář Philippe Collin. Pozoruhodná historická postava světoznámého barmana Franka Meiera ho zaujala natolik, že se rozhodl prozkoumat množství dobových pramenů a v historickém románu se pokusil popsat, jak asi tento muž, skrývající vlastní židovský původ, prožíval události druhé světové války. S Meierovým příběhem jsou navíc spojeny i osudy dalších historických osobností.

Mezi pařížskou smetánkou a smrtí

Žánrově se dílo pohybuje na pomezí románu a fiktivního deníkového záznamu. Sleduje léta 1940 až 1945 - od příchodu Němců do Paříže až po její osvobození spojeneckými vojsky. I když se francouzská metropole v té době potýká s nedostatkem potravin, Židé jsou deportováni do táborů, mladí odváděni na nucené práce a město bombardují spojenecká letadla, v Ritzu pokračují večírky německých důstojníků a francouzských kolaborantů.

Obálka knihy Barman z hotelu Ritz.
Obálka knihy Barman z hotelu Ritz. | Foto: Nakladatelství Vyšehrad

Účastní se jich dramatici Sacha Guitry a Jean Cocteau nebo módní návrhářka a milenka jednoho z německých důstojníků Coco Chanel. V hotelu se ubytuje Hermann Göring i guvernér okupované Francie Otto von Stülpnagel, nahrazený později svým bratrancem Carlem-Heinrichem von Stülpnagelem, který se zúčastnil neúspěšného atentátu na Hitlera. A zaměstnanci hotelu i jeho správci hledají způsob, jak pokud možno bez šrámů proplout složitou dobou.

K předním postavám románu patří také manželka předválečného správce hotelu Blanche Auzellová, bývalá filmová herečka skrývající svůj židovský původ a bojující se závislostí na morfiu, která se angažuje v odboji a dlouhé měsíce je ve vězení mučena gestapem.

Hlavní hrdina Meier se odbojové činnosti účastní jen opatrně. Tajně zaměstnává židovského učedníka a pustí se i do obchodování s falešnými pasy. Vše úspěšně zatajuje před pohlaváry, se kterými vede na baru žoviální hovory, a přitom se trénuje v umění lhát, aby jednoho dne, až spadne klec, uspěl při výslechu na gestapu. Jeho rukama dokonce začnou procházet šifrované zprávy špiček německé armády plánujících operaci Valkýra, atentát na samotného Vůdce.

Související

Gottwaldova mumie. Příběh ženy, která získala "lukrativní džob" v mauzoleu

Lucie Hlavinková

Originální recepty na koktejly jako bonus

Román, který by se měl dočkat filmové adaptace, je protkaný autentickými recepty na koktejly a narazíme v něm i na luxusní kulinářské speciality. Díky iniciativě autora Philippa Collina ve Francii nově vyšla Meierova slavná kuchařka koktejlů z roku 1936 The Artistry of Mixing Drinks. Prvních tři sta výtisků původního vydání bylo dokonce dedikováno konkrétním členům tehdejší společenské smetánky včetně syna amerického prezidenta Roosevelta.

Philippe Collin (6. dubna 1975) pracuje jako producent v rozhlasové stanici France Inter. Vystudoval historii, která se stala jeho celoživotním zájmem, a od roku 2021 produkuje sérii historických podcastů, jež ve Francii oslovily přes deset milionů posluchačů. Barman z hotelu Ritz, vydaný v prestižním nakladatelství Albin Michel, je jeho prvním románem. Dříve vydal eseje o dvou výrazných francouzských postavách druhé světové války, Philippu Pétainovi a Léonu Blumovi.

 
Mohlo by vás zajímat

„Praha je mystickou metropolí Evropy,“ řekl Brown po snídani s prezidentem Pavlem

„Praha je mystickou metropolí Evropy,“ řekl Brown po snídani s prezidentem Pavlem

„Jarda se melodicky neopakoval.“ V Divadle Járy Cimrmana křtili knihu o Uhlířovi

„Jarda se melodicky neopakoval.“ V Divadle Járy Cimrmana křtili knihu o Uhlířovi

Herci čtou na neobvyklých místech. V českých městech proběhne Noc literatury

Herci čtou na neobvyklých místech. V českých městech proběhne Noc literatury

Pipi Dlouhá punčocha ano, ABBA ne. Když vláda rozhoduje, co je švédské a co nikoli

Pipi Dlouhá punčocha ano, ABBA ne. Když vláda rozhoduje, co je švédské a co nikoli
literatura kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Vyšehrad Coco Chanel Herman Göring román Paříž

Právě se děje

Aktualizováno před 5 minutami
Trumpův zásadní obrat: Ukrajina podle něj může získat zpět celé své území, snad i víc

Trumpův zásadní obrat: Ukrajina podle něj může získat zpět celé své území, snad i víc

Donald Trump po setkání s Volodymyrem Zelenským překvapil prohlášením, že Ukrajina může získat zpět celé své území v původních hranicích.
Aktualizováno před 23 minutami
S pomocí NATO a EU můžeme zpět dobýt území Ukrajiny. Možná jít i dál, napsal Trump

ŽIVĚ
S pomocí NATO a EU můžeme zpět dobýt území Ukrajiny. Možná jít i dál, napsal Trump

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Výbor ANO pozastavil členství třem lidem. Měli v Havířově manipulovat s pronájmy bytů

Výbor ANO pozastavil členství třem lidem. Měli v Havířově manipulovat s pronájmy bytů

V souvislosti s pronajímáním městských bytů v Havířově obvinili minulý týden kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu sedm lidí.
před 1 hodinou
Každý třetí důchodce se bojí, že skončí bez peněz. Penzisty teď uklidňuje i premiér

Každý třetí důchodce se bojí, že skončí bez peněz. Penzisty teď uklidňuje i premiér

Vyhlídka na důchod není pro značnou část české populace nijak pozitivní. Aktuální data ukazují, že obavy mají jak budoucí penzisté, tak i ti současní.
před 2 hodinami
Kometa válí, doma si poradila i s Plzní. Litvínov zlomil prokletí

Kometa válí, doma si poradila i s Plzní. Litvínov zlomil prokletí

Hokejisté Brna zvítězili v 7. kole extraligy nad Plzní 4:2. Obhájce titulu vyhrál pošesté v sezoně upevnil si vedení v tabulce.
před 2 hodinami
Česko zasáhla chřipka i covid. Rizika jsou u jedné skupiny překvapivě vysoká

Česko zasáhla chřipka i covid. Rizika jsou u jedné skupiny překvapivě vysoká

Vedle chřipky, která v Česku každoročně zasáhne více než milion lidí, se do popředí opět dostává i covid-19.
před 3 hodinami
Ostrý vzkaz do Kremlu: "Nenaříkejte, až sestřelíme vaše letadla," varují Poláci
0:20

Ostrý vzkaz do Kremlu: "Nenaříkejte, až sestřelíme vaše letadla," varují Poláci

Polský ministr zahraničí Sikorski varoval Rusko, aby si nestěžovalo, pokud by bylo sestřeleno letadlo či dron narušující polský vzdušný prostor.
Další zprávy