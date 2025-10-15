Začal Frankfurtský knižní veletrh. Čestným hostem jsou Filipíny, příští rok Česko

Už letos se česká literatura ve Frankfurtu prezentuje na velkém národním stánku o rozloze 160 metrů čtverečních. Vrcholem veletrhu bude v neděli udělení Mírové ceny německých knihkupců.
V loňském roce knižní veletrh navštívilo 230 000 lidí, i letos organizátoři očekávají přes 200 000 návštěvníků. Veletrh se stále více otevírá široké veřejnosti. Dlouhá léta mohli amatérští zájemci o literaturu přijít jen o víkendu, později už v pátek po poledni. Letos poprvé se pro ně veletrh otevře už v pátek dopoledne.
"V době globálního napětí potřebujeme více než kdy dříve prostor pro výměnu, naslouchání a spolupráci," uvedl na slavnostní ceremonii k zahájení veletrhu jeho ředitel Juergen Boos. "Naším úkolem je lidi spojovat," dodal k poslání frankfurtského veletrhu. Německý ministr kultury a médií Wolfram Weimer označil Frankfurtský knižní veletrh za "místo, na kterém je oslavována svoboda slova a svoboda myšlení".
Po Itálii jsou letos čestným hostem veletrhu Filipíny. Kromě více než stovky filipínských spisovatelů a dalších umělců se jedné z doprovodných debat zúčastní i nositelka Nobelovy ceny za mír za rok 2021 Maria Ressaová. V neděli Filipíny slavnostně předají titul čestného hosta Česku, které se příští rok ve Frankfurtu představí s heslem "Ein Land an der Küste" (Země na pobřeží). Odkazovat má na Zimní pohádku od Williama Shakespeara. Anglický spisovatel v ní umístil Bohemii, tedy Čechy, na mořské pobřeží.
Česko se na veletrhu prezentuje bohatým programem už letos, a to na národním stánku Czechia, kde nabídne produkci 24 domácích nakladatelství. Zájemcům z řad odborníků i široké veřejnosti své knihy představí řada českých spisovatelů, například Michal Ajvaz, Bianca Bellová, Viktorie Hanišová, Martin Vopěnka, Petr Hruška či komiksový ilustrátor Jindřich Janíček. Ten je spolu se spisovatelem Ondřejem Buddeusem nominován na Německou cenu za literaturu pro mládež. Vítěze porota oznámí v pátek.
Frankfurtský knižní veletrh skončí v neděli, kdy prestižní Mírovou cenu německých knihkupců převezme Karl Schlögel. Německý historik a esejista se zabývá především dějinami východní Evropy. Podle správní rady jako jeden z prvních v Německu varoval před ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho expanzivní politikou. Cenu v roce 1989 získal ještě jako disident i Václav Havel. Loni se její nositelkou stala americko-polská historička a publicistka Anne Applebaumová.
Už v pondělí dostala na okraj veletrhu prestižní Německou knižní cenu švýcarská spisovatelka Dorothee Elmigerová za svou knihu Die Holländerinnen (Holanďanky). S cenou, která se uděluje za nejlepší německojazyčný román roku, je spojena finanční odměna ve výši 25 000 eur (přes 600 000 Kč).