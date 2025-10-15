Literatura

Začal Frankfurtský knižní veletrh. Čestným hostem jsou Filipíny, příští rok Česko

ČTK ČTK
před 4 hodinami
Více než 1000 autorů a přes 4000 vystavovatelů z téměř stovky zemí světa se letos představí na Frankfurtském knižním veletrhu, který je jednou z největších literárních akcí na světě. Ve středu dopoledne se výstaviště otevřelo odborníkům, od pátku do neděle bude areál přístupný široké veřejnosti. Letošním čestným hostem jsou Filipíny, které v závěru akce předají štafetu Česku.
Jedné z doprovodných debat Frankfurtského knižního veletrhu se zúčastní i filipínsko-americká novinářka a nositelka Nobelovy ceny za mír za rok 2021 Maria Ressaová.
Jedné z doprovodných debat Frankfurtského knižního veletrhu se zúčastní i filipínsko-americká novinářka a nositelka Nobelovy ceny za mír za rok 2021 Maria Ressaová.

Už letos se česká literatura ve Frankfurtu prezentuje na velkém národním stánku o rozloze 160 metrů čtverečních. Vrcholem veletrhu bude v neděli udělení Mírové ceny německých knihkupců.

V loňském roce knižní veletrh navštívilo 230 000 lidí, i letos organizátoři očekávají přes 200 000 návštěvníků. Veletrh se stále více otevírá široké veřejnosti. Dlouhá léta mohli amatérští zájemci o literaturu přijít jen o víkendu, později už v pátek po poledni. Letos poprvé se pro ně veletrh otevře už v pátek dopoledne.

"V době globálního napětí potřebujeme více než kdy dříve prostor pro výměnu, naslouchání a spolupráci," uvedl na slavnostní ceremonii k zahájení veletrhu jeho ředitel Juergen Boos. "Naším úkolem je lidi spojovat," dodal k poslání frankfurtského veletrhu. Německý ministr kultury a médií Wolfram Weimer označil Frankfurtský knižní veletrh za "místo, na kterém je oslavována svoboda slova a svoboda myšlení".

Po Itálii jsou letos čestným hostem veletrhu Filipíny. Kromě více než stovky filipínských spisovatelů a dalších umělců se jedné z doprovodných debat zúčastní i nositelka Nobelovy ceny za mír za rok 2021 Maria Ressaová. V neděli Filipíny slavnostně předají titul čestného hosta Česku, které se příští rok ve Frankfurtu představí s heslem "Ein Land an der Küste" (Země na pobřeží). Odkazovat má na Zimní pohádku od Williama Shakespeara. Anglický spisovatel v ní umístil Bohemii, tedy Čechy, na mořské pobřeží.

Česko se na veletrhu prezentuje bohatým programem už letos, a to na národním stánku Czechia, kde nabídne produkci 24 domácích nakladatelství. Zájemcům z řad odborníků i široké veřejnosti své knihy představí řada českých spisovatelů, například Michal Ajvaz, Bianca Bellová, Viktorie Hanišová, Martin Vopěnka, Petr Hruška či komiksový ilustrátor Jindřich Janíček. Ten je spolu se spisovatelem Ondřejem Buddeusem nominován na Německou cenu za literaturu pro mládež. Vítěze porota oznámí v pátek.

