Nobelovu cenu za literaturu dostane spisovatel László Krasznahorkai

Mezi jeho nejvýznamnější díla patří Satanské tango (1985), Melancholie odporu (1989) a Válka a válka (1999). Zatím posledním vydaným románem László Krasznahorkaiho je kniha s názvem Herscht 07769, která vyšla poprvé v maďarštině v roce 2021, ale v češtině zatím nebyla vydána. Tento román pokračuje v tradici autorova typického stylu náročné, filozofické prózy s temnými náměty. Je satirickým shrnutím bezmoci současné společnosti, která čelí morálním a environmentálním dilematům.
V češtině zatím vyšla jeho prvotina Satanské tango (Host, 2003) v překladu Simony Kolmanové. V roce 2008 vydala Mladá fronta román Od Severu hora, od Jihu jezero, od Západu cesty, od Východu řeka. Toto dílo si získalo velkou pozornost především díky své barokní rétorice a vizionářskému pohledu na svět.
Jeho knihy byly přeloženy do mnoha jazyků a několik z nich bylo zfilmováno režisérem Bélou Tarrem, například Satanské tango. V roce 2015 Krasznahorkai získal Mezinárodní Man Bookerovu cenu. Nyní Švédská akademie ve Stockholmu oznámila, že bude 122. laureátem Nobelovy ceny. Ocenila "poutavé a vizionářské dílo" autora. Loni stejné vavříny získala jihokorejská spisovatelka Han Kang.
V pátek se vyhlašování ze Stockholmu přesune do Osla, kde norský Nobelův výbor oznámí cenu za mír. O tuto Nobelovu cenu v posledních týdnech projevil zájem americký prezident Donald Trump. Vyhlašování skončí v pondělí 13. října oznámením Nobelovy ceny za ekonomii.
Laureáti ceny oficiálně převezmou ve Stockholmu 10. prosince, tedy v den výročí úmrtí švédského vědce a zakladatele ocenění Alfreda Nobela. Cena je spojeno s finanční odměnou 11 milionů švédských korun (téměř 24,5 milionů korun českých). Jednotliví nositelé rovněž dostávají 18karátovou zlatou medaili a diplom.