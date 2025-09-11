Švejk založený a nalezený. Výstava ukáže část objeveného rukopisu Haškova bestselleru

Společně s nimi bude vystaven výtisk prvního dílu Švejka Jaroslava Haška s dosud neznámým osobním věnováním a další související archiválie. Vernisáž otevřená veřejnosti se bude konat 30. září v Muzeu literatury. Za muzeum o tom informoval Ivan Adamovič.
O objevu podstatné části rukopisu díla Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války informovali zástupci Památníku národního písemnictví (PNP) letos 28. srpna. Literární vědci texty, které spisovatel psal nebo diktoval do své smrti v roce 1923, našli při zpracovávání pozůstalosti Haškova nakladatele Karla Synka.
"Skoro 90 let byla bez povšimnutí uložena větší část rukopisu Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války u dvorního nakladatele Jaroslava Haška - Adolfa a posléze Karla Synka. Materiál čítající fragment druhého dílu, celý třetí díl a část čtvrtého dílu Osudů, které psal nebo diktoval Jaroslav Hašek až do své smrti, byl objeven při současném zpracovávání osobního a nakladatelského fondu Karla Synka, uloženého v Literárním archivu PNP," uvedl ředitel PNP Michal Stehlík.
Část textů napsal Hašek sám, část diktoval svému spolupracovníkovi, písaři Klimentu Štěpánkovi. Diktované části podle Stehlíka převažují od poloviny třetího dílu. Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války patří k nejpůsobivějším satirickým popisům dění na bojištích první světové války. Kniha s hlavním hrdinou, dobromyslným vojákem Josefem Švejkem, patří k nejpřekládanějším a nejčtenějším dílům české literatury.
Satirický a protiválečný čtyřdílný román přinesl Haškovi posmrtně celosvětový úspěch i přesto, že své dílo nestihl dokončit. První díl románu s názvem V zázemí vyšel v roce 1921. Celá tetralogie si bere na mušku poměry panující v rozkládajícím se Rakousku-Uhersku a chaos v atmosféře počínající války. Hlavním hrdinou je zdánlivě prostoduchý voják Švejk, jemuž vtiskl nezaměnitelnou podobu svými ilustracemi Haškův přítel, malíř Josef Lada.
Švejkovy příhody se také několikrát ocitly na filmovém plátně i na divadelních prknech. Známý je dvoudílný snímek Karla Steklého z roku 1956, v němž postavu Švejka ztvárnil Rudolf Hrušínský.