Literatura

Švejk založený a nalezený. Výstava ukáže část objeveného rukopisu Haškova bestselleru

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Památník národního písemnictví vystaví od 30. září do 2. října v pražském Muzeu literatury části objeveného rukopisu díla Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Stane se tak v rámci výstavní akce Švejk založený a nalezený.
Vojákovi Josefu Švejkovi vtiskl nezaměnitelnou podobu svými ilustracemi Haškův přítel, malíř Josef Lada.
Vojákovi Josefu Švejkovi vtiskl nezaměnitelnou podobu svými ilustracemi Haškův přítel, malíř Josef Lada. | Foto: Aktuálně.cz

Společně s nimi bude vystaven výtisk prvního dílu Švejka Jaroslava Haška s dosud neznámým osobním věnováním a další související archiválie. Vernisáž otevřená veřejnosti se bude konat 30. září v Muzeu literatury. Za muzeum o tom informoval Ivan Adamovič.

O objevu podstatné části rukopisu díla Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války informovali zástupci Památníku národního písemnictví (PNP) letos 28. srpna. Literární vědci texty, které spisovatel psal nebo diktoval do své smrti v roce 1923, našli při zpracovávání pozůstalosti Haškova nakladatele Karla Synka.

"Skoro 90 let byla bez povšimnutí uložena větší část rukopisu Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války u dvorního nakladatele Jaroslava Haška - Adolfa a posléze Karla Synka. Materiál čítající fragment druhého dílu, celý třetí díl a část čtvrtého dílu Osudů, které psal nebo diktoval Jaroslav Hašek až do své smrti, byl objeven při současném zpracovávání osobního a nakladatelského fondu Karla Synka, uloženého v Literárním archivu PNP," uvedl ředitel PNP Michal Stehlík.

Část textů napsal Hašek sám, část diktoval svému spolupracovníkovi, písaři Klimentu Štěpánkovi. Diktované části podle Stehlíka převažují od poloviny třetího dílu. Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války patří k nejpůsobivějším satirickým popisům dění na bojištích první světové války. Kniha s hlavním hrdinou, dobromyslným vojákem Josefem Švejkem, patří k nejpřekládanějším a nejčtenějším dílům české literatury.

literatura kultura Jaroslav Hašek Muzeum literatury památník národního písemnictví Švejk výstava rukopis

