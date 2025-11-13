Zjevení ve škraloupu na kakau. Autor knihy o Hegerové vydává satirickou novelu

A o čem satiricko-mystifikační novela vypráví? Šestačtyřicetiletý Drahlen má až příliš bujnou fantazii a stávají se mu dost neobvyklé věci. Například se mu ve škraloupu na kakau zjeví surrealistický obraz. Ani jeho zaměstnání nejsou zrovna běžná. Prožil pár různě dlouhých a hlubokých partnerských vztahů, ale nakonec zůstal sám. Těžce zvládá pozici jediného single člena rodiny, a tak se snaží najít životní lásku i matku svých budoucích dětí.
Pak ho ale v nočním klubu nečekaně uhrane jedna žena. Následující dny si vyměňují textové zprávy a Drahlen si z vlastní nenaplněnosti záhy vykonstruuje představu o dokonalém vztahu. Má správnou intuici? V jeho životě je přece tak málo jednoznačných momentů…
Autor knihy Tomáš Padevět je publicista, hudební vydavatel a také grafický designer. Věnuje se objevování zapadlých pokladů československé hudební scény, které pak představuje posluchačům.
Vydal mj. neznámé nahrávky Evy Olmerové, Hany Hegerové, Marty Kubišové, SHQ nebo Karla Vlacha. Je autorem knižního bestselleru Carmen: Skutečný život Hany Hegerové (2021), která je zpěvaččiným jediným autorizovaným životopisem, a románu Šest dnů (2024).