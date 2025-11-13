Literatura

Zjevení ve škraloupu na kakau. Autor knihy o Hegerové vydává satirickou novelu

Kultura Kultura
před 1 hodinou
Nová próza publicisty Tomáše Padevěta balancuje na hraně grotesky a psychologického příběhu. Pod názvem Škraloup právě vychází v nakladatelství Cosmopolis. Po biografii Carmen: Skutečný život Hany Hegerové a románu Šest dnů je autorovým třetím knižním dílem.
Tomáš Padevět je autorem biografické knihy o zpěvačce Haně Hegerové. V listopadu 2025 mu vychází próza s názvem Škraloup.
Tomáš Padevět je autorem biografické knihy o zpěvačce Haně Hegerové. V listopadu 2025 mu vychází próza s názvem Škraloup. | Foto: Profimedia.cz

A o čem satiricko-mystifikační novela vypráví? Šestačtyřicetiletý Drahlen má až příliš bujnou fantazii a stávají se mu dost neobvyklé věci. Například se mu ve škraloupu na kakau zjeví surrealistický obraz. Ani jeho zaměstnání nejsou zrovna běžná. Prožil pár různě dlouhých a hlubokých partnerských vztahů, ale nakonec zůstal sám. Těžce zvládá pozici jediného single člena rodiny, a tak se snaží najít životní lásku i matku svých budoucích dětí.

Obálka knihy Škraloup.
Obálka knihy Škraloup. | Foto: Cosmopolis

Pak ho ale v nočním klubu nečekaně uhrane jedna žena. Následující dny si vyměňují textové zprávy a Drahlen si z vlastní nenaplněnosti záhy vykonstruuje představu o dokonalém vztahu. Má správnou intuici? V jeho životě je přece tak málo jednoznačných momentů…

Autor knihy Tomáš Padevět je publicista, hudební vydavatel a také grafický designer. Věnuje se objevování zapadlých pokladů československé hudební scény, které pak představuje posluchačům.

Související

Magická Hnízda vás pohltí jako prales. Vyšel nový román Markéty Pilátové

Markéta Pilátová

Vydal mj. neznámé nahrávky Evy Olmerové, Hany Hegerové, Marty Kubišové, SHQ nebo Karla Vlacha. Je autorem knižního bestselleru Carmen: Skutečný život Hany Hegerové (2021), která je zpěvaččiným jediným autorizovaným životopisem, a románu Šest dnů (2024).

 
Mohlo by vás zajímat

Spisovatel Boualem Sansal bude propuštěn. Přimluvil se za něj německý prezident

Spisovatel Boualem Sansal bude propuštěn. Přimluvil se za něj německý prezident

Hořkosladká Léta sametová. Autor bestselleru Sudetský dům vydává nový román

Hořkosladká Léta sametová. Autor bestselleru Sudetský dům vydává nový román

Porotu okouzlil úsporností. Bookerovou cenu získal spisovatel David Szalay

Porotu okouzlil úsporností. Bookerovou cenu získal spisovatel David Szalay

Zemřel dlouholetý kulturní redaktor ČRo Karel Oujezdský. Bylo mu 79 let

Zemřel dlouholetý kulturní redaktor ČRo Karel Oujezdský. Bylo mu 79 let
literatura kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Tomáš Padevět kniha novela

Právě se děje

před 3 minutami
Já je někdo jiný? Nová pražská výstava zkoumá fenomén dvojnictví v umění

Já je někdo jiný? Nová pražská výstava zkoumá fenomén dvojnictví v umění

Expozice s názvem Dvojník v pražském Domě U Kamenného zvonu se zaměřuje např. na alter ego, zrcadlo, postavu Narcise, stín či rozdvojení osobnosti.
Aktualizováno před 3 minutami
Pavel řekl Babišovi, co chybí v prohlášení. Ocenil části o regionech či zdravotnictví

ŽIVĚ
Pavel řekl Babišovi, co chybí v prohlášení. Ocenil části o regionech či zdravotnictví

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 9 minutami
Situace pro Kyjev se horší, bude s námi muset "dříve či později" jednat, tvrdí Kreml

ŽIVĚ
Situace pro Kyjev se horší, bude s námi muset "dříve či později" jednat, tvrdí Kreml

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 14 minutami
Poznáváte ho? Policie prosí o pomoc s pátráním po agresorovi, přiznávají problém

Poznáváte ho? Policie prosí o pomoc s pátráním po agresorovi, přiznávají problém

"Pokud zachycenou osobu poznáváte, ozvěte se policistům na lince 158. Tím pomůžete k řádnému objasnění případu," vzkázala policie.
před 42 minutami
Stéblová 1960. Zelené světlo a smrt 118 lidí, příběh nejhorší železniční tragédie
Přehled

Stéblová 1960. Zelené světlo a smrt 118 lidí, příběh nejhorší železniční tragédie

Mrazivá rekonstrukce největší české vlakové katastrofy, plné chyb, záhad a komunistického mlčení. Před 65 lety zemřelo u Stéblové 118 lidí.
před 47 minutami
Husákovy děti jako demografická rozbuška. Rýsuje se revoluční plán péče o nemohoucí

Husákovy děti jako demografická rozbuška. Rýsuje se revoluční plán péče o nemohoucí

Česko se blíží do momentu, kdy v populaci skokově naroste počet nemohoucích seniorů. Stát do péče o ně zapojí příbuzné.
před 49 minutami
Miliardář Tykač koupí od Kaprainu polovinu mediálního domu Mafra

Miliardář Tykač koupí od Kaprainu polovinu mediálního domu Mafra

Společnost Mafra je vydavatelem deníků MF Dnes a Metro a řady časopisů. Provozuje také zpravodajské servery iDNES.cz a Lidovky.cz.
Další zprávy