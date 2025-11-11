Literatura

Hořkosladká Léta sametová. Autor bestselleru Sudetský dům vydává nový román

před 4 hodinami
Štěpán Javůrek na českou literární scénu vstoupil poměrně nenápadně. Dnes je ale jedním z nejčtenějších prozaiků. Jeho knihy propojují historii a téma krajiny i obyčejných lidských osudů. Po emotivní trilogii Sudetský dům se vydal na poněkud veselejší literární pole a napsal úsměvný příběh jedné rodiny z přelomu 80. a 90. let.
Spisovatel Štěpán Javůrek po trilogii Sudetský dům v listopadu 2025 vydává román Léta sametová.
Spisovatel Štěpán Javůrek po trilogii Sudetský dům v listopadu 2025 vydává román Léta sametová. | Foto: archiv Štěpána Javůrka

V Javůrkově románu Léta sametová čtenáři najdou humor i melancholii dobového zlomu. Nejde v něm jen o návrat do naší minulosti a stěžejních okamžiků tzv. velkých dějin, ale hlavně o připomínku toho, že historie je často tím, co se děje doma, mezi čtyřmi stěnami, kolem jednoho stolu. 

Obálka knihy Štěpána Javůrka Léta sametová.
Obálka knihy Štěpána Javůrka Léta sametová. | Foto: Nakladatelství Moba

Úkrok od srdcervoucích příběhů

"Toužil jsem napsat také něco veselého. Přeci jen mé předchozí knihy nepopisovaly zrovna idylické časy, a přitom jsem celkem pozitivní člověk. Chtěl jsem napsat knížku, která čtenářům udělá radost. Říkal jsem si, že mi spisovatelé předkládáme stále samé silné, srdcervoucí příběhy, ale takový ten obyčejný život, jaký žije denně většina z nás, může být také zajímavý. A příběh, který popisují Léta sametová, vlastně obyčejný je," představuje Štěpán Javůrek svoji novou knihu.

A o co v románu jde? Pedantský děda Miloš a svérázná babička Andula jsou ve věčném souboji s dědou Tomášem, jehož smyslem života je pouze sport, a babičkou Hanou, která se zajímá hlavně sama o sebe. Uprostřed toho si k sobě hledají cestu dva mladí lidé, kteří vlastně nikdy neměli být spolu a kteří se neúspěšně snaží vychovávat svého neplánovaného syna Šimona. Jedna rodinná katastrofa střídá druhou a na pozadí se navíc odehrává sametová revoluce, jež jednotlivým členům rodiny obrátí životy vzhůru nohama. 

Když je inspirací vlastní rodina

"Na začátku jsem si myslel, že kniha bude o naší rodině. Nakonec jsou autentické jen konkrétní situace, výroky, scénky, drobné charakterové vlastnosti, celkový příběh je ale víceméně smyšlený. To bych chtěl zdůraznit, protože když jsem po sobě rukopis četl, říkal jsem si, že takhle bláznivá zase naše rodina není…" přiznává Štěpán Javůrek a dodává, že nejvtipnější reakci měla jeho maminka: "Řekla mi, že jsou to samé výmysly, ale raději ať to nevydávám, protože se v tom každý pozná."

Štěpán Javůrek je český spisovatel, cestovatel a ředitel Destinační agentury Krušnohoří. Narodil se roku 1987 v Ústí nad Labem, ale dnes žije v Jáchymově, v srdci Krušných hor. Ve svých knihách se věnuje především tématům českého pohraničí, paměti krajiny a osudům lidí z Krušných hor. Debutoval románem Chaloupky (2020), následovaly knihy Nebe nad Perninkem (2021) a trilogie Sudetský dům (2022-2024), která si získala široký čtenářský ohlas. Ve spolupráci s Michalem Urbanem vydal také sérii Krušnohorské osudy. Jeho knih se v nakladatelství MOBA za pět let prodalo přes 150 tisíc výtisků.

 
