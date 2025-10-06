Literatura

Rapl z Bartolomějský. Vycházejí přímočaré paměti legendy pražské mordparty

před 2 hodinami
Známá postava pražské mordparty Miroslav Hyhlík přichází s výjimečnou knihou. Jeho vzpomínky s názvem Rapl z Bartolomějský mapují čtyřicet let boje se zločinem – literárně, autenticky a syrově. Knihu vydává nakladatelství XYZ.
Miroslav Hyhlík strávil více než 40 let ve službě u policie, většinu času na oddělení odhalování násilných trestných činů na Praze 1.
Miroslav Hyhlík strávil více než 40 let ve službě u policie, většinu času na oddělení odhalování násilných trestných činů na Praze 1. | Foto: Profimedia.cz

"A je to tady! Skončila má poslední služba…" Těmito slovy začíná muž, který po desetiletí vyšetřoval ty nejzávažnější zločiny v srdci hlavního města, knihu, v níž bilancuje celou svou kriminalistickou kariéru. Od začátků na oddělení násilné kriminality v 80. letech až po odchod do zaslouženého důchodu.

Obálka knihy Rapl z Bartolomějský.
Obálka knihy Rapl z Bartolomějský. | Foto: nakladatelství XYZ

Pohled do zákulisí skutečných vražd

Zatímco většina vysloužilých kriminalistů své příběhy sděluje prostřednictvím knižních rozhovorů, Miroslav Hyhlík se rozhodl jít jinou cestou. Svou knihu napsal sám, v první osobě, bez příkras, přímočaře a věcně, ale přitom s citem pro detail i vyprávění.

Výsledkem je text, který působí nejen jako autentický dokument, ale zároveň jako napínavý román. Čtenář se v knize setká s řadou skutečných případů, které hýbaly českou veřejností. Od brutální vraždy prodavačky z Bílé labutě až po pátrání po sériové vražedkyni Jaroslavě Fabiánové. Každý příběh je podán bez zbytečné senzacechtivosti a s hlubokou znalostí zákulisí vyšetřování i psychologických aspektů pachatelů.

Hyhlíkova oddanost "jeho" Bartolomějské, kde sídlí pražská kriminálka, je jedním z hlavních motivů knihy. Navzdory nabídkám přestoupit na jiné elitní útvary zůstal věrný centrálnímu Pražskému obvodu. "Byl jsem prostě takový bartolomějský srdcař, kterého lákala ta různorodost případů. Byl jsem takový bartolomějský rapl z Prahy 1, zamilovaný do centra matičky Prahy," vyznává se.

Znalec pražského podsvětí

Titul Rapl z Bartolomějský vychází ve třech formátech - jako tištěná kniha, e-kniha a audiokniha, kterou namluvil herec Jiří Dvořák. Příběhy z pera kriminalisty jsou určeny nejen fanouškům true crime a policejní tematiky, ale i čtenářům, kteří ocení pohled do zákulisí nevšední profese.

Miroslav Hyhlík strávil více než 40 let ve službě u policie, většinu času na oddělení odhalování násilných trestných činů na Praze 1. Byl považován za jednoho z největších znalců pražského podsvětí. Vyšetřoval desítky případů vražd, násilných útoků a závažné trestné činnosti, které se často dostávaly do médií. Jeho vzpomínková kniha s názvem Rapl z Bartolomějský je originální sondou do duše kriminalisty i české společnosti posledních čtyř desetiletí.

 
