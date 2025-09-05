Literatura

Gottwaldova mumie. Příběh ženy, která získala "lukrativní džob" v mauzoleu

Petra Smítalová Petra Smítalová
před 3 hodinami
Kniha Lucie Hlavinkové Gottwaldova mumie zavádí čtenáře do 50. let 20. století, konkrétně do Mauzolea Klementa Gottwalda. Tam se v chladném podzemí odehrává příběh ženy, která se pokouší přežít tlak doby i vlastního osudu. Román vyjde 11. září v nakladatelství Motto.
Spisovatelka Lucie Hlavinková nyní vydává nový román Gottwaldova mumie.
Spisovatelka Lucie Hlavinková nyní vydává nový román Gottwaldova mumie. | Foto: Profimedia.cz

Iška je mladá vdova a matka postiženého syna, která přijímá místo uklízečky v přísně střeženém Mauzoleu na Vítkově. Práci jí zařídil manžel její tety, vysoký komunistický funkcionář. Nic ale není zadarmo: za "laskavost" se od Išky očekává, že bude nosit informace z nitra mauzolea. V šeru rituálů kolem nabalzamované mrtvoly se Iška snaží přežít - v zaměstnání, ve společnosti i v osobním životě.

Obálka románu Gottwaldova mumie.
Obálka románu Gottwaldova mumie. | Foto: Motto

Zprvu vše vypadá nadějně. Hlavní hrdinka nalezne pochopení u své bytné, která jí pomáhá s péčí o syna, a snad i nový vztah. Jenže čerstvá známost se promění v nebezpečného stalkera, pracovní vztahy se kazí a Iška je nakonec obviněna z krádeže. Tlak sílí a teta se dokonce pokusí připravit ji o dítě. V dusné atmosféře totalitního režimu a s téměř nulovou podporou okolí se Iška musí rozhodnout, zda bude dál přežívat, nebo začne opravdu žít.

Gottwaldova mumie není jen příběhem jedné ženy, je i ironickým pohledem na absurdní realitu 50. let. Autorka s jemnou nadsázkou reflektuje skutečné historické události spojené s fungováním mauzolea - od absurdních hygienických opatření až po bizarní požadavky tehdejšího režimu.

Čtenáři, kteří hledají přístupný a poutavý historický příběh se silným ženským motivem, novinku Lucie Hlavinkové rozhodně ocení. Autorka zůstává věrná svému stylu - jednoduchému, čtivému vyprávění, které nenásilně propojuje fikci s historií.

"Fáma, že Gottwaldova mumie byla nabalzamovaná špatně, záhy se začala rozpadat a nakonec musela být spálena, je pozoruhodně vytrvalá a traduje se dodnes. Skutečnost však byla úplně jiná a myslím, že vlastně mnohem absurdnější," prozradila Lucie Hlavinková.

"Když jsem přečetla studie Luďka Vacína a Jana Frišhonse, které se Mauzoleem na Vítkově zabývají z odborného hlediska, nestačila jsem žasnout nad komickými situacemi, které tu nastávaly a ostře kontrastovaly s patetickou důležitostí celého provozu. Bylo mi hned jasné, že sem chci zasadit příběh obyčejné mladé ženy, jedné z celé armády lidí pečujících o mumii," odtajnila spisovatelka pozadí své románové inspirace.

Lucie Hlavinková se narodila a žije v Brně. Vystudovala historii a religionistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Věnuje se výuce, překladům a psaní. Vyjma literatury pro děti se věnuje i tvorbě pro dospělé čtenáře. Je např. autorkou románů Sestry Foxovy, Apatykář a Kdo šije u Podolské?, které čtenáře zavádějí do různých historických období s důrazem na silné ženské postavy. Loni vydala román Svátek hada odehrávající se v Moskvě, gulagu, na bojištích druhé světové války i v poválečné Praze.

 
