Zažila smrt, vojenský humor i šikanu. Vyjde knižní rozhovor Plukovnice lidských duší

Sloužila v Iráku i v Afghánistánu a na vlastní kůži pocítila blízkost smrti, strach, šikanu v mužském prostředí, ale i specifika vojenského humoru (třeba když na základnu v Iráku přivezli bezradným vojákům nové pračky).
Sováková pomohla desítkám kolegů, kteří po návratu z války trpěli nočními můrami. Starala se o rodiny, které v boji ztratily syna či partnera. Zároveň zůstává oporou stovkám lidí, kteří čelí nejrůznějším životním překážkám - v práci, ve vztazích i při výchově dětí. Kniha Helena Sováková: Plukovnice lidských duší vypráví nejen o životě v uniformě, ale taky o naději. O tom, že problémy se vždycky dají nějak řešit.
Knižní novinka vychází v pondělí 13. října. Autoři se rozhodli pět korun z každé prodané knihy věnovat fondu na podporu válečných veteránů.
Předchozí knižní rozhovory Martina Moravce s neurochirurgem Vladimírem Benešem, pilotem Davidem Heclem, vyšetřovatelem Josefem Marešem, lékařem letecké záchranky Markem Dvořákem a vyjednavačem Adamem Dolníkem se staly bestsellery a získaly četná čtenářská ocenění.