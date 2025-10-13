Literatura

Zažila smrt, vojenský humor i šikanu. Vyjde knižní rozhovor Plukovnice lidských duší

Kultura Kultura
před 1 hodinou
Úspěšný autor a respektovaný novinář Martin Moravec ve svém šestém knižním rozhovoru poprvé zpovídá ženu. Na jeho otázky tentokrát odpovídala hlavní armádní psycholožka, plukovnice Helena Sováková, která více než dvacet let strávila v české armádě.
Armádní psycholožku Helenu Sovákovou v knize Plukovnice lidských duší zpovídá novinář Martin Moravec.
Armádní psycholožku Helenu Sovákovou v knize Plukovnice lidských duší zpovídá novinář Martin Moravec. | Foto: Nakladatel Martin Moravec

Sloužila v Iráku i v Afghánistánu a na vlastní kůži pocítila blízkost smrti, strach, šikanu v mužském prostředí, ale i specifika vojenského humoru (třeba když na základnu v Iráku přivezli bezradným vojákům nové pračky).

Sováková pomohla desítkám kolegů, kteří po návratu z války trpěli nočními můrami. Starala se o rodiny, které v boji ztratily syna či partnera. Zároveň zůstává oporou stovkám lidí, kteří čelí nejrůznějším životním překážkám - v práci, ve vztazích i při výchově dětí. Kniha Helena Sováková: Plukovnice lidských duší vypráví nejen o životě v uniformě, ale taky o naději. O tom, že problémy se vždycky dají nějak řešit.

Související

Proč dospívání bolí? Vychází kniha psychiatra Pötheho o tom, jak přežít pubertu

Peter Pöthe, psychiatr

Knižní novinka vychází v pondělí 13. října. Autoři se rozhodli pět korun z každé prodané knihy věnovat fondu na podporu válečných veteránů.

Předchozí knižní rozhovory Martina Moravce s neurochirurgem Vladimírem Benešem, pilotem Davidem Heclem, vyšetřovatelem Josefem Marešem, lékařem letecké záchranky Markem Dvořákem a vyjednavačem Adamem Dolníkem se staly bestsellery a získaly četná čtenářská ocenění.

 
Mohlo by vás zajímat

Státní cenu za literaturu dostala in memoriam Salivarová

Státní cenu za literaturu dostala in memoriam Salivarová

Nenechte si ujít: John Wick v sukních nebo nejchytlavější píseň z Eurovize v Praze

Nenechte si ujít: John Wick v sukních nebo nejchytlavější píseň z Eurovize v Praze
Přehled

Nobelova cena pro Krasznahorkaie překladatelku Kolmanovou nepřekvapila

Nobelova cena pro Krasznahorkaie překladatelku Kolmanovou nepřekvapila

Nobelovu cenu za literaturu dostane spisovatel László Krasznahorkai

Nobelovu cenu za literaturu dostane spisovatel László Krasznahorkai
literatura kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah kniha psychologie armáda rozhovor

Právě se děje

před 2 minutami
Není řidič, není pokuta. Autonomní auta dělají policii při přestupcích těžkou hlavu

Není řidič, není pokuta. Autonomní auta dělají policii při přestupcích těžkou hlavu

Kalifornští policisté zažili kuriózní moment, když zastavili auto kvůli přestupku. Řídila ho ale umělá inteligence a nyní není komu dát pokutu.
Aktualizováno před 3 minutami

ŽIVĚ
Na svobodě po 738 dnech. Hamás předal všechny živé rukojmí z Gazy

Na svobodě po 738 dnech. Hamás předal všechny živé rukojmí z Gazy
Prohlédnout si 14 fotografií
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vítá amerického prezidenta Donalda Trumpa na letišti Ben Gurion při příležitosti dohody o výměně vězňů a rukojmích a zprostředkovaného příměří mezi Izraelem a Hamásem.
Ora Rubinsteinová (vpravo), teta izraelského rukojmího Bara Kupershteina, radostí objímá přítelkyni, zatímco s ostatními čekají na propuštění rukojmích z držení Hamásu v Gaze.
Aktualizováno před 7 minutami
Pavel se vyjádřil k Turkovi: Pokud se pravost výroků potvrdí, je to zásadní problém

ŽIVĚ
Pavel se vyjádřil k Turkovi: Pokud se pravost výroků potvrdí, je to zásadní problém

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 12 minutami
Uprchlý exposlanec Wolf míří do Česka. Deportují ho z věznice v Paraguayi

Uprchlý exposlanec Wolf míří do Česka. Deportují ho z věznice v Paraguayi

Exposlance odsoudil český soud v roce 2012.
před 16 minutami
Británie píše o zázraku v Česku. Málem skončil na oběžné dráze, tvrdí o irském vítězi

Británie píše o zázraku v Česku. Málem skončil na oběžné dráze, tvrdí o irském vítězi

Podle serveru Sporting Life se žokej Keith Donoghue postaral o historický průlom, když vyhrál i přes několik mrazivých momentů Velkou pardubickou.
Aktualizováno před 16 minutami
"Když vy tomahawky Kyjevu, tak my atomovky." Medveděv (zase) hrozí Trumpovi

ŽIVĚ
"Když vy tomahawky Kyjevu, tak my atomovky." Medveděv (zase) hrozí Trumpovi

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 16 minutami
Na východním Slovensku se srazily dva rychlíky. Zraněných je přes sto, řekl ministr

Na východním Slovensku se srazily dva rychlíky. Zraněných je přes sto, řekl ministr

Předběžnou příčinou srážky by mělo být pochybení jednoho ze strojvůdců.
Další zprávy