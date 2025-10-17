Oscar Wilde má průkazku do knihovny. Před 130 lety o ni kvůli homosexualitě přišel

Wilde byl odsouzen poté, co prohrál soudní spor o pomluvu proti markýzovi z Queensberry, který ho veřejně obvinil z homosexuality. Šlechtic tak učinil poté, co zjistil, že jeho syn, lord Alfréd Douglas, byl Wildeovým milencem. Soud poslal spisovatele na dva roky za mříže a na nucené práce. Tehdejší pravidla knihovny stanovovala, že každý, kdo byl usvědčen z trestného činu, ztrácí přístup do jejích prostor. Tento osud potkal i Wildea.
Knihovna uvedla, že vydáním nové průkazky chce uznat nespravedlnosti a nesmírné utrpení, kterým Wilde čelil. Holland označil tento krok za krásné gesto odpuštění. "Jsem si jistý, že duše mého dědečka bude dojata a potěšena," doplnil vnuk spisovatele a autor knihy Proces s Oscarem Wildem.
Britská knihovna má ve svých rozsáhlých sbírkách přes 170 milionů předmětů. V archivech uchovává vedle britské Magny Charty či děl dramatika Williama Shakespeara také ručně psané verze Wildeových nejslavnějších her jako Jak je důležité míti Filipa nebo Ideální manžel. Součástí sbírky je i slavný dopis De Profundis, který Wilde napsal z vězení lordu Douglasovi.