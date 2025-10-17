Literatura

Oscar Wilde má průkazku do knihovny. Před 130 lety o ni kvůli homosexualitě přišel

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Britská knihovna symbolicky uctila památku zesnulého irského spisovatele Oscara Wildea tím, že mu po 130 letech znovu vydala čtenářskou průkazku. Slavný autor přišel o právo na vstup do knihovny v roce 1895 kvůli odsouzení za homosexuální vztah, který byl v té době trestným činem. Průkazku si ve čtvrtek při slavnostním ceremoniálu převzal Wildeův potomek Merlin Holland, informoval server BBC.
Oscar Wilde na fotografii Napoleona Saronyho cca v roce 1882.
Oscar Wilde na fotografii Napoleona Saronyho cca v roce 1882. | Foto: Kongresová knihovna USA

Wilde byl odsouzen poté, co prohrál soudní spor o pomluvu proti markýzovi z Queensberry, který ho veřejně obvinil z homosexuality. Šlechtic tak učinil poté, co zjistil, že jeho syn, lord Alfréd Douglas, byl Wildeovým milencem. Soud poslal spisovatele na dva roky za mříže a na nucené práce. Tehdejší pravidla knihovny stanovovala, že každý, kdo byl usvědčen z trestného činu, ztrácí přístup do jejích prostor. Tento osud potkal i Wildea.

Knihovna uvedla, že vydáním nové průkazky chce uznat nespravedlnosti a nesmírné utrpení, kterým Wilde čelil. Holland označil tento krok za krásné gesto odpuštění. "Jsem si jistý, že duše mého dědečka bude dojata a potěšena," doplnil vnuk spisovatele a autor knihy Proces s Oscarem Wildem.

Související

Ikonický obchodní dům, kam se nechodilo jen na nákupy. Navštěvoval ho i Oscar Wilde

Liberty, obchodní dům, Londýn

Britská knihovna má ve svých rozsáhlých sbírkách přes 170 milionů předmětů. V archivech uchovává vedle britské Magny Charty či děl dramatika Williama Shakespeara také ručně psané verze Wildeových nejslavnějších her jako Jak je důležité míti Filipa nebo Ideální manžel. Součástí sbírky je i slavný dopis De Profundis, který Wilde napsal z vězení lordu Douglasovi.

 
Mohlo by vás zajímat

Nenechte si ujít: Hrabalova klasika na divadelních prknech i hororová verze Popelky

Nenechte si ujít: Hrabalova klasika na divadelních prknech i hororová verze Popelky
Přehled

„Chtěl bych být lepší manžel.“ Tenhle pocit odstartoval vznik Hartlovy nové knihy

„Chtěl bych být lepší manžel.“ Tenhle pocit odstartoval vznik Hartlovy nové knihy

To nej z Velkého knižního čtvrtku: Rozhovor s Pafkem, román o úzkosti i Hamás zblízka

To nej z Velkého knižního čtvrtku: Rozhovor s Pafkem, román o úzkosti i Hamás zblízka
Přehled

Jak uspět v dnešním chaosu? Autor bestselleru Konec prokrastinace vydává novou knihu

Jak uspět v dnešním chaosu? Autor bestselleru Konec prokrastinace vydává novou knihu
literatura kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Oscar Wilde Britská knihovna

Právě se děje

Aktualizováno před 36 minutami
"Žádný z Motoristů to nesmí být." Ekologové se sešli s Babišem

ŽIVĚ
"Žádný z Motoristů to nesmí být." Ekologové se sešli s Babišem

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že k personáliím se ANO, hnutí SPD a strana Motoristé sobě vrátí třeba za měsíc či měsíc a půl.
před 3 minutami
Trumpův druhý pokus s (údajnou) pomluvou. Žaluje deník, chce o 15 miliard dolarů

Trumpův druhý pokus s (údajnou) pomluvou. Žaluje deník, chce o 15 miliard dolarů

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek opět podal žalobu na deník The New York Times o 15 miliard dolarů (317,7 miliardy korun) za pomluvu.
před 19 minutami
"Mračím se, zlobím a nadávám mu." Exprezident Klaus "popravil" Turka

"Mračím se, zlobím a nadávám mu." Exprezident Klaus "popravil" Turka

"O autentičnosti těch výroků žádný soud nevyslovuju, ale nejsou určitě všechny vykonstruovány," uvedl Klaus.
před 33 minutami
Velitel dohlížející na údery USA na lodě v Karibiku rezignoval

Velitel dohlížející na údery USA na lodě v Karibiku rezignoval

Zpráva o rezignaci přišla poté, co Američané potopili další člun; tentokrát údajně někdo přežil.
Aktualizováno před 45 minutami
Trump po hovoru s Putinem couvá. Zpochybnil dodávky Tomahawků Kyjevu

ŽIVĚ
Trump po hovoru s Putinem couvá. Zpochybnil dodávky Tomahawků Kyjevu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 53 minutami
"Rozhodl Instagram." Mladík z ODS sestřelil ve volbách zkušeného lídra strany

"Rozhodl Instagram." Mladík z ODS sestřelil ve volbách zkušeného lídra strany

Čemu se chce 27letý Štěpán Slovák věnovat, jak vnímá souboj se zkušeným kolegou a je podle něj v ODS prostor pro mladé lidi?
před 59 minutami

Vánoční smrk na Staroměstském náměstí v Praze bude z Jiřetína pod Jedlovou

Vánoční strom na pražském Staroměstském náměstí bude letos smrk ztepilý z Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku. Vybrali ho na základě tipů od veřejnosti zástupci města a firmy Taiko, která organizuje…
Přečíst zprávu
Další zprávy