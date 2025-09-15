Literatura

Ondřej Suchý se vedle slavnějšího bratra Jiřího neztratil. Šel si vlastní cestou

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Spisovatel, básník, textař, hudebník, malíř, karikaturista, novinář, scenárista, moderátor televizních a rozhlasových pořadů i humorista. To všechno je Ondřej Suchý. Sudičky mu nadělily mnoho talentů, ale zároveň populárního staršího bratra, který už před ním vynikl ve stejných uměleckých oborech, a navíc coby divadelník.
Ondřej Suchý s bratrem Jiřím v roce 2017.
Ondřej Suchý s bratrem Jiřím v roce 2017. | Foto: Profimedia.cz

Přesto se Suchý, který v úterý 16. září oslaví 80. narozeniny, vedle svého slavnějšího semaforského bratra Jiřího ve světě umění a zábavy neztratil. "Tím, že mě nechal se probíjet na vlastní pěst, udělal to nejlepší, co mohl," poděkoval Jiřímu s odstupem let Ondřej, který jako mladík hrál na basu rokenrol s kapelou Crazy Boys Mikyho Volka. Později začal malovat a skládat verše, cestu si nakonec našel v psaní a v kresleném humoru. Pracoval jako redaktor, od roku 1979 redigoval 13 let zábavnou přílohu Kvítko ve Svobodném slově. Humor používá i při psaní biografií, čtenáři se o jeho vtipném stylu přesvědčili ve více než dvou desítkách knížek.

Věnoval se v nich například Vlastovi Burianovi, Oldřichu Novému, Janu Werichovi, Lídě Baarové, ale také Charliemu Chaplinovi a království grotesky. Prosadil se i jako textař. "Nejvíc si cením text Buďto ty anebo já, který jsem napsal na francouzskou lidovou píseň pro paní Hanu Hegerovou, a na druhé straně pak píseň pro děti, která se stala mým největším hitem - Chytila jsem na pasece žížalu, pro Dádu Patrasovou," řekl.

Ondřej Suchý je známý i z rozhlasu a televize, kde se podílel na dětském Malém televizním kabaretu. Připravoval a na obrazovce také sám uváděl Kavárničku dříve narozených. Namluvil rovněž audiokazetu O cestách s Františkem Nepilem, natočil i vzpomínkové album o Vladimíru Menšíkovi.

Související

Repertoár Studia Ypsilon bude připravovat nová umělecká rada v čele s Dejdarem

Martin Dejdar

Jména bratrů Ondřeje a Jiřího Suchých jsou také spojena s kulturním centrem Nostalgická myš v Šemanovicích na Kokořínsku. V roce 1995 v této vesnici z bývalého vepřína vznikl víceúčelový prostor, ve kterém Ondřej a Jiří vybudovali kulturní centrum, které vybavili mnohými rekvizitami spojenými s divadlem Semafor. Sál se zároveň stal místem vzniku televizních a rozhlasových pořadů, bratři zde natáčeli například úspěšné rozhlasové talkshow Nostalgické muzeum zábavy. Šemanovice jsou spjaty i s Járou Cimrmanem, natáčely se zde "šebánkovské" pořady Salón Cimrman.

 
Mohlo by vás zajímat

Nabokovova Lolita vyvolala při svém prvním vydání v roce 1955 skandál

Nabokovova Lolita vyvolala při svém prvním vydání v roce 1955 skandál

To si nepřečtete v Sherlocku Holmesovi, ani Beatles o tom nezpívají. Jaká je Anglie?

To si nepřečtete v Sherlocku Holmesovi, ani Beatles o tom nezpívají. Jaká je Anglie?

RETRO KVÍZ: Honzíkova cesta, Timurova parta. Znáte bestsellery socialistické četby?

RETRO KVÍZ: Honzíkova cesta, Timurova parta. Znáte bestsellery socialistické četby?
Infografika

Literární cenu Knižního klubu získal román Filipa Roháče Královna racků

Literární cenu Knižního klubu získal román Filipa Roháče Královna racků
literatura kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Jiří Suchý textař výročí

Právě se děje

Aktualizováno před 12 minutami
Nejefektivnějšími sankcemi proti Rusku jsou požáry v jeho rafineriích, řekl Zelenskyj

ŽIVĚ
Nejefektivnějšími sankcemi proti Rusku jsou požáry v jeho rafineriích, řekl Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 17 minutami
"Jel podezřele." Šofér autobusu se desítkami studenty nadýchal, volali náhradníka

"Jel podezřele." Šofér autobusu se desítkami studenty nadýchal, volali náhradníka

Sedmapadesátiletý řidič se na výzvu podrobil dechové zkoušce, při které nadýchal 1,16 promile.
před 22 minutami

Takto vypadá budoucnost mobilních domů. Nahradí "domy na kolech" drahé byty?

Takto vypadá budoucnost mobilních domů. Nahradí "domy na kolech" drahé byty?
Prohlédnout si 12 fotografií
Na český trh vstupuje nové pohyblivé bydlení - plně vybavené, designově propracované mobilní domy, které nabízejí alternativu k tradičnímu bydlení. I v "domě na kolečkách" se dá žít na úrovni a komfortně - je tedy možné, že podobné objekty nahradí žití v drahých bytech?
Ceny nemovitostí v Česku nadále rostou. V Praze je podle aktuálních dat potřeba přibližně 15 ročních hrubých platů na pořízení průměrného bytu. I proto roste zájem o alternativní formy bydlení - a jednou z těch, které se začínají prosazovat, jsou moderní mobilní domy.
před 30 minutami

Policie řeší vraždu muže na Pelhřimovsku, obvinila manželku

Z vraždy devětašedesátiletého muže na Pelhřimovsku obvinila policie jeho o osm let mladší manželku. Žena je ve vazbě, v případě odsouzení jí hrozí trest vězení od deseti do 19 let. Vražda se stala 3.…
Přečíst zprávu
před 47 minutami
Vzdávám boj o prezidentství, vzkázal legendární šampion MMA McGregor

Vzdávám boj o prezidentství, vzkázal legendární šampion MMA McGregor

Rozhodl se tak po "pečlivé úvaze" a po poradě s rodinou.
před 48 minutami
Ruský dron opět podtrhl velkou slabinu NATO. Tady budeme muset přitlačit, říká Kofroň
10:48

Ruský dron opět podtrhl velkou slabinu NATO. Tady budeme muset přitlačit, říká Kofroň

Jan Kofroň: "Chybí nám kapacity nebo schopnosti, které by za přijatelnou cenu eliminovaly rizika plynoucí z těchto relativně levných systémů."
před 49 minutami
Sparta odsoudila konflikt v Brně. A omluvila se za reakci svého trenéra

Sparta odsoudila konflikt v Brně. A omluvila se za reakci svého trenéra

Podnapilý fanoušek Komety se dostal do konfliktu s Pavlem Grossem, ten strčil do fotografa.
Další zprávy