Literatura

Kdo letos získá Nobelovu cenu za literaturu? Ve hře je Murakami i čínská autorka

ČTK Kultura ČTK, Kultura
před 20 minutami
Švédská Královská akademie věd ve čtvrtek 9. října oznámí jméno letošního nositele Nobelovy ceny za literaturu. V loňském roce akademie vybrala jihokorejskou spisovatelku Han Kang, ale koho ocení letos, není snadné předpovědět. Podle literárních odborníků členové akademie s oblibou dávají přednost méně favorizovaným kandidátům před autory bestsellerů. Jasno bude nejdříve kolem 13:00 SELČ.
Populární spisovatel Haruki Murakami s Cenou kněžny asturské. Letos je mezi kandidáty na Nobelovu cenu za literaturu.
Populární spisovatel Haruki Murakami s Cenou kněžny asturské. Letos je mezi kandidáty na Nobelovu cenu za literaturu. | Foto: Reuters

Sázkové kanceláře na výherce Nobelovy cenu za literaturu vypisují kurzy. Mezi favority jsou avantgardní čínská spisovatelka Cchan Süe, maďarský spisovatel a scénárista László Krasznahorkai či japonský prozaik a autor řady bestsellerů Haruki Murakami.

V pondělí vyhlásil Karolínský institut letošní Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství. Ocenění získali Američané Mary E. Brunkowová a Fred Ramsdell a Japonec Šimon Sakaguči za objevy v oblasti imunologie týkající se takzvané periferní tolerance. V úterý akademie oznámila, že Nobelovu cenu za fyziku letos obdrží Brit John Clarke, Francouz Michel H. Devoret a Američan John M. Martinis za výzkum kvantové mechaniky. Ve středu pak akademie sdělila, že laureáty Nobelovy ceny za chemii se stali Japonec Susumu Kitagawa, britský vědec působící v Austrálii Richard Robson a Američan Omar M. Yaghi. Ocenění získali za výzkum metalo-organických sítí.

Související

Murakami přiletěl do Evropy. Mluvil o tom, proč vedle novinařiny potřebujeme prózu

Haruki Murakami, 2023

V pátek se vyhlašování ze Stockholmu přesune do Osla, kde norský Nobelův výbor oznámí cenu za mír. O tuto Nobelovu cenu v posledních týdnech projevil zájem americký prezident Donald Trump. Vyhlašování skončí v pondělí 13. října oznámením Nobelovy ceny za ekonomii.

Laureáti ceny oficiálně převezmou na ceremonii ve Stockholmu 10. prosince, tedy na výročí úmrtí švédského vědce a zakladatele ocenění Alfreda Nobela.

 
Mohlo by vás zajímat

„Kdo žije v diktatuře, žije pod černými hvězdami,“ říká spisovatel Daniel Kehlmann

„Kdo žije v diktatuře, žije pod černými hvězdami,“ říká spisovatel Daniel Kehlmann

Vyjde románová trilogie o životě pěvkyně Emy Destinnové. Každý díl doprovodí koncert

Vyjde románová trilogie o životě pěvkyně Emy Destinnové. Každý díl doprovodí koncert

Proč dospívání bolí? Vychází kniha psychiatra Pötheho o tom, jak přežít pubertu

Proč dospívání bolí? Vychází kniha psychiatra Pötheho o tom, jak přežít pubertu

„I o tom, co jsem dlouho nosil v sobě.“ Jágr vydává biografii, na níž pracoval 13 let

„I o tom, co jsem dlouho nosil v sobě.“ Jágr vydává biografii, na níž pracoval 13 let
literatura kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Nobelova cena za literaturu László Krasznahorkai Haruki Murakami Cchan Süe

Právě se děje

Aktualizováno před 1 minutou
Mírový impulz ze summitu Putin-Trump se vyčerpal, ozývá se z Kremlu

ŽIVĚ
Mírový impulz ze summitu Putin-Trump se vyčerpal, ozývá se z Kremlu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 9 minutami
Babiš jede na Hrad jednat o vládě, ministerstva chce mít obsazená do týdne

ŽIVĚ
Babiš jede na Hrad jednat o vládě, ministerstva chce mít obsazená do týdne

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
před 20 minutami
Kdo letos získá Nobelovu cenu za literaturu? Ve hře je Murakami i čínská autorka

Kdo letos získá Nobelovu cenu za literaturu? Ve hře je Murakami i čínská autorka

Švédská Královská akademie věd oznámí jméno letošního nositele ceny ve čtvrtek 9. října.
před 23 minutami
Radim Fiala z SPD nadále spoluvlastní firmu, která dostává státní zakázky

Radim Fiala z SPD nadále spoluvlastní firmu, která dostává státní zakázky

Fiala ale tvrdí, že firmy před sedmi lety prodal svěřenskému fondu, a tak nemůže být ve střetu zájmů.
před 1 hodinou
Nová nebeská show. Na obloze hoří satelity Starlink a bude jich přibývat

Nová nebeská show. Na obloze hoří satelity Starlink a bude jich přibývat

V posledních dnech zaplavila sociální sítě videa z Kanady a USA s ohnivými, pomalu se pohybujícími objekty na obloze. O meteority ale nešlo.
Aktualizováno před 1 hodinou
Senzační Pastrňák. Česká hvězda zářila hned při prvním utkání Bostonu
1:12

Senzační Pastrňák. Česká hvězda zářila hned při prvním utkání Bostonu

Rodák z Havířova byl u všech gólů Bruins při výhře na ledě Washingtonu.
před 1 hodinou

Putinův režim ji chtěl ve vězení zničit. „Jenže udělali chybu,“ popisuje Skočilenková

Putinův režim ji chtěl ve vězení zničit. „Jenže udělali chybu,“ popisuje Skočilenková
34:25
Další zprávy