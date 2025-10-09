Nobelova cena pro Krasznahorkaie překladatelku Kolmanovou nepřekvapila

Docentka maďarské literatury na Filozofické fakultě UK Kolmanová do češtiny přeložila dvě díla Krasznahorkaie - jeho výpověď o zkáze a naprosté beznaději Satanské tango vydaná v roce 2003 v nakladatelství Host a román ovlivněný japonskou literaturou Od Severu hora, od Jihu jezero, od Západu cesty, od Východu řeka, který v roce 2008 vydala Mladá fronta.
"Krasznahorkai má specifické větné vyjadřování, často používá hodně dlouhých souvětí. Není výjimkou, že věta končí až na konci kapitoly. Je to velice specifický tok jeho myšlenek a událostí. Čeština takhle dlouhá souvětí neunese, ale nelze to rozčlenit na více celků. Takže to lze vyřešit třeba středníkem," uvedla Kolmanová. "Překlad Satanského tanga byl proto pro mě trochu náročnější také proto, že jsem v té době byla začátečník. Ale já jsem velmi toužila tohle dílo přeložit," dodala.
Satanské tango vydalo v češtině nakladatelství Host. Titul vyšel v roce 2003 a vyprodal se. Protože nakladatelství neprodloužilo licenci, Krasznahorkaiův román v české distribuci nyní chybí.
"Je to autor mimořádných literárních kvalit, a pokud se dohodneme na autorských právech, pokusíme se ho v nejbližší době znovu uvést na český trh," sdělil ČTK ředitel nakladatelství Host Tomáš Reichel. "Také jsme rádi, že se jeho prostřednictvím dostává světové pozornosti dalšímu představiteli středoevropského kulturního prostoru poté, co před šesti lety získala Nobelovu cenu polská spisovatelka Olga Tokarczuková," dodal.
Satanské tango a další knihy Krasznahorkaie byly zfilmovány maďarským režisérem Bélou Tarrem. Více než sedmihodinové Satanské tango mohli v roce 2003 zhlédnout zájemci v brněnském kině Art, kde měli také možnost se s Krasznahorkaiem setkat. "Jeho kniha Satanské tango neztratila ani 20 let po svém prvním vydání na aktuálnosti. Překvapí svou prorockou vizí budoucnosti střední Evropy," uvedl tehdy za pořadatele Luděk Janda.
Ředitel festivalu Svět knihy Praha Radovan Auer sdělil, že chtěli v minulosti Krasznahorkaie pozvat, ale nikdy se jim to nepodařilo. "S maďarskou stranou spolupracujeme dlouhodobě, ale posledního ročníku se po strašně dlouhé době nezúčastnili, protože v Maďarsku také mají velké škrty v kultuře, takže na poslední chvíli zrušili účast. To ale neznamená, že se nebudeme snažit Krasznahorkaie na Svět knihy pozvat," sdělil.
Attila Gál, který má v pražském Lisztově institutu, maďarském kulturním centru, na starost literaturu, ČTK řekl, že Krasznahorkai v Praze několikrát vystoupil. Institut by nobelistu rád pozval znovu, pokud bude mít čas. "Pokud vím, žije v Berlíně, a to je do Prahy stejně daleko jako z Budapešti," řekl Gál. Podle něho je Krasznahorkai hojně překládaným autorem, jehož je těžké zařadit. Píše často existenciální literaturu s filozofickým přesahem, ovlivněným východní filozofií.