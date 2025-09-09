Literatura

Na nový Brownův román se v Praze stála dlouhá fronta. Někteří lidé přišli už v noci

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Řada lidí dnes ráno čekala před Staroměstskou radnicí v Praze, aby si mohla zakoupit novou knihu Dana Browna Tajemství všech tajemství. Někteří ve frontě stáli přes noc. První zájemci si mohli knihu na radnici koupit od sedmi hodin. Bylo pro ně k dispozici 100 výtisků s vlastnoručním podpisem autora.
Dan Brown vydal román Tajemství všech tajemství, který se odehrává v Praze.

Prodej knihy, jejíž děj se částečně odehrává v Praze, dnes začala ve stejný čas v české metropoli a v New Yorku. V Praze se ale nekoná autogramiáda, takže zájemci měli šanci získat podepsaný výtisk v Česku právě jen stáním ve frontě u radnice. V čele fronty byl třeba Honza z Plzně, který je podle svých slov na místě už asi od pondělních 19 hodin.

Do radnice vydavatelství Argo navezlo 1000 knih. Pokud by se vyprodaly, tak přiveze další. Prodávat se budou do 12:00. Všechny účtenky budou slosovány a 20 výherců dostane vstupenky na pořad s Brownem 18. září ve Velkém sále Lucerny zdarma.

K zahájení prodeje zahrají Pražští filharmonikové, Brown nahrál speciální pozdrav pražskému publiku. Na místě je také redaktor knihy Petr Onufer, který působil jako poradce pražských reálií. Součástí programu je i vycházka po místech, která se objevují v Brownově knize.

Děj knihy Tajemství všech tajemství začíná v Praze, posléze míří do Londýna a New Yorku. Profesor symbologie Langdon v Praze navštíví přednášku badatelky Katheriny Solomonové, s níž navázal romantický vztah. Solomonová se věnuje noetice a pracuje na knize, která přináší alarmující odhalení o podstatě lidského vědomí a má potenciál vyvrátit leccos, čemu lidstvo pevně věří po staletí. Jejich pražský pobyt náhle naruší brutální vražda a zavládne chaos. Katherine záhadně zmizí i se svým rukopisem a Langdon se stane objektem zájmu mocné organizace i terčem záhadného útočníka, jenž jako by se vynořil z dávných pražských legend.

 
literatura kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Dan Brown kniha román

