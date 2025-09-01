Literatura

Dan Brown na rozdíl od jiných spisovatelů připomínky vítá, uvedl redaktor Arga

před 9 hodinami
Spisovatel Dan Brown napsal nový román Tajemství všech tajemství, který se z velké části odehrává v Praze. Podle Petra Onufera z nakladatelství Argo, který literátovi při psaní jeho nové knihy radil, je autor laskavý a vlídný člověk bez hvězdných manýrů, jež by jako globální superstar mohl mít. Některá místa v Praze možná po vydání očekávaného titulu budou přitahovat i víc turistů, řekl Onufer.
Americký spisovatel Dan Brown vydává novou knihu, jejíž děj se odehrává v Praze.
Americký spisovatel Dan Brown vydává novou knihu, jejíž děj se odehrává v Praze. | Foto: Profimedia.cz

Brown při psaní knihy vedl s Petrem Onuferem konzultace týkající se pražských reálií. Román si první zájemci budou moct koupit 9. září od sedmé hodiny ranní v přízemí Staroměstské radnice v Praze. Ve stejný čas začnou knihu prodávat v anglické verzi v New Yorku.

Spekulace, že by poměrně časté cesty Browna do Prahy mohly souviset s hledáním inspirace pro jeho další dílo, se objevily už v roce 2014. Tehdy autor knižního hitu Šifra mistra Leonarda (Da Vinciho kód) v metropoli navštívil například románské sklepy pod Pražským hradem, katakomby pod Staroměstským náměstím a zajímal se i o židovskou kulturu. Prahu jako dějiště nového románu Brown ohlásil letos v lednu, Argo bylo do procesu vzniku knihy vtaženo o něco dříve.

"Byli jsme v kontaktu od začátku, protože Brown měl oprávněný pocit, že by potřeboval nějakého oponenta z Prahy. A protože se známe dlouhá léta, bylo jasné, že když bude potřebovat nějakou pražskou konzultaci, tak mu budu k ruce. Pro mě osobně to byl nesmírně zajímavý vhled do americké redakční kuchyně, protože jsem měl možnost pracovat s rukopisem a vidět, jak se vyvíjí. Normálně se k tomu člověk pracující na překladové literatuře nedostane. Dílo dostává hotové a nemůže se na něm nic redakčně změnit," uvedl Onufer, který v nakladatelství Argo vede edici angloamerických autorů, edici angloamerických básníků a literárněkritickou edici Specula.

To, že Browna napadlo, že by mohl o Praze něco napsat, bylo podle Onufera znát. "Občas se stalo, že se ozval, aby se zeptal, jestli je možné, aby nějaká postava v pražských reáliích za určitou dobu stihla dojít do určitých míst," vzpomínal Onufer. Zároveň však připomněl, že Tajemství všech tajemství je prozaické dílo a fikční svět Dana Browna není reálná Praha.

"I hlavní hrdina knihy profesor symbologie Robert Langdon je v podstatě superman, který je kombinací Alberta Einsteina, Leonarda da Vinciho a Indiana Jonese. Stejně tak jsou součástí hry, které autor se čtenáři rozehrává, pražské postavy," sdělil Onufer.

