Dan Brown na rozdíl od jiných spisovatelů připomínky vítá, uvedl redaktor Arga

Brown při psaní knihy vedl s Petrem Onuferem konzultace týkající se pražských reálií. Román si první zájemci budou moct koupit 9. září od sedmé hodiny ranní v přízemí Staroměstské radnice v Praze. Ve stejný čas začnou knihu prodávat v anglické verzi v New Yorku.
Spekulace, že by poměrně časté cesty Browna do Prahy mohly souviset s hledáním inspirace pro jeho další dílo, se objevily už v roce 2014. Tehdy autor knižního hitu Šifra mistra Leonarda (Da Vinciho kód) v metropoli navštívil například románské sklepy pod Pražským hradem, katakomby pod Staroměstským náměstím a zajímal se i o židovskou kulturu. Prahu jako dějiště nového románu Brown ohlásil letos v lednu, Argo bylo do procesu vzniku knihy vtaženo o něco dříve.
"Byli jsme v kontaktu od začátku, protože Brown měl oprávněný pocit, že by potřeboval nějakého oponenta z Prahy. A protože se známe dlouhá léta, bylo jasné, že když bude potřebovat nějakou pražskou konzultaci, tak mu budu k ruce. Pro mě osobně to byl nesmírně zajímavý vhled do americké redakční kuchyně, protože jsem měl možnost pracovat s rukopisem a vidět, jak se vyvíjí. Normálně se k tomu člověk pracující na překladové literatuře nedostane. Dílo dostává hotové a nemůže se na něm nic redakčně změnit," uvedl Onufer, který v nakladatelství Argo vede edici angloamerických autorů, edici angloamerických básníků a literárněkritickou edici Specula.
To, že Browna napadlo, že by mohl o Praze něco napsat, bylo podle Onufera znát. "Občas se stalo, že se ozval, aby se zeptal, jestli je možné, aby nějaká postava v pražských reáliích za určitou dobu stihla dojít do určitých míst," vzpomínal Onufer. Zároveň však připomněl, že Tajemství všech tajemství je prozaické dílo a fikční svět Dana Browna není reálná Praha.
"I hlavní hrdina knihy profesor symbologie Robert Langdon je v podstatě superman, který je kombinací Alberta Einsteina, Leonarda da Vinciho a Indiana Jonese. Stejně tak jsou součástí hry, které autor se čtenáři rozehrává, pražské postavy," sdělil Onufer.
Zapojení Prahy do děje nové Brownovy knihy by mohlo přitáhnout návštěvníky, kteří do metropole přijíždějí hlavně za její historií a kulturou. "Některá místa se možná stanou rušnější, existuje totiž něco, čemu se říká Dan Brown efekt. Ten má za následek, že se zvedne návštěvnost míst, o kterých Brown napíše," podotkl Onufer.
Brownovy romány vycházejí v 56 jazycích a prodalo se jich přes 250 milionů výtisků. V roce 2005 byl Brown magazínem Time jmenován jedním ze 100 nejvlivnějších lidí na světě. Tři z románů byly adaptovány do celovečerních filmů s Tomem Hanksem v roli Langdona a v režii Rona Howarda: Šifra mistra Leonarda (2006), Andělé a démoni (2009) a Inferno (2016). Filmy celosvětově vydělaly dohromady 2,24 miliardy dolarů. Ze čtvrtého dílu, Ztraceného symbolu, vznikl seriál Peacock 2021 s Ashleym Zukermanem v roli Langdona. Práva na knihu Tajemství všech tajemství koupil Netflix a chystá podle ní seriál.