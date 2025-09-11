Literatura

Literární cenu Knižního klubu získal román Filipa Roháče Královna racků

Kultura Kultura
před 3 hodinami
Laureátem 30. ročníku Literární ceny Knižního klubu (LCKK) se rozhodnutím odborné poroty stal Filip Roháč s knihou Královna racků. Jeho rukopis se prosadil v konkurenci 78 zaslaných prací. Odměnou vítězi je vydání knihy pod renomovanou nakladatelskou značkou Knižní klub a prémie 100 000 Kč.
Letošní Literární cenu Knižního klubu si odnesl Filip Roháč za svůj román Královna racků.

Oceněný Filip Roháč (*1996) vyrůstal na brněn­ském předměstí a od útlého věku trénoval kung-fu, později také box a kickbox. Absolvoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity a v současné době se věnuje literatu­ře, sportu a rockové hudbě.

Jeho román Královna racků se odehrává kdesi ve městě Ganza, sužovaném střety mezi klany pouličních gangů. "Mladí lidé z Racčího okrsku se perou v arénách, doma i v ulicích. Mezi sebou, s členy ostatních gangů, pro peníze, pro slávu… Všechno je naprosto v pořádku, než se to jednou zvrtne a někdo zařve. Racci se teď musí rozhodnout, co dál. Někteří ze znesvářeného města prchají. Jiní za svůj klan bojují. Na pozadí zchudlých čtvrtí se odehrává příběh o touze milovat v brutálním světě. O přátelství, o přání někam a někomu patřit… a také o moci, cti a slabosti, kterou nelze považovat za pouhý opak síly," stojí v anotaci knihy.

