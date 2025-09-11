Literární cenu Knižního klubu získal román Filipa Roháče Královna racků

Oceněný Filip Roháč (*1996) vyrůstal na brněnském předměstí a od útlého věku trénoval kung-fu, později také box a kickbox. Absolvoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity a v současné době se věnuje literatuře, sportu a rockové hudbě.
Jeho román Královna racků se odehrává kdesi ve městě Ganza, sužovaném střety mezi klany pouličních gangů. "Mladí lidé z Racčího okrsku se perou v arénách, doma i v ulicích. Mezi sebou, s členy ostatních gangů, pro peníze, pro slávu… Všechno je naprosto v pořádku, než se to jednou zvrtne a někdo zařve. Racci se teď musí rozhodnout, co dál. Někteří ze znesvářeného města prchají. Jiní za svůj klan bojují. Na pozadí zchudlých čtvrtí se odehrává příběh o touze milovat v brutálním světě. O přátelství, o přání někam a někomu patřit… a také o moci, cti a slabosti, kterou nelze považovat za pouhý opak síly," stojí v anotaci knihy.
Vítězné dílo bylo vyhlášeno ve čtvrtek 11. září 2025 v Kaiserštejnském paláci v Praze. Slavnostní večer uváděl nový ambasador LCKK Daniel Krejčík.