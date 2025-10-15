Literatura

Jak uspět v dnešním chaosu? Autor bestselleru Konec prokrastinace vydává novou knihu

před 4 hodinami
Dvanáct let po vydání titulu Konec prokrastinace přichází jeden z nejpřekládanějších českých autorů Petr Ludwig s novým titulem Od chaosu ke smyslu: Jak uspět ve světě změn a umělé inteligence. Publikace, která vychází právě v těchto dnech u nakladatelství Jan Melvil Publishing, reaguje na rychlé technologické a společenské proměny světa a ukazuje, jak se v nich neztratit.
Po knize Konec prokrastinace vydává podnikatel a publicista Petr Ludwig svou další knihu s názvem Od chasu ke smyslu.
Podle autora je umělá inteligence, největší globální trend současnosti, v Česku stále podceňována. Ve své nové knize se opírá se o devatenáct let zkušeností s podnikáním a konzultacemi pro klienty - od českých start-upů až po firmy z žebříčku Fortune 500.

Autor psal knihu mimo jiné během svého pobytu v Singapuru, kde je práce s umělou inteligencí už neoddělitelnou součástí života, ale čerpal také ze zkušeností z New Yorku. "Umělá inteligence mění svět rychleji, než si většina lidí uvědomuje. Věřím ale, že právě v době nejistoty se otevírá šance využít tuto technologii k vlastnímu růstu a úspěchu, pokud dokážeme posílit své schopnosti a najít smysl v tom, co děláme," říká Petr Ludwig.

Návod, jak používat ChatGPT či jiné konkrétní nástroje, ale v knize nehledejte. Novinka, mimochodem psaná genderově neutrálním jazykem, se zabývá čtyřmi tzv. superschopnostmi, které pomáhají zvládat společenský chaos a rychlé změny: Jde o to převzít odpovědnost a nevnímat se jako oběť okolností, pak se také umět učit z neúspěchů a zachovat si při tom optimismus, stejně jako hledat smysl v práci i životě. A v neposlední řadě Petr Ludwig připomíná schopnost budovat hodnotové komunity.

Jeho první kniha Konec prokrastinace se stala fenoménem - byla přeložena do 23 jazyků a prodalo se jí přes 500 000 kopií. Vydavatelem druhé publikace je rovněž brněnské nakladatelství Jan Melvil Publishing. "Ani po desetiletích vydávání non-fiction titulů mě neopustil dojem, že dobrý text může člověka pořádně nakopnout a změnit trajektorii jeho života. Věřím, že Petrův Chaos k takovým patří," říká o Ludwigovi zakladatel nakladatelství Tomáš Baránek.

Kniha navazuje na Ludwigův celoživotní cíl - pomáhat lidem prostřednictvím vzdělávání. "Doufám, že tato kniha pomůže co nejvíce lidem zlepšit jejich život. Věřím, že vzdělanější společnost znamená i lepší Česko," dodává autor.

 
