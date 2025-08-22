Čapek bude představen jako průkopník sci-fi na konferencích v USA

Projekt zahrnuje přednášky, besedy a prezentaci výstavních panelů. Rada kraje ve čtvrtek na prezentaci památníku schválila podporu 150 000 korun, informoval mluvčí kraje Michal Rapco.
Cílem projektu je představit Čapka jako průkopníka světové vědeckofantastické literatury, zejména prostřednictvím jeho děl R.U.R., Továrna na Absolutno, Krakatit a Válka s Mloky. Součástí bude také propagace Strže - venkovského sídla u Dobříše, kde Čapek tvořil a které dnes funguje jako památník spravovaný Středočeským krajem. Na konferencích zazní také informace o novém uvedení hry R.U.R., kterým se v roce 2026 otevře po rekonstrukci divadlo Shakespeare Center v Los Angeles.
"Karel Čapek patří k nejvýznamnějším osobnostem české kultury a jeho dílo má nadčasový význam i v mezinárodním měřítku. Těší mě, že můžeme podpořit projekt, který nejen připomene jeho zásluhy na poli sci-fi, ale také přiblíží americkému publiku místo, kde Čapek žil a tvořil. Je to příležitost posílit kulturní pověst našeho regionu v zahraničí," uvedl krajský radní pro kulturu Václav Švenda (Spojenci).
Projekt vzniká ve spolupráci s ministerstvy zahraničí a kultury, hlavním městem Praha a Švandovým divadlem. Akci ve Spojených státech organizují američtí akademici a divadelníci.
Nynější památník ve Staré Huti původně sloužil jako správní budova místních válcoven a strojíren. Čapek a jeho manželka Olga Scheinpflugová dům dostali od jeho majitele a spisovatelova příbuzného Václava Palivce k doživotnímu užívání coby svatební dar.