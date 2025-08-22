Literatura

Čapek bude představen jako průkopník sci-fi na konferencích v USA

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Památník Karla Čapka ve Staré Huti na Příbramsku představí slavného spisovatele coby průkopníka světové vědeckofantastické literatury na dvou odborných konferencích ve Spojených státech. Uskuteční se 24. a 25. září v Los Angeles. S programem inspirovaným Čapkem se následně počítá i v Českém centru v New Yorku.
Spisovatel Karel Čapek na Strži.
Spisovatel Karel Čapek na Strži. | Foto: Památník Karla Čapka

Projekt zahrnuje přednášky, besedy a prezentaci výstavních panelů. Rada kraje ve čtvrtek na prezentaci památníku schválila podporu 150 000 korun, informoval mluvčí kraje Michal Rapco.

Cílem projektu je představit Čapka jako průkopníka světové vědeckofantastické literatury, zejména prostřednictvím jeho děl R.U.R., Továrna na Absolutno, Krakatit a Válka s Mloky. Součástí bude také propagace Strže - venkovského sídla u Dobříše, kde Čapek tvořil a které dnes funguje jako památník spravovaný Středočeským krajem. Na konferencích zazní také informace o novém uvedení hry R.U.R., kterým se v roce 2026 otevře po rekonstrukci divadlo Shakespeare Center v Los Angeles.

"Karel Čapek patří k nejvýznamnějším osobnostem české kultury a jeho dílo má nadčasový význam i v mezinárodním měřítku. Těší mě, že můžeme podpořit projekt, který nejen připomene jeho zásluhy na poli sci-fi, ale také přiblíží americkému publiku místo, kde Čapek žil a tvořil. Je to příležitost posílit kulturní pověst našeho regionu v zahraničí," uvedl krajský radní pro kulturu Václav Švenda (Spojenci).

Související

Kdyby žil Karel Čapek dnes, možná by užasl. U jeho hrobu promluvil Kosatík

Karel Čapek, 1929

Projekt vzniká ve spolupráci s ministerstvy zahraničí a kultury, hlavním městem Praha a Švandovým divadlem. Akci ve Spojených státech organizují američtí akademici a divadelníci.

Nynější památník ve Staré Huti původně sloužil jako správní budova místních válcoven a strojíren. Čapek a jeho manželka Olga Scheinpflugová dům dostali od jeho majitele a spisovatelova příbuzného Václava Palivce k doživotnímu užívání coby svatební dar.

 
Mohlo by vás zajímat

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?
Přehled

Literatura do ucha. Sedm tipů na audioknihy, které stojí za to slyšet

Literatura do ucha. Sedm tipů na audioknihy, které stojí za to slyšet
Přehled

Socialista Orwell chtěl Farmou zvířat "demaskovat sovětský mýtus"

Socialista Orwell chtěl Farmou zvířat "demaskovat sovětský mýtus"

KVÍZ: Jeden je tu navíc. Poznáte mezi literárními díly a autory záludného vetřelce?

KVÍZ: Jeden je tu navíc. Poznáte mezi literárními díly a autory záludného vetřelce?
Infografika
literatura kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Karel Čapek Los Angeles sci-fi konference USA

Právě se děje

Aktualizováno před 2 minutami
Na Slovensko a do Maďarska opět neteče ropa, země si v Bruselu stěžují na Ukrajinu

ŽIVĚ
Na Slovensko a do Maďarska opět neteče ropa, země si v Bruselu stěžují na Ukrajinu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 2 minutami
Ukrajinské drony znovu zaútočily na ropovod Družba, tvrdí ukrajinský velitel

ŽIVĚ
Ukrajinské drony znovu zaútočily na ropovod Družba, tvrdí ukrajinský velitel

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 17 minutami
České farmy přijdou o miliardy z EU. Ohrozí to produkci potravin, varují zemědělci

České farmy přijdou o miliardy z EU. Ohrozí to produkci potravin, varují zemědělci

Ministerstvo zemědělství už řeklo, že se bude snažit vyjednat lepší podmínky. I tak ale je jisté, že farmáři dostanou méně.
před 40 minutami
Na žloutenku už zemřelo deset lidí, epidemie sílí. Dětských vakcín je málo

Na žloutenku už zemřelo deset lidí, epidemie sílí. Dětských vakcín je málo

Podle Jakuba Dvořáčka z ministerstva zdravotnictví ale situace dramatická není. "Do Česka by mělo v půlce září dorazit 35 tisíc nových dávek," tvrdí.
před 45 minutami
Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?
Přehled

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?

Jsou filmy, výstavy, koncerty či divadelní hry, které stojí za to vidět. Nabízíme výběr těch, které by příští týden neměly uniknout vaší pozornosti.
před 1 hodinou
Čapek bude představen jako průkopník sci-fi na konferencích v USA

Čapek bude představen jako průkopník sci-fi na konferencích v USA

Památník Karla Čapka ve Staré Huti na Příbramsku připomene v Los Angeles spisovatelova díla R.U.R., Továrna na Absolutno, Krakatit a Válka s Mloky.
před 1 hodinou
Zastřelil manželku, dvakrát se pokusil o sebevraždu. Miláček žen hrál i ve filmech

Zastřelil manželku, dvakrát se pokusil o sebevraždu. Miláček žen hrál i ve filmech

Od smrti legendárního Gustava "Bubiho" Scholze uplynulo 25 let.
Další zprávy