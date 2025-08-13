Literatura

Spisovatel Dan Brown vydá román odehrávající se v Praze. Přijede ho osobně představit

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Jeden z nejúspěšnějších spisovatelů současnosti Dan Brown představí svůj nový román Tajemství všech tajemství ve Velkém sále Lucerny 18. září večer. Kniha, která hlavního hrdinu profesora Roberta Langdona zavede do Prahy, vyjde 9. září anglicky a také česky v nakladatelství Argo. Přeložili ji Michala Marková a David Petrů.
Americký spisovatel Dan Brown v roce 2017 ve Velké Británii.
Americký spisovatel Dan Brown v roce 2017 ve Velké Británii. | Foto: Profimedia.cz

V Lucerně vedle autora bestsellerů vystoupí také jeho americký nakladatel Jason Kaufman a promluví i český redaktor a anglista Petr Onufer. Večer má moderovat redaktor České televize Daniel Stach. Autogramiáda se neuskuteční.

"Dan Brown i jeho společníci zodpoví také otázky z publika. Jason Kaufman je i jednou z postav knihy, Petr Onufer byl konzultantem pro české reálie. Pro zájemce budou k dispozici sluchátka s tlumočením do češtiny," uvedla za nakladatelství Argo Radka Potměšilová. Vstupenky budou v prodeji od čtvrtka 14. srpna.

Obálka knihy Dana Browna Tajemství všech tajemství.
Obálka knihy Dana Browna Tajemství všech tajemství. | Foto: Nakladatelství Argo

Robert Langdon a podstata lidského vědomí

Děj knihy Tajemství všech tajemství začíná v Praze, posléze míří do Londýna a New Yorku. Profesor symbologie Langdon v českém hlavním městě navštíví přednášku badatelky Katheriny Solomonové, s níž navázal romantický vztah. Ta pracuje na knize, která přináší alarmující odhalení o podstatě lidského vědomí a má potenciál vyvrátit leccos, čemu lidstvo pevně věří po staletí.

Jejich pražský pobyt náhle naruší brutální vražda a zavládne chaos. Katherine záhadně zmizí i se svým rukopisem, Langdon se stane objektem zájmu mocné organizace i terčem záhadného útočníka, jenž jako by se vynořil z dávných pražských legend.

Práva na zatím nevydanou knihu koupil Netflix a chystá se podle ní natočit seriál.

"Tajemství všech tajemství je můj zatím nejambicióznější román s nejpropracovanější zápletkou - a také ze všech nejzábavnější. Jeho psaní byla nezapomenutelná cesta plná objevů," uvedl dříve Brown.

Obálku knihy s motivem Karlova mostu vytvořil britský grafický designér Neil Johnston, který žije a pracuje v Praze. Argo 10. září vydá celou langdonovskou sérii, šest titulů i s jeho obálkami.

Dan Brown terčem kritiky i obdivu

Jeden z nejprodávanějších světových autorů Brown navštívil Prahu několikrát. V roce 2021 se na svém vystoupení v pražském Obecním domě představil jako knižní autor, skladatel i klavírista.

Jeho thrillery čtenáře po celém světě pobízejí k vášnivým debatám a spekulacím. Brownovy romány vycházejí v 56 jazycích a prodalo se jich přes 250 milionů výtisků. V roce 2005 byl Brown magazínem Time jmenován jedním ze 100 nejvlivnějších lidí na světě. Při své návštěvě Prahy v roce 2014 převzal cenu knihkupectví Palác knih Luxor za nejprodávanější knihu desetiletí, kterou se stala Šifra mistra Leonarda s více než 100 000 prodanými výtisky. Kvůli knize Browna kritizovali akademici a církevní odborníci, že pozadí příběhu vydával za pravdivé.

Tři z románů byly adaptovány do celovečerních filmů s Tomem Hanksem v roli Langdona a v režii Rona Howarda: Šifra mistra Leonarda (2006), Andělé a démoni (2009) a Inferno (2016). Filmy celosvětově vydělaly dohromady 2,24 miliardy dolarů. Ze čtvrtého dílu, Ztraceného symbolu, vznikl seriál Peacock 2021 s Ashleym Zukermanem v roli Langdona.

 
literatura kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Dan Brown Argo Netflix Praha Obecní dům Šifra mistra Leonarda Tom Hanks Ron Howard (režisér)

