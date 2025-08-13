Spisovatel Dan Brown vydá román odehrávající se v Praze. Přijede ho osobně představit

V Lucerně vedle autora bestsellerů vystoupí také jeho americký nakladatel Jason Kaufman a promluví i český redaktor a anglista Petr Onufer. Večer má moderovat redaktor České televize Daniel Stach. Autogramiáda se neuskuteční.
"Dan Brown i jeho společníci zodpoví také otázky z publika. Jason Kaufman je i jednou z postav knihy, Petr Onufer byl konzultantem pro české reálie. Pro zájemce budou k dispozici sluchátka s tlumočením do češtiny," uvedla za nakladatelství Argo Radka Potměšilová. Vstupenky budou v prodeji od čtvrtka 14. srpna.
Robert Langdon a podstata lidského vědomí
Děj knihy Tajemství všech tajemství začíná v Praze, posléze míří do Londýna a New Yorku. Profesor symbologie Langdon v českém hlavním městě navštíví přednášku badatelky Katheriny Solomonové, s níž navázal romantický vztah. Ta pracuje na knize, která přináší alarmující odhalení o podstatě lidského vědomí a má potenciál vyvrátit leccos, čemu lidstvo pevně věří po staletí.
Jejich pražský pobyt náhle naruší brutální vražda a zavládne chaos. Katherine záhadně zmizí i se svým rukopisem, Langdon se stane objektem zájmu mocné organizace i terčem záhadného útočníka, jenž jako by se vynořil z dávných pražských legend.
Práva na zatím nevydanou knihu koupil Netflix a chystá se podle ní natočit seriál.
"Tajemství všech tajemství je můj zatím nejambicióznější román s nejpropracovanější zápletkou - a také ze všech nejzábavnější. Jeho psaní byla nezapomenutelná cesta plná objevů," uvedl dříve Brown.
Obálku knihy s motivem Karlova mostu vytvořil britský grafický designér Neil Johnston, který žije a pracuje v Praze. Argo 10. září vydá celou langdonovskou sérii, šest titulů i s jeho obálkami.
Dan Brown terčem kritiky i obdivu
Jeden z nejprodávanějších světových autorů Brown navštívil Prahu několikrát. V roce 2021 se na svém vystoupení v pražském Obecním domě představil jako knižní autor, skladatel i klavírista.
Jeho thrillery čtenáře po celém světě pobízejí k vášnivým debatám a spekulacím. Brownovy romány vycházejí v 56 jazycích a prodalo se jich přes 250 milionů výtisků. V roce 2005 byl Brown magazínem Time jmenován jedním ze 100 nejvlivnějších lidí na světě. Při své návštěvě Prahy v roce 2014 převzal cenu knihkupectví Palác knih Luxor za nejprodávanější knihu desetiletí, kterou se stala Šifra mistra Leonarda s více než 100 000 prodanými výtisky. Kvůli knize Browna kritizovali akademici a církevní odborníci, že pozadí příběhu vydával za pravdivé.
Tři z románů byly adaptovány do celovečerních filmů s Tomem Hanksem v roli Langdona a v režii Rona Howarda: Šifra mistra Leonarda (2006), Andělé a démoni (2009) a Inferno (2016). Filmy celosvětově vydělaly dohromady 2,24 miliardy dolarů. Ze čtvrtého dílu, Ztraceného symbolu, vznikl seriál Peacock 2021 s Ashleym Zukermanem v roli Langdona.