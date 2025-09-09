Literatura

V Brownově knize hraje roli Klementinum i kryt Folimanka. Je to lákadlo pro turisty

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Nový román amerického spisovatele Dana Browna Tajemství všech tajemství se odehrává v pražském Klementinu, Staronové synagoze, v krytu Folimanka i v Bastionu U Božích muk na Karlově. Městská firma Prague City Tourism (PCT), která má na starosti cestovní ruch v hlavním městě, proto očekává zvýšený zájem turistů o lokality zmíněné v knize.
Připravila proto několik tras vycházek s profesionálními průvodci, které povedou těmito místy. Přichystala také tematickou edici suvenýrů.

"Ze zahraničních zkušeností víme, že díla Dana Browna dokázala příznivě ovlivnit kulturní turismus. V Paříži například po vydání Šifry mistra Leonarda vzrostla návštěvnost Louvru o několik procent, stejně tak tomu bylo u Rosslyn Chapel ve Skotsku. Podobný trend očekáváme i v Praze," uvedla místopředsedkyně představenstva PCT Jana Adamcová.

První zájemci se mohou na komentovanou vycházku Praha Dana Browna vydat v pátek 12. září. "Účastníky zavede do mysteriózních zákoutí Prahy spojených s mystikou, prastarou mytologií a alchymií," uvedla mluvčí PCT Klára Janderová. Během vycházky navštíví například Staronovou synagogu či Starý židovský hřbitov. Nabídka vycházek se bude postupně rozšiřovat. V plánu je trasa, která povede do krytu Folimanka a do nedalekého Bastionu U Božích muk. Vycházky budou jak v češtině, tak cizojazyčné.

"Praha mou pomoc zajisté pro turismus nepotřebuje, jezdí do ní spousta lidí. Doufám ale, že jsem byl nápomocný v tom, že Robert Langdon každému řekl, aby přijel do Prahy v zimě, ne v létě. A tak možná pomohu rozprostřít turismus do celého roku," řekl v rozhovoru České televizi Brown.

V nabídce PCT se objeví i nové suvenýry s motivy knihy Tajemství všech tajemství. Půjde o magnetky, mince, záložky nebo zápisníky.

Město očekává, že kniha přivede do Prahy cestovatele, kteří se zajímají o kulturu, historii a památky. "Historicky již Praha zažila zvýšený zájem zahraničních návštěvníků o konkrétní místa například po uvedení filmu Mission: Impossible - Ghost Protocol nebo po natáčení populárních korejských seriálů. Jde o typově odlišné snímky, nicméně i v případě děje knihy Tajemství všech tajemství lze předpokládat zvýšený zájem o místa spojená s obsahem díla," uvedla Janderová.

Podle ředitele České centrály cestovního ruchu - CzechTourism Františka Reismüllera mohou z knihy těžit i další česká města. "Naše hlavní město se dostalo na stránky světového bestselleru a čtenáři budou chtít zažít jeho unikátní a tajemnou atmosféru také ve skutečnosti. My jim ukážeme cestu i dál - do regionů, které nabízejí srovnatelně silné příběhy a zážitky," uvedl Reismüller.

Na domácí fanoušky spisovatele Browna cílí CzechTourism na portálu Kudyznudy, kde odkazuje na místa v metropoli zmíněná v knize. V USA se agentura zapojila do Brawnovy knižní tour v největším americkém knihkupectví Barnes & Noble v New Yorku. "Kolegové v zahraničí komunikují téma přímo v zemích, kde působí, oslovují místní média, spolupracují s influencery s vysokou sledovaností a připravují pro ně press i influencer tripy," stojí v tiskové zprávě CzechTourism.

Zájem o některé české památky vzbudily i oba díly počítačové hry Kingdom Come: Deliverance. Po vydání prvního dílu v únoru 2018 se zvýšila meziroční návštěvnost Sázavského kláštera, který se ve hře objevil, zhruba o 20 procent. Druhý díl se odehrává v Kutné Hoře a na hradu Trosky. Od dubna do června stoupla návštěvnost Kutné Hory meziročně o 11,6 procenta, na Troskách o 15,6 procenta.

První zájemci si knihu Tajemství všech tajemství mohli koupit v úterý 9. září od sedmi hodin ráno v přízemí Staroměstské radnice v Praze. Ve stejný čas se začala prodávat v anglické verzi v New Yorku. Prvních sto zákazníků v Praze získalo knihu s vlastnoručním podpisem autora.

Brownovy romány vycházejí v 56 jazycích a prodalo se jich přes 250 milionů výtisků. V roce 2005 byl Brown magazínem Time jmenován jedním ze 100 nejvlivnějších lidí na světě. Tři z románů byly adaptovány do celovečerních filmů s Tomem Hanksem v roli Langdona a v režii Rona Howarda: Šifra mistra Leonarda (2006), Andělé a démoni (2009) a Inferno (2016). Filmy celosvětově vydělaly dohromady 2,24 miliardy dolarů.

 
