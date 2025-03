Francouzsko-alžírský spisovatel Boualem Sansal dostal v Alžírsku pět let vězení

Soud v Alžírsku poslal ve čtvrtek 27. března francouzsko-alžírského spisovatele Boualema Sansala na pět let do vězení, píše agentura AFP. Musí také zaplatit pokutu 500 000 alžírských dinárů (asi 86 000 Kč). Prokuratura původně požadovala deset let vězení, protože obžalovaný se podle ní dopustil výroků, které poškozují územní celistvost Alžírska.

Případ Sansala, který je od listopadu ve vazbě, přispěl ke zhoršení vztahů mezi Alžírskem a Francií, která ve čtvrtek verdikt odsoudila. "Kvůli věku a zdravotnímu stavu je pro něj každý den ve vězení velkým utrpením. Soudnictví zklamalo, prosím alžírského prezidenta, aby alespoň u něj zvítězila lidskost," napsal na síti X Sansalův francouzský právník François Zimeray, který podle AFP narážel na to, že by prezident Abdal Madžíd Tabbúni mohl udělil milost. Sansal, kterému je podle jeho francouzského vydavatele Gallimard 80 let, trpí rakovinou prostaty, píše deník Le Monde. "Je nám líto, že náš občan Boualem Sansal dostal trest pěti let odnětí svobody. Znovu vyzýváme k rychlému, humanitárnímu a důstojnému řešení této situace," uvedl mluvčí francouzské diplomacie Christophe Lemoine. Alžírské úřady spisovatele zadržely 16. listopadu po jeho příletu na letiště v Alžíru. Podle listu Le Figaro ho prokuratura obvinila z ohrožování národní jednoty, urážky armády, poškozování národního hospodářství a držení videonahrávek a publikací ohrožujících národní bezpečnost a stabilitu. Související Záhadně zmizel na letišti. Propuštění 75letého spisovatele žádají nobelisté i Macron Alžírský režim podle deníku Le Monde nelibě nesl Sansalovo říjnové vyjádření v rozhovoru pro francouzský krajně pravicový server Frontières. V něm Sansal mimo jiné řekl, že v období francouzské kolonizace bylo území Maroka zmenšeno ve prospěch později nezávislého Alžírska, píše agentura AFP. Kvůli sporům týkajícím se území dvou západoalžírských provincií vedly Maroko a Alžírsko v roce 1963 krátkou, takzvanou Písečnou válku. V roce 2015 Sansal obdržel Cenu Francouzské akademie za román. V českém překladu vyšly dva jeho romány, v roce 2012 Němcova vesnice aneb Deník bratří Schillerových a o čtyři roky později 2084: Konec světa.