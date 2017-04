F. X. Šalda v Praze. Divadlo v Celetné uvádí to nejlepší z liberecké scény

před 42 minutami

Liberecké divadlo F. X. Šaldy se po letech vrací do Prahy a obnovuje tradici pravidelných hostování. Od 2. do 4. května vždy od 19:30 uvádí výběr z toho nejzajímavějšího, co scéna pod Ještědem aktuálně nastudovala.

Doporučujeme

Divadlo F. X. Šaldy uvede v Praze tři představení.



Strasti života (Chanon Levin, Izrael) v režii Petra Palouše

Čtyřicátník Jona se jedné noci probudí s utkvělou představou, že umírá. Vzburcuje tedy svou ženu a oznámí jí, že ji opouští. Následuje lamentace nad pocitem promarnění života a vztahu, plná smutku, výčitek, sarkasmu i hořkého humoru. Představení se hraje 2. května.

Cena facky aneb Gottwaldovy boty (Karel Steigerwald)

v režii Šimona Dominika



"Cimbálmuzikál" z naší rudé minulosti, která tak úplně neodešla.

V Uherském Hradišti mučili v padesátých letech politické vězně elektrickým proudem. Ještě nedávno chodili pachatelé po světě a smáli se svým obětem do očí. A koho to vlastně trápilo? Nejvýraznější dramatik své generace ironickým způsobem provází jak dobou zrůdných zločinců, tak současností, která nedokázala obětem zjednat spravedlnost. Představení se hraje 3. května.

Absolvent (Terry Johnson) v režii Šimona Dominika

Komedie podle oscarového filmu aneb Rozepnul bys mi šaty, Benjamine?

Je vám pětadvacet a právě jste úspěšně absolvovali univerzitu. Rodiče vám k vaší nelibosti naplánovali život na ose dům, větší dům, dům s bazénem, důchod, smrt. A do toho vás svede jejich vrstevnice. A vy se zamilujete do její dcery. Možná vás vůbec nečeká dům s bazénem. Ale jste si jistí, že ho opravdu nechcete? Představení se hraje 4. května.

