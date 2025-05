V obci Višňová to vře. Otík Rákosník se kochá, pan Pávek kvůli němu zboří při couvání plot a Turek si hraje se sirkami… Nebo je to všechno jinak? Vyzkoušejte, jak dobře znáte detaily z nestárnoucí klasiky české kinematografie Vesničko má středisková. Letos film oslaví 40 let od své premiéry.