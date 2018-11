Ve Foru Karlín budu recitovat z bible. Soňa Červená zazpívá na vánočních koncertech

Třiadevadesátiletá pěvkyně Soňa Červená vystoupí na vánočních koncertech 17. a 18. prosince v pražském Foru Karlín, na Vánoce však chce být sama. Udělá "mrtvého brouka", nebude telefonovat ani mailovat a zamyslí se nad uplynulým i příštím rokem.

Mezzosopranistka, která v 60. letech minulého století za dramatických okolností emigrovala z totalitního Československa a po roce 1989 se vrátila zpět, označuje Vánoce za svátky "přemýšlení, možná i nějakého litování, těšení se", jak říká.

"Na koncertech ve Foru Karlín budu recitovat z bible. A jelikož jsem věřící katolička, samozřejmě bibli znám, ale ne nazpaměť. Takže se teď pasáže z bible učím a to mi dělá strašnou radost," vysvětluje Červená.

Vánoční koncerty Státní opery, které organizuje pražské Národní divadlo, vedle Červené přivedou na jeviště také sopranistku Simonu Houda-Šaturovou, klavíristu Marka Kozáka, tenoristu Jaroslava Březinu, basistu Romana Vocela a Kühnův dětský sbor. V jejich podání zazní díla Wolfganga Amadea Mozarta, Ernöho Dohnányiho a Luboše Fišera.

Orchestr a Sbor Státní opery se představí pod vedením dirigenta Andrease Sebastiana Weisera a sbormistra Adolfa Melichara.

Soňa Červená vystoupí ve druhé polovině večera, kdy zazní Fišerovy úpravy českých vánočních koled pro recitátora, soprán, tenor a baryton sólo, smíšený a dětský sbor a orchestr. "Slovo má stejnou hodnotu jako hudba, ani jedno se nesmí šidit - k tomu mě nabádal můj otec Jiří Červený. Dbala jsem na to jak v operním zpěvu, tak v překladech. Melodram, tedy mluvené slovo k hudbě, je speciální obor, který mám ráda. Proto se do Fora Karlín těším, myslím, že pásmo koled Luboše Fišera bude v tom velkém prostoru doopravdy svátečně vánoční," říká Červená.

Ta zpívala v nejvýznamnějších operních domech, přičemž v americkém San Francisku byla rekordních 11 sezon. Mimořádné výkony podávala v operách Richarda Wagnera a Leoše Janáčka. Její nejslavnější rolí byla Carmen. V inscenaci dirigenta Herberta Kegela zpívala na předních světových scénách více než stopadesátkrát.

V roce 2004 obdržela jako zvláštní cenu kolegia sošku Thálie, v roce 2011 z rukou ministra kultury medaili Artis Bohemiae Amicis a 28. října 2013 ji prezident Miloš Zeman vyznamenal medailí Za zásluhy. U příležitosti jejích devadesátin Červené před třemi lety tehdejší ministr kultury Daniel Herman za KDU-ČSL udělil ještě titul Dáma české kultury.

Letos v červnu Červená získala osvědčení o pojmenování planetky č. 26897, která nyní nese její příjmení.

Soňa Červená spolu se sbormistrem Josefem Pančíkem na slavnostním večeru 19. ledna příštího roku ve Smetanově síni pražského Obecního domu převezme cenu klasické hudby Classic Prague Awards za rok 2018 v kategorii za celoživotní přínos. "Když jsem dostala ten úžasný dar, že po mně byla pojmenovaná planetka, řekla jsem si, že je to stopa, po které jsem toužila, a už nechci žádná vyznamenání. Ale co mám dělat, já se na předávání Classic Prague Awards do Obecního domu těším a přijdu osobně," uzavírá pěvkyně.