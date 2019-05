Petr Kofroň končí jako umělecký ředitel Opery Národního divadla, odchází předčasně

Dva měsíce před koncem svého funkčního období Petr Kofroň rezignoval na pozici uměleckého ředitele Opery Národního divadla a Státní opery. Jeho kompetence do 31. července dočasně přebírá generální ředitel divadla Jan Burian. Od 1. srpna se funkce ujme norský režisér Per Boye Hansen.

"Bereme jeho rozhodnutí na vědomí a děkujeme mu za dosavadní spolupráci, které si vážíme," uvedl Burian.

Kofroň je jedním ze signatářů dopisu, ve kterém zaměstnanci a umělci Národního divadla 13. května žádali vysvětlení okolností Hansenova nástupu do funkce uměleckého ředitele Opery Národního divadla a Státní opery.

V dopise řediteli divadla Janu Burianovi položili 31 otázek k vizi a směřování Opery Národního divadla a Státní opery. Dopis podepsalo 339 osobností včetně vedení opery, sólistů, dirigentů, členů orchestru Národního divadla, členů orchestru Státní opery, členů sboru Národního divadla, členů sboru Státní opery a dalších.

"Připravíme formou otevřeného dopisu odpověď, která bude obsahovat i ta fakta, která jsou všeobecně známa z otevřených zdrojů nebo o kterých jsme měli za to, že jsme soubor opery informovali prostřednictvím ředitelky Opery Národního divadla a Státní opery," uvedl Burian v reakci na dopis.

Norský divadelní režisér Per Boye Hansen v únoru uvedl, že chce posílit mezinárodní postavení Opery Národního divadla, oživit historii české opery, zvýšit počet nových produkcí a profilovat umělecké soubory Opery Národního divadla a Státní opery.

"Opera by neměla být uzavřená pouze pro znalce, obdivovatele krásných hlasů a fanoušky pěveckých hvězd. Společnost by ji měla vnímat jako svoji důležitou součást a zajímat se o ni. A my se naopak zajímáme o dění ve společnosti," řekl Hansen letos v březnu Hospodářským novinám. Tou dobou se v Praze několikátým měsícem seznamoval se stavem instituce a uvažoval, kam posunout soubor, který po Kofroňovi přebere.

"Potřebujeme navázat intenzivnější dialog s kvalitními dirigenty, režiséry i zpěváky," řekl Hansen, podle něhož může Opera Národního divadla hrát důležitější roli na evropské scéně, než tomu bylo dosud. Tou dobou také ještě Hansen počítal s tím, že bude s Petrem Kofroňem dál spolupracovat. Kofroň se měl starat o operní program Nové scény Národního divadla, zaměřené na moderní a současnou operu.

Hansenův tým, do něhož patří i německý dirigent a budoucí hudební ředitel Státní opery Karl-Heinz Steffens, se soustředí na znovuotevření historické budovy Státní opery po generální rekonstrukci. Divákům se má Státní opera poprvé představit slavnostním operním gala 5. ledna 2020.

Hansen na univerzitě v Oslu vystudoval divadelní vědu, pak studoval operní režii v německém Essenu. Od dubna 2012 do července 2017 byl uměleckým ředitelem Norské národní opery, která se vypracovala mezi přední operní scény a roku 2015 v Londýně obdržela Mezinárodní operní cenu v kategorii Nejpřístupnější scéna.

Kvůli neshodám s tehdejším uměleckým ředitelem Opery Národního divadla Kofroněm odstoupil z funkce hudebního ředitele Opery Národního divadla v roce 2014 Robert Jindra.

Petr Kofroň byl uměleckým ředitelem Opery Národního divadla a Státní opery od srpna 2013. Jako dirigent zde nastudoval operu Aloise Háby Nová země (2014), Musorgského Borise Godunova (2015), Giordanova Andreu Chéniera (2016) a Kašlíkův Krakatit (2017).