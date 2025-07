"Ještě si dáme a půjdem." Vary představily novou, dojemnou znělku

V Karlových Varech v pátek začal 59. ročník mezinárodního filmového festivalu, po třiceti letech poprvé bez Jiřího Bartošky. Festival představil i oficiální festivalovou znělku, v které účinkuje Bolek Polívka.

Bolek Polívka získal Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary na 56. ročníku MFF KV před třemi lety. Režisérem letošní festivalové znělky je dlouholetý tvůrce festivalových znělek Ivan Zachariáš.

"Před zhlédnutím znělky nabádám dámy, aby šetřili s líčením. Je to dojemné," podotkl před premiérou Polívka.

Při zahájení festivalu moderátor Marek Eben v úvodním slovu dojal přítomné vzpomínkou na Bartošku. V narážce na jeho kouření rozesmál diváky úvahou, že by se po něm měl pojmenovat komín.

"Nepamatuji si, že by Jiří Bartoška kdy zpochybnil existenci festivalu a nikdy neuvažoval o tom, že by z něho odešel. Vytvořil živý organismus, a když to dobře dopadne, tak nás tenhle živý organismus přežije," uvedl Eben.

Autorem námětu a režisérem je už tradičně Ivan Zachariáš. Hlavním protagonistou loňské znělky karlovarského festivalu byl herec a producent Benicio del Toro. Zařadil se tak po bok Caseyho Afflecka, Miloše Formana, Juda Lawa, Mela Gibsona nebo Helen Mirrenové, kteří účinkovali ve znělkách v minulosti.

Ceny prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary předali letos na festivalu výkonný ředitel Kryštof Mucha a programový ředitel Karel Och. Osobně si je převzali americký herec Peter Sarsgaard a lucemburská herečka Vicky Kriepsová. Jestli cena zůstane dál, se teprve rozhodne.