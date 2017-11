Deska Thriller Michaela Jacksona slaví 35. narozeniny. Dodnes je nejprodávanější na světě

před 1 hodinou

Album Thriller Michaela Jacksona vyšlo přesně před 35 lety. Prvním singlem z alba byl duet s Paulem McCartneym The Girl Is Mine. Vydavatel doufal v úspěch podpořený právě účastí slavného exbeatla McCartneyho. Singl se tehdy dostal nejvýš na druhé místo amerického žebříčku Billboard. V Anglii byl osmý.

Michael Jackson: Thriller Seznam skladeb: Wanna Be Startin' Somethin'

Baby Be Mine

The Girl Is Mine (s Paulem McCartneym)

Thriller

Beat It

Billie Jean

Human Nature

P.Y.T. (Pretty Young Thing)

The Lady In My Life Album vyšlo 30. 11. 1982 u firmy Sony. Dodnes je to nejprodávanější deska na světě, zástupci Sony a dědicové Jacksonova majetku tvrdí, že se jí prodalo celkem 105 milionů kusů. Album, které se natáčelo od dubna do listopadu 1982 v hollywoodském studiu Westlake Recording, vyšlo v roce 1984 i v Československu.

Billie Jean, Beat It, Thriller… To jsou písničky z desky Thriller, kterou zpěvák Michael Jackson (1958-2009) vydal přesně před 35 lety, 30. listopadu 1982.

Album v produkci fenomenálního Quincyho Jonese je dodnes nejprodávanější v historii, koupilo si ho přes 100 milionů lidí. Klip k písni Billie Jean, v němž Jackson tančil svůj slavný "moonwalk", byl prvním videem černošského umělce na MTV.

Mimochodem, ve své době nejdražší video za 800 tisíc dolarů natočil režisér John Landis. Téměř čtrnáctiminutový krátký film s hororovou tematikou ukázal tančící zombie i Jacksona s maskou vlkodlaka.

Na desce s Jacksonem spolupracoval také jeho tehdejší dobrý kamarád Paul McCartney, s nímž Jackson nazpíval duet The Girl Is Mine. Šlo o "oplátku" za McCartneyho píseň Girlfriend, již exbeatle původně napsal právě pro Jacksona. Ten ji zařadil na album Off the Wall z roku 1979.

Ačkoliv kritika považuje skladbu The Girl Is Mine za jednu z těch slabších z Thrilleru, vydavatelství ji vyslalo do světa jako první singl. Doufalo v úspěch právě kvůli hostování Paula McCartneyho. Singl se tehdy dostal nejvýš na druhé místo amerického žebříčku Billboard. V Anglii byl osmý.

Michael Jackson on the set of “Billie Jean” #BehindTheScenes #BTS #MichaelJackson #MJ Příspěvek sdílený Michael Jackson (@michaeljackson), Lis 15, 2017 v 8:32 PST

V roce 1984 dostal Jackson v souvislosti s Thrillerem osm sošek Grammy, což bylo nejvíc, kolik jich kdy jeden umělec během jednoho udílení dostal. Rekord dorovnal až Carlos Santana, jenž za album Supernatural z roku 1999 získal též osm Grammy.

V roce 2008 přijala Thriller pro nezpochybnitelný kulturní význam do svých sbírek knihovna amerického Kongresu. Podle knihovny album dosáhlo až "mystického národního i světového úspěchu".