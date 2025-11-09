Kultura

Hůlka, Machálková a další pomohou Marušce dobročinným muzikálem k řidičáku

Radek Bartoníček Radek Bartoníček
před 6 hodinami
Hned několik muzikálových osobností, mezi kterými jsou například Daniel Hůlka či Leona Machálková, se rozhodli pomoci studentce Marušce Švárové, která je kvůli vrozenému rozštěpu páteře upoutaná na invalidní vozík. Aby mohla studovat, ale také pomáhat druhým lidem, velmi by jí pomohlo, kdyby si pořídila speciální řidičský průkaz. A k tomu jí právě pomůže benefiční koncert Muzikálem bez bariér.
Aktuálně.cz přináší rozhovor se studentkou Maruškou Švárovou, které pomůže několik zpěváků a zpěvaček na benefičním koncertě Muzikálem bez bariér. | Video: Radek Bartoníček

Když se začali v tomto týdnu scházet v pražském Kulturním centru Novodvorská zpěváci a zpěvačky, kteří účinkují v muzikálech, působilo to občas, jako by se sešli "staří známí", kteří mají radost, že se zase - někteří po delší době - vidí. Objímali se, švitořili mezi sebou, dělali si společná selfie nebo se bavili na účet některého z přítomných. Každopádně bylo evidentní, že mají výbornou náladu, k čemuž určitě přispěl i samotný důvod jejich setkání. 

Ten vysvětlila ředitelka obecně prospěšné společnosti Polovina nebe Daniela Rázková, která se svým týmem pomáhá sociálně vyloučeným osobám při jejich integraci do společnosti. Kromě toho pořádá už 11. rokem vždy prosincový benefiční koncert Muzikálem bez bariér, jehož letošní ročník proběhne právě v KC Novodvorská 3. prosince. A to právě díky zmiňovaným muzikálovým zpěvákům a zpěvačkám, jež vystoupí ve prospěch studentky Marušky Švárové.

"Kromě toho, že studuji, tak u Poloviny nebe působím jako lektorka počítačových kurzů pro seniory. Narodila jsem se s rozštěpem páteře a od narození jsem upoutaná na mechanický vozík," řekla Švárová Aktuálně.cz s tím, že výtěžek z koncertu jí pomůže k získání řidičského průkazu. "Jsem všem vystupujícím opravdu moc vděčná za pomoc. A všechny na koncert zvu, bude to krásné, se spoustou pěkných písniček," svěřila se. 

Ředitelka obecně prospěšné společnosti Polovina nebe Daniela Rázková se studentkou Maruškou Švárovou.
Ředitelka obecně prospěšné společnosti Polovina nebe Daniela Rázková se studentkou Maruškou Švárovou. | Foto: Radek Bartoníček

Maruška potřebuje řidičský průkaz pro zdravotně postižené, k  němuž vede přece jen složitější cesta. Jediné místo, kde ho lze získat, je Přelouč, kde se zájemce ubytuje a během dvou týdnů absolvuje potřebnou přípravu i zkoušky, aby získal průkaz pro speciálně upravené auto.

"Moc se na to těším. Nemohu se dočkat," přiznala tato sympatická dívka, která se díky autu bude moci mnohem svobodněji pohybovat a stíhat všechno, čemu se věnuje.

Patronkou celé akce je stejně jako loni zpěvačka Petra Vojtková, která zpívala či zpívá například v muzikálech Vlasy, Tarzan, Mamma Mia! nebo Hallo, Dolly!. "Jsem moc ráda, že mohu být partnerkou tohoto nádherného benefičního koncertu," řekla Aktuálně.cz. 

Za konceptem projektu stojí Tomáš Ringel, který v minulosti vystupoval na celé řadě koncertů například s legendární zpěvačkou Evou Pilarovou - ta ho také objevila, když jí jeho otec poslal nahrávky s Tomášovým hlasem. Jako malý vystupoval v Bídnících a postupně se objevil v mnoha dalších muzikálech.

"Dal jsem si opravdu na Muzikálu bez bariér záležet, je to 11. ročník, takže dvě jedničky. Už proto to musí mít lesk, jsem moc rád, že pozvání přijal Dan Hůlka s paní Leonou Machálkovou i další," prozradil Ringel.

Studentka Maruška Švárová, za níž sedí zpěváci a zpěvačky, kteří budou zpívat 3. prosince 2025 na dobročinném koncertu Muzikálem bez bariér. Ten pomůže právě Marušce.
Studentka Maruška Švárová, za níž sedí zpěváci a zpěvačky, kteří budou zpívat 3. prosince 2025 na dobročinném koncertu Muzikálem bez bariér. Ten pomůže právě Marušce. | Foto: Jana Křivancová

Samotný Hůlka si setkání se svými kolegy užíval a říkal, že se těší, jak si s nimi zazpívá už proto, že se v muzikálovém světě téměř neobjevuje, protože se nyní věnuje opeře. "Vrátil jsem se na operní scény, které považuji za své velké životní štěstí. Jsem hrdý a pyšný na to, že se mi to podařilo. Účinkuji už jen ve dvou muzikálech, a to Drákula a Kleopatra, které už jsou hodně staré," uvedl Hůlka.

Podobně se těšila na dobročinný koncert Muzikálem bez bariér Leona Machálková. "Přiznám se, že jsem už dávno zaznamenala tento projekt, který byl vždycky vidět, je skvělé, že je úspěšný a pokračuje. A říkala jsem si, kdy si v něm zazpívám já," sdělila s úsměvem a dodala, že i ona je za pozvání šťastná.

"Moc mě to těší, navíc jsou to letos dvě jedničky, dva palce nahoru," prohlásila Machálková, která naposledy vystupovala v muzikálu Mamma Mia!, kde hrála postavu matky Petry Vojtkové.

Návštěvníci dobročinné akce budou moci kromě už zmiňovaných interpretů vidět a slyšet také Davida Uličníka, jehož pověstný tenor slyšeli návštěvníci mnoha muzikálů, třikrát byl i nominovaný na Cenu Thálie. Koncertu se zúčastní i Veronika Vršecká, která vystupovala například v Národním divadle, v Hudebním divadle Karlín i jinde, Tomáš Vaněk, dvakrát nominovaný na Cenu Thálie, Vlaďka Skalová, Genny Ciatti, Jakub Vostřák a Jakub Novotný.

VIDEO: Hůlka, Machálková, Vojtková a další mluví o svém zpívání i o tom, jak se těší na Muzikál bez bariér 

Aktuálně.cz zachytilo ředitelku Poloviny nebe Danielu Rázkovou, po které mluví každý z interpretů benefičního koncertu pro Marušku Švárovou. | Video: Radek Bartoníček
 
