Hudebník Floex spojil síly s britským producentem. Vydávají desku o příbězích obyčejného člověka

Tomáš Dvořák alias Floex letos v červnu posílá do světa další řadové album, které připravil s britským producentem Tomem Hodgem. Jedná se o konceptuální desku A Portrait Of John Doe, která balancuje na pomezí soudobé vážné hudby a elektroniky. Je hudebním ztvárněním příběhu obyčejného člověka ve světě, který se nachází v napjatém očekávání 4. průmyslové revoluce.

Hudebník Tomáš Dvořák alias Floex vydal své první album v roce 2001, během nultých let na sebe ale upozornil i soundtrackem k úspěšným počítačovým hrám Samorost a Machinarium od Amanita Design.

Letos v červnu posílá do světa další řadové album, které připravil s britským producentem Tomem Hodgem. Jedná se o konceptuální desku A Portrait Of John Doe, která balancuje na a pomezí soudobé vážné hudby a elektroniky. Pilotní singl Wednesday (Is The New Friday) vychází společně s remixem od skotské kapely Hidden Orchestra, s níž už Floex dříve spolupracoval.

Podle Floexe deska odkazuje ke každodenním okamžikům lidského života jako protiváze honby za výkonem, aktivitou a jedinečností, která je pro dnešní dobu tak charakteristická. Je hudebním ztvárněním příběhu obyčejného člověka ve světě, který se nachází v napjatém očekávání 4. průmyslové revoluce.

Floex Tomáš Dvořák (Floex) je klarinetisa, skladatel, producent a multimediální umělec z Prahy. Ve své tvorbě propojuje elektronickou a akustickou hudbu do atmosférické podoby.





Vydal dvě alba Pocustone (2001) a Zorya (2011) a také EP Gone (2014). Obě byla ceněná v České republice i v zahraničí. S producentem Tomem Hodgem vydává letos novinku A Portrait Of John Doe (2018).





Je známý spoluprací s Amanitou Design na soundtracku pro hry Samorost 2 (2006), Machinarium (2009) a Samorost 3 (2016). Soundtrack ke hře Machinarium byl přelomový a pomohl Floexovi dostat se do mezinárodního kontextu.

Výzvám hrdina alba čelí humorem, nadsázkou a vnitřní imaginací. "Singl Wednesday (Is The New Friday) si neklade za cíl vytvářet apokalyptickou, či orwellovskou vizi. Hrdina písně Jan Novák je normální, průměrný a zaměnitelný člověk, který nijak netrpí. Oslavujeme krásu jeho každodennosti a příběhy, které všichni známe a které nás spojují. Člověk nemusí být hrdinou ani nemusí v něčem excelovat, a přesto může žít hluboký a hodnotný život," říká Floex.

Spolupráce Floexe a Toma Hodgeho začala jako přátelské setkání dvou muzikantů bez jasného záměru. Spojovalo je zalíbení v klavíru, elektronice a klarinetu, na který oba hrají.

V průběhu čtyř let se scházeli v pražském studiu Floexe. Intimní nahrávky společných improvizací se postupem času proměnily ve spektakulární projekt propojující zvuk současné elektroniky, Tomova piana a symfonického orchestru. Z původního plánu na singl nebo EP vznikl materiál na celé album a aranže pro symfonický orchestr.