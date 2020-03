Zemřela zpěvačka Eva Pilarová. Hvězdě české populární hudby bylo 80 let

Ve věku 80 let zemřela v sobotu zpěvačka Eva Pilarová, jedna z největších hvězd české populární hudby. Informaci deníku Blesk potvrdil zpěvaččin manžel Jan Kolomazník.

"Vzhledem k opatřením souvisejícím s vyhlášením nouzového stavu nebude možné uskutečnit poslední rozloučení," řekl Kolomazník s odkazem na opatření vlády kvůli pandemii nového typu koronaviru. Blesku upřesnil, že jakmile to situace dovolí, nechá uspořádat zádušní mši.

Brněnská rodačka Pilarová podle Blesku zemřela v Domově svatého Karla Boromejského v pražských Řepích. V poslední době se potýkala s vážnými zdravotními problémy. Nejzávažnější bylo selhání ledvin, jemuž nakonec podlehla, uvedl Blesk.

Zpěvačka s výjimečně velkým hlasovým rozsahem a dokonalým frázováním proslula hity jako Rekviem, Hrom aby do tě, lásko, Noc a den, Oliver Twist či Láska nebeská. Nejslavnější éru zažila v 60. letech s divadlem Semafor, kdy byla téměř stejně populární jako Karel Gott, s nímž zazářila s duetem Je nebezpečné dotýkat se hvězd v muzikálu Kdyby tisíc klarinetů. Další slavné duety nazpívala s Waldemarem Matuškou.

Obdivovali ji Voskovec s Werichem i Škvorecký

Zpěvačka, za svobodna Bojanovská, se narodila 9. srpna 1939. Karel Gott ji obdivoval už od dob jejího působení v Semaforu, kam přišla v roce 1960. Tehdy měla za sebou dva roky operního zpěvu na JAMU a krátké hostování v satirickém divadélku Večerní Brno. Byla už hotovou zpěvačkou, se školeným hlasem a rozsahem přes tři oktávy, přesto si z ní Jiří Šlitr utahoval, že ji vzali hlavně kvůli hezkým nohám.

Hlasu pohledné blondýnky si považovali Jan Werich i Jiří Voskovec a platonicky zamilovaný spisovatel Josef Škvorecký pro ni napsal roli ve filmu Zločin v šantánu. Milovnici swingu a jazzu navíc výstižně překřtil na Evu "Fitzpilarovou" podle Elly Fitzgeraldové. Její zpěv v roce 1965 při návštěvě v Praze ocenil i slavný zpěvák a trumpetista Louis "Satchmo" Armstrong.

Duety Pilarové s Waldemarem Matuškou si svého času broukal skoro celý národ. Spolupracovat začali už v Semaforu a v Rokoku, a jejich písně Ach, ta láska nebeská, Tam za vodou v rákosí, či Ten, kdo nemá rád, jsou oblíbenými evergreeny.

Pro Pilarovou psali písně hitmakeři Karel Svoboda a Bohuslav Ondráček. S jeho Rekviem vyhrála zlatou Bratislavskou lyru, ale v roce 1968 jí píseň zakázali zpívat. S léty se stále více orientovala na jazz a swing.

Šedesát let na pódiu

Prvního Zlatého slavíka Pilarová získala v roce 1964, další v letech 1967 a 1971. Mimořádný Zlatý slavík k ní putoval na vyhlašování Českého slavíka 2014 kvůli skutečnosti, že v roce 1962 skončila na třetím místě, ale za dvěma muži, protože se nerozlišovaly kategorie. Celých 12 ročníků ankety Zlatý slavík, tedy až do roku 1973, ji fanoušci drželi na některém z prvních tří míst.

Pilarová se na pódiích pohybovala bezmála 60 let a vydala desítky alb. Velký úspěch zažila opakovaně například na rockovém festivalu v Trutnově v letech 2006 a 2009. V roce 2009 převzala od prezidenta Václava Klause Medaili Za zásluhy.

Zpráva o úmrtí Pilarové zaskočila zpěváka Aleše Brichtu, který byl jejím dlouholetým kamarádem. Loni 6. října byla Pilarová jedním z hostů na oslavách jeho narozenin na koncertu ve Foru Karlín. "My jsme spolu komunikovali neustále, protože chtěla, abych na jejím koncertu k šedesáti letům na scéně s ní zase zazpíval duet Dávno. Neustále se to vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu překládalo, ale minulý týden mi říkala, že už je to v pohodě," řekl ČTK Brichta. "Byli jsme kamarádi. Ne že bychom spolu chodili na pivo, ale znali jsme se docela dobře. Neskutečně jsem si vážil toho, jak všechno zvládá," dodal.