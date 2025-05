Zemřel zpěvák Karel Bláha. Zpíval v muzikálu West Side Story, hrál ve filmu Světáci

Ve věku 77 let v pátek 2. května zemřel zpěvák Karel Bláha. Uvedla to na svém webu televizní stanice CNN Prima News, které úmrtí potvrdil umělcův syn Karel Bláha mladší. Desítky let působil Bláha v Hudebním divadle Karlín, kde ztvárnil role ve známých muzikálech jako West Side Story nebo My Fair Lady.

Vystupoval i v televizi, například v hudebně-zábavním pořadu Televarieté, a objevil se také v menších filmových rolích, třeba ve snímku Světáci. Karel Bláha se narodil 20. září 1947 v Praze. Operní zpěv vystudoval na Státní konzervatoři v Ostravě a Praze. V pěveckém umění se pak zdokonaloval ještě na italské Akademii Santa Cecilia. Jako dvacetiletý vyhrál v roce 1967 televizní soutěž Talent roku. Krátce byl členem souboru pražského divadla Rokoko a poté asi tři desítky let členem Hudebního divadla Karlín. Související Zemřela královna z pohádky Tři oříšky pro Popelku Kromě zmíněných Světáků nebo Televarieté mohli diváci vidět Bláhu na obrazovkách rovněž v několika rolích v televizních filmech a seriálech. Absolvoval hudební turné v Česku i cizině a vydal několik alb, včetně nahrávek populární hudby.