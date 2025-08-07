Hudba

Zemřel americký jazzový klavírista Palmieri. Už v 11 letech hrál v Carnegie Hall

před 53 minutami
Americký jazzový klavírista a skladatel Eddie Palmieri, který byl uznáván jako průkopník latinskoamerické hudební scény, zemřel ve středu ve svém domě v New Jersey. Bylo mu 88 let. Informovala o tom ve čtvrtek agentura Reuters.
Klavírista Eddie Palmieri během svého vystoupení na hudebním festivalu Fiest'A v jihovýchodní Francii v roce 2009.
Klavírista Eddie Palmieri během svého vystoupení na hudebním festivalu Fiest'A v jihovýchodní Francii v roce 2009. | Foto: Profimedia.cz

Palmieri se narodil portorickým rodičům ve španělské části Harlemu. V dětství se začal učit hrát na klavír a svůj hudební debut zažil v koncertní síni Carnegie Hall v pouhých jedenácti letech. Jeho úctyhodná kariéra trvala více než sedm desítek let. Mimo jiné zavítal i do České republiky, kde vystupoval na Jihočeském jazzovém festivalu.

V roce 1961 založil skupinu La Perfecta, s níž přetvořil salsu, když místo trubek používala trombóny pro hlubší, těžší zvuk žesťů. První album kapely, které neslo její název, je všeobecně pokládáno za latinskoamerickou hudební klasiku. Nejúspěšnější desku vydal Palmieri v roce 1965 pod názvem Azucar Pa' Ti (Sugar for You) a její kulturní význam uznala i Knihovna amerického Kongresu, když ji zařadila do Národního registru nahrávek USA.

Palmieriho album z roku 1971 Harlem River Drive, které je také názvem jeho druhé kapely, představilo žánrově pestrou, politicky laděnou sbírku písní kombinujících latinský jazz, funk a soul, která je dodnes považována za mezník hudebního aktivismu, píše Reuters.

Ve stejném roce také nahrál album Vamanos Pa'l Monte, na němž hrál na varhany jeho starší bratr Charlie Palmieri. Jeho starší sourozenec zemřel v roce 1988. Mezi další průlomová alba z jeho sedmdesátileté tvorby patří Justicia Sun of Latin Music (1974) a The Truth: La Verdad (1987).

Palmieri získal mimo jiné deset cen Grammy, ceny Jazz Master Award od National Endowment of the Arts a ceny za celoživotní dílo od Latin Academy of Recording Arts and Sciences.

 
