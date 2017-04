Prádlo na šňůře a za ním byt. Vesmírný klip skupině Lanugo natočila hvězda Petra Nesvačilová

před 3 hodinami

Nový klip kapely Lanugo | Video: LanugoChannel / YouTube

Pražská jazzpopová kapela Lanugo v čele se zpěvačkou Markétou Foukalovou zveřejnila klip k novému singlu Rosetta. Režie se ujala herečka a talentovaná filmařka Petra Nesvačilová, která loni uspěla s dokumentem o Berdychově gangu Zákon Helena. V melancholické písni se zpívá o tom, jak člověku vybité baterky často nedovolí opustit bezpečí jeho komety, přestože by rád do vesmíru. “Původně jsme měli v plánu napsat dokumentární text o sousedech a jejich podivuhodném životě za zavřenými dveřmi, ale nakonec jsme se rozhodli, že bude mnohem zajímavější vyprávět zdánlivě banální příběh o tom, co se honí hlavou nám v našich vlastních bytech," říká Markéta Foukalová.

