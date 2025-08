V Praze vystoupí světová baletní špička. Přijede Jiří Bubeníček i Tokyo City Ballet

Ve dnech 16. a 17. srpna 2025 uvede světoznámý choreograf Jiří Bubeníček v Divadle Hybernia už druhý ročník Bubeníček International Ballet Gala. A bude se na co se dívat. Vystoupí špičkoví tanečníci z milánské La Scaly, Staatsballett Berlin, Hamburg Ballet nebo Birmingham Royal Ballet. A poprvé v historii se v Evropě představí celý ansámbl Tokyo City Ballet.

Program nabídne průřez nejnovější tvorbou Jiřího Bubeníčka, představí se choreografie, které původně vytvořil pro přední baletní soubory v Evropě a Asii. Některé z nich budou mít v Praze svou českou premiéru.

"Je mi velkou ctí představit v Praze takto prestižní soubory a vynikající tanečníky. Mým cílem je nejen nabídnout to nejlepší ze světového baletu, ale také posilovat mezikulturní dialog prostřednictvím umění," uvádí Jiří Bubeníček, zakladatel projektu a mezinárodně uznávaný choreograf. "Tokyo City Ballet se v Evropě představí vůbec poprvé. Pro tento soubor jsem nedávno vytvořil novou choreografii a mám velkou radost, že ji nyní uvidí i české publikum - právě v Praze a v podání celého ansámblu. Je to jedinečná příležitost nahlédnout do japonského interpretačního stylu a pracovního přístupu," doplňuje Bubeníček.

Oba večery doprovodí živý komorní orchestr a vystoupí rovněž vynikající sopranistka Romana Kružíková. "Nechci, aby gala bylo jen přehlídkou tance. Chci nabídnout divákům komplexní umělecký zážitek - proto zazní nejen hudba v živém provedení, ale i mimořádný pěvecký výkon," vysvětluje Bubeníček.

Související Show s loutkami a ohněm Stvoření odstartuje festival Letní Letná

Součástí programu bude i veřejná beseda s Jiřím Bubeníčkem, která se uskuteční v neděli 17. srpna v 16:00 přímo na jevišti Divadla Hybernia. Hosté získají osobní vhled do tvorby a uvažování jednoho z nejvýraznějších choreografů současnosti, jeho zkušenosti z Japonska i reflexi vývoje tanečního umění v posledních dekádách. V diskuzi vystoupí rovněž významné osobnosti oboru: prof. Helena Kazárová, Ph.D., Mgr. Lucie Dercsényi, Ph.D., MgA. Pavol Juráš, Ph.D. a Etsuko Adachi Ichikawa, umělecká ředitelka Tokyo City Ballet.

Galavečery se konají pod záštitou ministra kultury, primátora Prahy a velvyslanectví Japonska a Německa.