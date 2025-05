V Paříži našli bustu Morrisona z The Doors. Z jeho hrobu zmizela před 37 lety

Bustu zpěváka skupiny The Doors Jima Morrisona, která před 37 lety zmizela z jeho hrobu v Paříži, nyní náhodou našla francouzská policie při prohlídce spojené s nesouvisejícím případem podvodu. S odvoláním na zdroj blízký vyšetřování to v pondělí napsala agentura AFP.

Morrison zemřel v roce 1971 ve věku 27 let v Paříži a byl pohřben na místním hřbitově Père-Lachaise. O deset let později vytvořil chorvatský sochař Mladen Mikulin zpěvákovu plastiku, která byla umístěna na jeho hrob. V roce 1988 busta ze hřbitova beze stopy zmizela. Více než 50 let po Morrisonově smrti je jeho hrob stále poutním místem jeho fanoušků.

Podle úředních záznamů zemřel Morrison ve vaně v pronajatém bytě na zástavu srdce. Francouzský novinář Sam Bernett nicméně tvrdí, že se Morrison předávkoval heroinem na toaletě tehdejšího Bernettova hudebního klubu Rock'n'Roll Circus, kde byl nalezen mrtvý.

Skupina The Doors byla založena v roce 1965 v Los Angeles a stala se jednou z nejvlivnějších hudebních skupin 60. a 70. let a představitelem tehdejší kontrakultury. Mezi nejznámější písně skupiny patří Riders on the Storm, Light My Fire či temná The End, která zazněla ve válečném filmu Apocalypse Now režiséra Francise Forda Coppoly.