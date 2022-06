U Johna Debila. Pomník kapele Visací zámek ve tvaru traktoru udělal David Černý

Výročí 40 let od prvního koncertu oslavila kapela Visací zámek u strahovského kolejního bloku 11, nedaleko Klubu 007, místa svého prvního vystoupení. Punková skupina vznikla roku 1982 právě na zdejších vysokoškolských kolejích. Jubileum připomněla též odhalením pomníku u strahovského stadionu poblíž někdejšího kiosku, jemuž se říkalo stánek U Johna Debila.

Námětem "prvního punkového pomníku v Praze", jejž vytvořil David Černý, je traktor Zetor model 40 v růžové barvě. Odkazuje na stejnojmenný hit Visacího zámku. Traktor, jehož jedno přední kolo je přetvořeno do velikého visacího zámku, kapela pokřtila smíchovskou desítkou.

V písni Stánek se zpívá: "Na strahovským kopci chybí výčep piva / Jenom jedna možnost notorikům zbývá / Stánek U Johna Debila / John Debil tam sedí na svý pivní base / Normálnímu člověku stěží podobá se".

"Myslím, že právě u stánku Johna Debila jsme se rozhodli, že založíme hlučnou a humornou kapelu," vzpomíná zpěvák Jan Haubert. "Proto toto místo chápeme jako důležité, až posvátné, a chceme ho uctít punkovým pomníkem. Navíc je odtud jen pár kroků ke Klubu 007, kde jsme odehráli první koncert," dodává.

Čtyřicet let od prvního vystoupení oslavil Visací zámek open air akcí uplynulou sobotu opět na Strahově. Jako hosty si pozval formace Plexis, Znouzectnost a písničkáře Záviše. Z akce vznikla nahrávka, vyjde na DVD.

Visací zámek vedle zpěváka Jana Hauberta tvoří baskytarista Vladimír Šťástka, kytarista Michal Pixa, bubeník Jiří Pátek a kytarista Ivan Rut.

Kapela za oficiální datum svých narozenin považuje 7. prosinec, kdy roku 1982 na Strahově prvně koncertovala. "Celé to vzniklo kvůli tomu, že jsme se báli, aby na podzim zase nezačala nějaká covidová omezení. A protože čtyřicet let kapely je jednou za život, tak aby nám to nějaký pitomý covid nepřekazil, uděláme oslavy už v létě," avizoval již dříve Haubert.

"Vzpomněli jsme si, že na Strahově jsme vznikli, a když už jsme byli u toho Strahova, tak mi jako dobrá reklama koncertu přišlo udělat pomník nedaleko místa, kde stál proslulý kiosek, kterému se říkalo stánek U Johna Debila," dodal zpěvák.

Skladba Stánek, ve které se zpívá o stánku U Johna Debila. Foto: Warner Music | Video: Warner Music Group

Posluchači rádia Beat v roce 2010 svým hlasováním rozhodli o vstupu Visacího zámku do české Beatové síně slávy, která je obdobou americké rokenrolové Síně slávy. Nahrávky Visací zámek z roku 1990 a o rok mladší Start 02 jsou považovány za českou punkovou klasiku.

"Nikdy jsme neřešili žádné velké problémy a nikoho nenapadlo někoho měnit. Funguje to dobře, tak by bylo zbytečné dělat nějaké zásahy," říká dnes Jan Haubert. V létě se Visací zámek představí mimo jiné na putovním festivalu Hrady CZ, v tradičním termínu 7. prosince plánuje další výroční koncert, pravděpodobně v pražském Paláci Akropolis.

V roce 2015 se kapela po 32 letech existence dočkala prvního místa v albové hitparádě. Její nahrávka Punkový království se druhý týden po vydání stala nejprodávanějším fyzickým nosičem v Česku.