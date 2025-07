Rottrová se stala fanynkou Osbourna až ve chvíli, kdy uslyšela jednu jeho píseň

Zpráva o úterním úmrtí britského zpěváka Ozzyho Osbourna zasáhla také zpěvačku Marii Rottrovou, která v Československu proslavila jeden z jeho hitů. Píseň She's Gone, kterou Osbourne se skupinu Black Sabbath vydal v roce 1976, proslula v 80. letech v české verzi Lásko, voníš deštěm, právě v podání Rottrové. Zpěvačka poté, co slyšela originál, se stala Osbournovou fanynkou.

"Když jsem poprvé slyšela Osbournovu píseň She's Gone, úplně mě to ohromilo," říká zpěvačka Marie Rottrová. | Foto: TV/Prima

Black Sabbath vydali píseň She's Gone na dlouhohrající desce (LP) Technical Ecstasy a Rottrová se při dovolené dostala k jakési verzi, zřejmě na SP (single play). Osbourna předtím příliš nesledovala.

"Nebyla jsem tenkrát vůbec jeho fanynka, byla to náhoda. Svým klukům, kteří byli tehdy v pubertě, jsem z Jugoslávie přivezla malou desku s velkým hitem na straně A. Na druhé straně byla píseň She's Gone. Oni pořád poslouchali áčko, ale já jsem si jednou pustila béčko a úplně mě to ohromilo. Do té písničky jsem se zamilovala a od té doby jsem jeho fanynka," řekla Rottrová pro ČTK.

Píseň She's Gone přebásnil Jaromír Nohavica. V roce 1981 ji vydal Supraphon na LP Marie Rottrové nazvaném Muž č.1. Na sociální síti zpěvačka napsala, že ji Osbourne fascinoval svým charismatickým hlasem. Zprávu o jeho úmrtí se dozvěděla už v úterý večer. S manželem si otevřeli láhev vína, smutnili a pouštěli Osbournovy písně.

Hudební publicista Honza Dědek, který v roce 2002 s Osbournem dělal rozhovor pro časopis Reflex, ČTK řekl, že skladbu She's Gone na koncertech Black Sabbath příliš často nehráli. A to ani při svých českých výjezdech.

"Pohrávali jsme si s myšlenkou, jak by je překvapilo, kdyby tady zazpívali She's Gone a celá hala to zpívala v češtině. Pokud vím, nikdy na to nedošlo, a nevím vlastně, zda Black Sabbath o české verzi vůbec věděli," uvedl Dědek.

Písně Black Sabbath ovlivnily a stále ovlivňují českou hard rockovou a metalovou scénu, ale nejen ji. Podle Dědka píseň Iron Man inspirovala také punkovou kapelu Tři sestry. Na jejím albu Zlatí hoši z roku 1996 vyšla píseň Železňák, a to podle Osbournova Iron Mana od Black Sabbath. Tři sestry se trefovaly do tehdejšího ředitele TV Nova Vladimíra Železného a pořadu Snídaně s Novou.

K rozhovoru s Osbournem, který Reflex vydal v roce 2002 s titulkem Nikdy nezemřu!, se Dědek dostal poté, co vyšla jedna ze zpěvákových desek. Rozhovor se odehrál po telefonu, jak tehdy bylo zvykem. "Ten člověk někde seděl, v určitý čas volali novináři a někdo je přepojoval. Přišlo mi, že byl docela výřečný a pamatuju si hezkou angličtinu. Bohužel jsem neměl osobní vizuální vjem," uvedl Dědek.

Pokusit se o rozhovor s Osbournem bylo podle něj zřejmě redakční zadání. "Když vycházely nové desky velkých osobností, vydavatelé nabídli pro každou zemi jeden, dva rozhovory velkým médiím, většinou Mladé frontě nebo Reflexu. Sony Music nabídlo rozhovor s Ozzy Osbournem. Samozřejmě neřeknete ne," doplnil Dědek.