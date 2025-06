Autor písně Běž domů, Ivane se vrací do vlasti. Jeho urna spočine na Vinohradech

Ostatky hudebního skladatele Jaromíra Vomáčky se po dlouhých letech díky nadaci Život umělce vrací zpět do České republiky. Autor písně Vánoce, Vánoce přicházejí či legendárního protestsongu s refrénem "Běž domů, Ivane" spočine v novém nadačním hrobě na Vinohradském hřbitově, a to 25. června 2025, symbolicky v den, kdy slaví svátek právě Ivan.

Jaromír Vomáčka byl český hudební skladatel, klavírista, herec a výjimečný tvůrce. Jeho melodie dodnes rezonují v paměti několika generací. Svou hudební kariéru začínal jako sedmnáctiletý student v kavárenské kapele v Pardubicích, kde kromě klavíru hrál také na housle, harmoniku nebo trubku. Jeho mimořádná muzikálnost a cit pro melodičnost jej však dovedly až na vrchol domácí pop music.

Složil hity jako Lékořice nebo Zhasněte lampiony

Do hudební historie se zapsal mimo jiné jako autor písně Vánoce, Vánoce přicházejí, která se stala neodmyslitelnou součástí českých Vánoc. Skládal také pro celou plejádu tehdejších hvězd. Pro Yvettu Simonovou, která byla jeho první manželkou, vytvořil písně Zhasněte lampiony nebo Já jsem zamilovaná, pro Václava Neckáře legendární hit Lékořice, pro Milana Chladila Volání divokých husí.

Vedle populární hudby se věnoval také vážné hudbě - složil například operetu Hrdinové na zámečku. Jeho melodie ale zněly i ve filmech a seriálech (Kamarádi, Pan Tau). Významnou kapitolou jeho života byla i spolupráce s Laternou Magikou, s níž procestoval svět. Byl také spoluzakladatelem Divadla Na Zábradlí, kde ztvárnil několik divadelních rolí.

I slavný černobílý seriál Kamarádi zněl jeho hudbou

"Jestli měl seriál Kamarádi úspěch, tak k tomu značnou měrou přispěl i Jaromír Vomáčka svou geniální hudbou. Nemá každý seriál to štěstí, že když se ozve jen ta hudba, každý okamžitě ví, o co jde, a hned se mu vybaví celý balík vzpomínek nejen na ten seriál, ale i na dobu, kdy vznikal," vzpomíná na skladatele Marek Eben, který ztvárnil v seriálu Kamarádi jednu z hlavních rolí.

"Jaromír Vomáčka psal skvělé melodie, ale navíc měl i ten dar postihnout atmosféru filmu, ke kterému patřily. Řekl bych, že čím lepší je filmová hudba, tím méně textu potřebujete, protože hudba to dopoví za vás a často líp, než by to svedli herci. Kolik krásné filmové hudby mohl tento vynikající skladatel napsat, kdyby ho minulý režim nezničil kvůli jedné jediné písni," dodává Marek Eben.

Naráží na Vomáčkovu protestní píseň Dobře míněná rada s refrénem "Běž domů, Ivane…", která se po roce 1968 stala trnem v oku komunistických normalizátorů. Jeho hudba byla umlčena, možnosti veřejného působení drasticky omezeny. Zákaz umělecké činnosti a život v ústraní se výrazně podepsaly na jeho zdraví - po třetím infarktu zemřel 7. července 1978 ve věku 55 let.

Návrat domů díky nadaci Život umělce

Urnu Jaromíra Vomáčky odvezla po revoluci jeho druhá žena, zpěvačka Olga Veselá do Bruselu. Nyní se díky ní a nadaci Život umělce vrátí Jaromír Vomáčka do rodné vlasti, a to 25. června 2025, kdy spočine v novém nadačním hrobě na Vinohradském hřbitově.

"Cílem naší nadace je zejména podpora mladých talentů a péče o umělce v těžkých životních situacích. Nezapomínáme ale ani na významné osobnosti, které nás již navždy opustily. Proto spravujeme a pečujeme o několik pietních míst zvláště těch umělců, kteří odešli v osamění, bez rodiny, jež by nadále pečovala o jejich památku," vysvětluje Svatava Barančicová, ředitelka nadace Život umělce.

Na Vyšehradském hřbitově pečuje nadace o již zaplněné pietní místo, v němž jsou uloženy ostatky Zuzany Navarové, Vlasty Fabianové, Ljuby Hermanové a mnoha dalších. Na Olšanech se stará o náhrobek Voskovce a Wericha a finančně přispěla na záchranu opuštěných hrobů hereček Lídy Baarové a Růženy Naskové na Strašnickém hřbitově.

"Minulý rok nadace zakoupila velkou hrobku na Vinohradském hřbitově, která leží na velmi významném místě, u zadního traktu kostela sv. Václava, zrcadlově umístěná vůči hrobu prezidenta Václava Havla. Právě do této nově restaurované hrobky budou jako první uloženy ostatky Jaromíra Vomáčky. Jeho hudba přežila dobu, která mu vzala hlas. Věřím, že návrat jeho popela do rodné země důstojně uzavře jeho životní příběh," dodává Svatava Barančicová.